International Festival Ballet представляет самое большое "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО" в мире. Уникальность представления будет в том, что труппа представит самое грандиозное в мире "Лебединое озеро". 48 танцовщиц-лебедей - это своего рода рекорд. Стандартно, белых лебедей в представлении "Лебединое озеро" предусмотрено 18-24.

Художественный руководитель Алексей Богуцкий.

Потрясенные и затронутые бесчеловечной российской агрессией в войне против Украины, знаменитая балетная труппа St. Petersburg Festival Ballet меняет свое название на International Festival Ballet. Сама балетная труппа теперь базируется в Германии.

Этим изменением артисты ясно выражают свою позицию. International Festival Ballet — это международный балет, олицетворяющий понимание и возможность сосуществования искусства, музыки и танца, выходящие за пределы национальных границ. С начала войны артисты выражали свою позицию против российской агрессии многочисленными акциями протеста перед каждым своим выступлением. В результате им сейчас угрожают российские власти. Балет, в состав которого также входит ряд украинских танцоров, естественно, видит себя балетом мира и согласия для всех людей.

В художественном отношении балет представляет классическую балетную школу в чистом виде. Строгая элегантность сочетается с веяниями модерна и 21 века, это высококлассное балетное представление, которое в свою очередь дополняется потрясающими костюмами и роскошными декорациями.

Бессмертная классика балета Петра Чайковского известна во всем мире и продолжает восхищать зрителей всех возрастов. Всем известна романтическая история "Лебединого озера", главные фигуры которого — белый и черный лебедь — стали синонимом элегантности классического балета высшего класса.

Этот балет высокого уровня отличается не только абсолютно точной танцевальной техникой, но и гармоничным и выдержанным общим образом, элегантной легкостью. International Festival Ballet завораживает совершенным танцевальным представлением, от которого у публики захватывает дух.

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