Вы собираетесь за границу, ищете выгодные условия обмена валюты или хотите сделать надежные инвестиции в золото? Money Express предлагает удобные, безопасные и выгодные решения для любых финансовых нужд! Money Express – крупнейшая сеть обмена валюты в Латвии, работающая с 2010 года и завоевавшая доверие тысяч клиентов.

1. Преимущества услуг Money Express для клиентов, планирующих выезд за границу

Как это ни странно, но сегодня, в XXI веке, большое количество жителей Латвии регулярно сталкивается с трудностями в обмене евро на иностранную валюту, особенно при выезде за рубеж, в том числе если речь идет о таких странах, как Россия и Беларусь. Финансовая компания Money Express предлагает решение, которое поможет клиентам избежать лишних сложностей и затрат.

Fоtо: Publicitātes foto

2. Покупка валюты без рисков и переплат

Большинство жителей даже не в курсе, что крупнейшие банки страны, такие как Swedbank, SEB, Citadele и Luminor, даже не предлагают своим клиентам услугу продажи наличной валюты, при этом взимают комиссию от 0,5 до 3% от суммы за снятие наличных евро со счета. Более того, услугу нужно заказывать заранее и согласовывать с банком время и место получения наличных средств.

В свою очередь, компания Money Express предлагает удобную услугу покупки и продажи наличной валюты и вышла на рынок с решением, которое позволяет приобретать доллары США и другие валюты, не снимая крупные суммы наличных со счета. Достаточно сделать перевод с вашего банковского счета на счет Money Express, и ваша валюта будет готова к выдаче в наших филиалах. Это не только избавляет вас от необходимости носить с собой большие суммы денег по городу, но и снижает затраты на банковские комиссии.

Fоtо: Publicitātes foto

3. Простое и удобное оформление покупки валюты

Для приобретения наличной валюты у Money Express необходимо связаться с центральным офисом и согласовать сумму сделки. Затем потребуется пройти проверку происхождения средств на вашем счету в соответствии с требованиями латвийского законодательства в области AML (Anti-Money Laundering). Обычно такая процедура занимает от 1 до 3 дней. После согласования сделки клиент получает официальный счет, на основании которого он может произвести банковский перевод прямо через интернет-банк, и, после зачисления евро на расчетный счет Money Express, получить валюту в одном из отделений по ранее зафиксированному курсу. Это делает процесс безопасным, быстрым и прозрачным.

4. Доверие и надежность Money Express

Money Express — это международная финансовая компания, работающая в Латвии и Эстонии. В Латвии компания ведет свою деятельность с 2010 года и в настоящий момент является крупнейшей сетью обмена валюты в стране. Услугами компании пользуются тысячи клиентов ежемесячно. Наша деятельность регулируется Банком Латвии, и мы строго соблюдаем все нормы латвийского законодательства. Благодаря нашему опыту и репутации наши клиенты могут быть уверены в четкости и надежности оказываемых им финансовых услуг.

5. Покупка и продажа слитков инвестиционного золота и инвестиционных золотых монет

Еще одна услуга Money Express — это покупка и продажа слитков инвестиционного золота и золотых монет. На протяжении последних трех лет цена инвестиционного золота выросла на 61%, что выше доходов от депозитов или инвестиций в недвижимость и ценные бумаги. Инвестиционное золото продолжает оставаться стабильным активом, особенно в наши неспокойные времена. Money Express предлагает золото как в виде стандартных инвестиционных слитков, так и в виде монет. Инвестиционные слитки — это классический биржевой продукт, а монеты, помимо инвестиционной цены, обладают нумизматической ценностью, и со временем их стоимость может возрастать еще больше.

Money Express подберет подходящее инвестиционное предложение для любого клиента, учитывая его предпочтения и финансовые возможности. Компания гарантирует не только продажу инвестиционного золота и монет по выгодным ценам, но и последующий их выкуп, когда клиент решит зафиксировать прибыль. Таким образом, золото остается надежной и гибкой инвестицией для каждого, а Money Express — надежный партнер в этом направлении инвестиций.

6. Осень и зима — время для обдуманных финансовых решений

Осень и зима — самое подходящее время, чтобы проанализировать результаты года и обдуманно воспользоваться нашими услугами, а также сделать финансовые шаги, которые принесут уверенность и стабильность в будущем. Money Express — это больше, чем банк: мы предлагаем удобные и выгодные решения для тех, кто ценит прозрачность, безопасность и гибкость в финансовых операциях.

Fоtо: Publicitātes foto

Информация о компании

Компания Money Express зарегистрирована в регистре предприятий 20 августа 2010 года. Уставной капитал компании составляет 445 000 евро. Оборот компании за 2023 год составил 5 396 485 евро, чистая прибыль — 186 837 евро. За прошлый год в виде налогов компания заплатила 312 590 евро. В компании работает 32 человека. Помимо услуг по обмену валюты и покупки-продажи инвестиционного золота, компания предлагает обслуживание счетов для клиентов литовской платежной компании Paysera LT (взнос и снятие наличных), быстрые денежные переводы Swiss Remit, а также обмен евробанкнот на монеты и обратно.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !