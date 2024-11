В ярком исполнении участников оркестра прозвучит музыка из знаменитых фильмов и компьютерных игр: Game of Thrones, The Mandalorian, Vikings, Dune, Harry Potter, The Witcher, The Lord of the Rings, Wonder Woman, The Chronicles of Narnia, Avatar, Fantastic Beasts, Mad Max, Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat, Star Wars, Matrix, The Fifth Element, Pirates of the Caribbean и другие.Эти фильмы могут быть разными по жанру и сюжету, но всех их объединяет настоящая магия вне Хогвартса, которую оркестр LORDS OF THE SOUND творит благодаря музыке. Каждая нота, каждое движение дирижера, каждый инструмент позволяют слушателям погрузиться в другие миры, где есть место сказкам, мифам, драконам, невиданным существам и сверхъестественной силе.Обязательно приходите и испытайте на себе всю мощь живого музыкального потока!В программе "Music is Coming" примут участие музыканты оркестра, рок-бэнд, талантливые солисты и вокальный ансамбль.