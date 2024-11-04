Хирурги Клиники д-ра Соломатина первыми в странах Балтии начали проводить лазерную коррекцию зрения и вот уже третье десятилетие являются лидерами в использовании прогрессивных и безопасных для пациентов технологий, постоянно пополняя их все более современными.

В мире лазерная коррекция практикуется с 80-х годов прошлого века. Первая операция по лазерной коррекции зрения с использованием эксимерного лазера была проведена в 1987 году в США, где научный эксперимент изначально заложил основу современной рефракционной хирургии. В 1990-е годы эти методы получили развитие и были усовершенствованы, становясь стандартом в хирургии коррекции зрения во всем мире, в том числе и в странах Балтии.

Именно врачи Глазного центра д-ра Соломатина в 1999 году начали эту работу в Балтии и были одними из первых также и в Европе. После исследований и обобщения информации, продолжавшихся несколько лет, врач-офтальмолог, профессор Игорь Соломатин в 1999 году отправился в Германию, где прямо на заводе Carl Zeiss (теперь Carl Zeiss Meditec) приобрел только что созданное настоящее техническое чудо – самый современный на тот момент лазерный аппарат, с помощью которого за несколько секунд можно было устранить близорукость до 12 диоптрий.

В то время, когда начинали практиковать этот метод, отношение общества было совершенно другим – более осторожным, чем сейчас. В настоящее время в распоряжении врачей имеются уже гораздо лучшее оборудование и возможность более точно прогнозировать результат операции, однако особенно важен накопленный годами опыт, чтобы можно было с уверенностью говорить, что это безопасная операция, дающая эффект на всю жизнь.

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О том, как в течение этих лет изменилось отношение общества к лазерной коррекции зрения, рассказывает сам д-р Игорь Соломатин:

"Мы были первыми в Балтии, кто начал практиковать этот метод, поэтому нам нужно было просвещать и информировать общество об инновациях в офтальмологии. Приобретя лазер, я понял, что необходимо решить существенную проблему – незнание и неверие людей. В Латвии о лазерной коррекции никто ничего не знал, а вот в Америке о таких операциях слышал почти каждый. Прошло время, и я с удовлетворением могу констатировать, что и в Латвии теперь многим изестно о лазерной коррекции. За эти годы вместе с коллегами мы провели более пятидесяти тысяч операций лазерной коррекции. Эффект от них очевиден и неоспорим, но радость, которую мы испытываем от восстановленного зрения каждого пациента, неописуема".

Истории успеха Глазного центра лазерной коррекции зрения д-ра Соломатина основываются на труде работающих там врачей – специалистов высокого класса, а также на сотрудничестве с партнерами и клиентами, доверяющими врачам клиники. Несмотря на то, что у клиники накоплен богатый опыт и она является самой современной в странах Балтии, клиника постоянно продолжает развиваться. Врачи участвуют и выступают на крупнейших профессиональных форумах отрасли по всему миру, узнают и осваивают все новое и в своей работе используют самые современные методы лечения и диагностики. В Глазном центре д-ра Соломатина работают только лучшие врачи, ориентированные на совершенствование. Несомненно, по сравнению с десятью предшествующими годами, сегодня значительно выросли как технологические возможности, так и знания и опыт специалистов в области лазерной коррекции, и это имеет первостепенное значение. Пациенты, которые доверяют заботу о своем зрении специалистам клиники, часто признают, что решение сделать лазерную коррекцию зрения было лучшим выбором и инвестицией в их жизни. Тысячи пациентов из Латвии и из-за рубежа, сделав эту операцию, существенно улучшили качество своей жизни.

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"Мы гордимся тем, что находимся в авангарде в сфере технологий и знаний!" – выражает уверенность профессор Соломатин.

Развитие технологий сегодня переживает гигантский скачок, особенно в такой тонкой отрасли, как офтальмология, где все развивается на микронном уровне. Еще совсем недавно, чтобы провести лазерную операцию на обоих глазах, требовалось десять минут, но сегодня с помощью новейших лазерных технологий остроту зрения от минус 6 до 100 % можно скорректировать за семь-девять секунд.

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Сравнительно недавно к команде хирургов присоединился представитель молодого поколения врачей офтальмолог Андрей Соломатин:

"Я горжусь нашей клиникой, потому что теперь и наши хирурги, и пациенты могут использовать новейшие мировые технологии, получая результаты совершенно другого уровня. Лазер отличается именно скоростью, с которой можно выполнить процедуру. То, что три года назад мы делали в течение 20 секунд, сегодня мы можем сделать за девять секунд. Перед операцией пациент часто испытывает беспокойство, но хирург еще даже не закончил фразу, которую должен сказать вначале, как тут же начинается процедура, а пациенту придется смотреть на зеленый мигающий свет, когда лазер уже сделал свою работу.

Какие нововведения при работе именно с новым оборудованием лазерной коррекции Visu Max 800? Во-первых, это очень быстрый лазер, он все делает мгновенно. Во-вторых, когда пациент кладет голову на операционный стол, его глаза двигаются, но эта умная машина движения распознает и к ним адаптируется. К тому же всю информацию о пациенте можно экспортировать из диагностического оборудования. Если мы говорим о том, что все эти технологии значат для пациента, то главное и самое важное – это безопасность, быстрота и надежность. Чисто технически операция Femto-LASIK занимает от 5 до 7 секунд, в свою очередь, операция SMILE Pro, в зависимости от параметров, длится от 10 до 15 секунд. Конечно, сначала перед глазами пациента может быть небольшой туман, но результат виден сразу, и это не игра слов. Я убежден, что это самая приятная часть работы для любого хирурга, когда результат виден уже в первые секунды после операции. Наиболее часто испытываемые пациентами эмоции после лазерной коррекции зрения – это, конечно, счастье, даже слезы радости от того, что они видят несравнимо лучше без очков и контактных линз. На следующий день практически все пациенты подтверждают, что довольны результатом.

Мы очень горды тем, что следуем новейшим мировым офтальмологическим технологиям и всегда стремимся достичь наилучшего результата. Быстрее, совершеннее, точнее и безопаснее!"

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Лазерный хирург-офтальмолог Яна Гертнере операцию на глаза сравнивает с работой ювелира, где каждая деталь имеет большое значение:

"Сегодня качество зрения, получаемое пациентом после лазерной коррекции зрения, несравнимо лучше того, которого можно было достичь с помощью технологий, доступных пять лет назад. Оборудование новейшего поколения позволяет работать не только быстрее, но и безопаснее.

Самое современное оборудование в нашей клинике – это действительно прекрасная возможность как для наших пациентов, так и для врачей, ведь новые технологии означают еще более высокие безопасность, комфорт и эффективность. Операции с применением лазеров последнего поколения, которые мы используем в клинике, проходят фантастически быстро. Для завершения процедуры LASIK требуются всего 8 секунд и, если мы используем самую передовую технологию SMILE Pro, – 12 секунд. Уже после первых операций мы почувствовали, как замечательно, что в наших руках имеется такое отличное оборудование и мы являемся первыми, кто может им гордиться. Врачи незаменимы, но уже сегодня искусственный интеллект делает операцию еще безопаснее и позволяет получить результат, необходимый именно нашим пациентам. Люди поражаются тому, насколько проста и безболезненна эта операция, а результат можно оценить, уже встав с операционного стола и осознав, насколько сильно изменились их зрение и их жизнь.

Те, кто следит за новинками и хочет, чтобы лечение проводилось по самым высоким современным стандартам, безусловно, выберут клинику, которая может предложить такое совершенное оборудование, в том числе новейший роботизированный лазер VisuMax 800 в Глазном центре д-ра Соломатина".

С момента начала лазерной коррекции зрения многое изменилось. Появились более широкие возможности в выборе средств и методов операции. Если раньше операцию нельзя было провести пациентам с определенными параметрами роговицы, считая их противопоказаниями, то сейчас при современном оборудовании это возможно во многих случаях.

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Руководитель клиники, офтальмолог, профессор Игорь Соломатин, оценивая более чем 25-летнюю историю лазерной коррекции зрения в Латвии и важную роль в ней Глазного центра д-ра Соломатина, делает вывод:

"У нас действительно большой опыт работы с лазерными устройствами разных поколений. Для пациента эти современные технологии означают эффективность, безопасность и, конечно же, удовлетворенность результатом. В наши дни эта операция выполняется очень быстро. Важно, чтобы операция была максимально эффективной и безопасной для пациента и чтобы после нее не возникало никаких осложнений. Лазерная коррекция зрения существует уже более 25 лет, и, конечно, за это время многое изменилось. Мы стали более свободными в выборе оборудования и технологических средств. Теперь, благодаря новому оборудованию, мы можем оперировать пациентов с определенными параметрами роговицы, которые раньше считали противопоказаниями. Появились также и новые операции, которых раньше не делали, а также новые методы, например, так называемый инновационный метод SMILE Pro. Результаты после операций, проведенных нашими хирургами, однозначно положительные. Мы много работаем, отслеживая прогрессивные методы. С каждым годом качество оборудования лазерной коррекции зрения Глазного центра д-ра Соломатина растет и, как видите, появляются все новые и новые методы лазерной коррекции, технологии развиваются и мы развиваемся вместе с ними".

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Лазерная коррекция зрения постоянно и стремительно развивается, и в будущем ожидаются еще более масштабные инновации в технологиях. Давайте помечтаем: лазерная коррекция станет еще более точной и еще более адаптированной к индивидуальной структуре глаза каждого пациента. Операция станет еще более безопасной и быстротечной, уменьшится время восстановления. Можно будет еще лучше исправлять дефекты зрения, в нашу жизнь войдут биоинженерия и неинвазивные технологии, и возможно, лазерная коррекция даже позволит нам увидеть то, что до сих пор было скрыто от человеческого глаза.

Но совершенно определенно известно, что Глазной центр д-ра Соломатина продолжит свое развитие, чтобы сделать процедуры более безопасными, точными и доступными для более широкого круга людей, стремящихся улучшить свое зрение, и обязательно будет в авангарде внедрения новых технологий – как и в предыдущие 25 лет.

Отмечая 25-летие работы, которую посвятили внедрению и развитию лазерной коррекции зрения в Латвии, мы, специалисты Глазного центра д-ра Соломатина, в настоящее время дарим нашим клиентам лазерную коррекцию зрения SuperLASIK по особой цене – 950 евро.

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До 31 декабря этого года заполните анкету на сайте: https://acucentrs.lv/superlasik-akcija/, и мы свяжемся с вами, чтобы согласовать удобное время визита. Также воспользуйтесь возможностью провести коррекцию зрения без волнения – вместе с анестезиологом. **

*Стоимость операции на обоих глазах методом SuperLASIK. Углубленная диагностика и составление индивидуальной программы лазерной коррекции зрения проводятся за дополнительную плату – 80 евро. Если по каким-либо причинам операция методом SuperLASIK пациенту не показана по медицинским причинам, то во время акции мы предлагаем скидку 10 % на другие методы коррекции зрения.

**Услуга предоставляется по просьбе пациента за отдельную оплату.

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Позаботиться о своих глазах – это определенно одно из лучших решений в жизни.

Для проверки зрения и получения рекомендаций офтальмолога в Глазном центре д-ра Соломатина запишитесь по телефону: +371 67217317 или заполните анкету онлайн.

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