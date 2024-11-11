Два года назад механик Игорь присоединился к литовской компании RNDV, которая занимается реализацией проектов в сфере крупномасштабного судостроения, а также проектами жилищного и промышленного строительства в Европе и других странах мира. Он получил не только стабильную работу, которая оплачивается лучше, чем в Латвии, но и возможность обзавестись ценным профессиональным опытом, подняться по карьерной лестнице и познать мир.

Игорь Калашников, монтажник металлоконструкций группы компаний RNDV

"Это как работать с конструктором для взрослых — интересно, можно хорошо зарабатывать, и нет рутины, потому что объекты разные", — так с улыбкой описывает Игорь Калашников свою работу в базирующейся в Литве группе компаний RNDV. Он присоединился к коллективу в качестве сборщика металлоконструкций, потому что хотел иметь хорошо оплачиваемую и стабильную работу недалеко от Латвии. Сейчас, монтируя конвейерную линию на проекте в Дании и оглядываясь на проделанную работу, Игорь доволен принятым решением.

"Я счастлив, потому что эта работа дала мне возможность не только мечтать о чем-то большем, но и воплощать это в жизнь. Мне очень нравится, что компания со своей стороны предоставляет абсолютно все, мне остается только приехать в назначенное место и время. Еще на собеседовании я понял, что эта компания действительно дружелюбная, отношение очень доброжелательное и график работы гибкий. То же самое могу сказать и сегодня, ничего не изменилось", - говорит И. Калашников.

Группа компаний RNDV занимается реализацией масштабных судостроительных проектов в Европе и в мире

Раньше он работал в авторемонтной мастерской в Латвии, а сейчас участвует в сборке различного оборудования и конструкций в странах Скандинавии, где приходится много работать с отверткой. "Мне также очень нравится, что проекты разнообразны, и нам предоставляется возможность путешествовать по разным городам, много видеть и знакомиться с разными культурами. Кроме того, компания компенсирует нам выезды, возможность посещать музеи, выставки и другие культурные мероприятия", — рассказывает Игорь.

Группа компаний RNDV выполняет различные монтажные и электромеханические работы в Литве и других странах Европы

Быстрорастущая и многонациональная команда

Группа компаний RNDV занимается реализацией масштабных и сложнейших проектов судостроения, жилищного и промышленного строительства в Литве, а также в других странах Европейского Союза и за его пределами. Команда RNDV выполняет обязанности, связанные со строительством и ремонтом круизных и других типов судов, реализацией различных электротехнических проектов на крупнейших верфях Европы.

Группа компаний RNDV обеспечивает строительство и ремонт круизных и других типов судов

Сотрудники компании участвуют в установке парков возобновляемой энергии, морских металлоконструкций и центров обработки данных (дата-центров), выполняют различные работы по сборке строительных лесов, утеплению, а также электромеханические работы в Литве и других странах Европы. Доходы группы компаний RNDV в прошлом году выросли на 39% до 105,4 млн евро, планируется, что в 2024 году они достигнут 130 млн евро.

Дейманте Адомавиче, руководитель отдела кадров одной из компаний RNDV

"Наша многочисленная команда продолжает расти, и особенно приятно, что все больше и больше новых коллег присоединяются к нашим компаниям благодаря рекомендациям нынешних сотрудников. Это значит, что мы способны оправдать возложенные на нас ожидания и завоевать их доверие", — говорит Дейманте Адомавиче, руководитель отдела кадров одной из компаний RNDV.

Она поясняет, что рост группы компаний RNDV — стабильный и непрерывный, реализуемые проекты являются долгосрочными, и это очень важный аспект для сотрудников, так как гарантирует постоянную работу.

"Работа в Литве, как и в других странах, мотивирует, поскольку дает нашим специалистам возможность участвовать в крупных и уникальных проектах, а также знакомиться с разными странами и культурами. Сотрудники признают, что наибольшая ценность — это возможность профессионально расти и развиваться, ведь каждый наш проект позволяет получать новый опыт обучения", — заключает специалист.

Для Игоря Калашникова профессиональное развитие - очень важный фактор: "В компании все замечают. Если хорошо себя подать и знать процесс работы, есть большие шансы продвинуться вверх по карьерной лестнице и стать, например, бригадиром".

Работодатель оплачивает командировочные расходы на регулярный отдых дома

В интернациональном коллективе очень важно, чтобы люди из разных стран и разных культур хорошо себя чувствовали и успешно интегрировались, говорит Д.Адомавиче.

"Во время собеседования мы обсуждаем с кандидатами все вопросы, которые могут у них возникнуть, и контактируем с этими людьми еще до их прихода в компанию. По прибытии в наш офис в Литве кандидатов встречают ответственные сотрудники, которые помогают им обосноваться, знакомят с правилами рабочего распорядка и организуют дополнительные практические занятия, чтобы убедиться, что они полностью готовы приступить к работе над одним из реализуемых проектов", - обрисовывает она детали.

Поскольку Игорь раньше не работал в скандинавских странах, он поначалу сомневался, все ли будет так, как ожидалось: "Когда долгое время находишься в одном и том же месте, труднее выйти из зоны комфорта. Однако когда я приехал в учебный центр компании в Клайпеде, все мои сомнения отпали сами собой. Я понял, что компания большая, заботится о своих сотрудниках, все формальности соблюдены официально, и мне оставалось только сказать — спасибо".

Группа компаний RNDV реализует строительство парков возобновляемой энергии в различных странах Европы

Сотрудникам группы компаний RNDV предоставляется полный спектр гарантий, которые распространяются на тех, кто работает не только в Литве, но и в других странах Европейского Союза. Если для работы над проектом необходимо выехать за пределы Литвы, RNDV покрывает расходы на проезд и проживание, обеспечивает ежедневный транспорт до места работы и обратно, а также все другие ресурсы, необходимые для выполнения рабочих обязанностей за границей.

"Обычно сотрудники выезжают в зарубежные страны в порядке ротации, согласно разработанному графику работы. Они работают над проектом определенный период, после чего возвращаются домой на родину для отдыха. Наша компания берет на себя заботу в полном объеме, оплачивая расходы на проезд до страны проживания сотрудника и обратно. Продолжительность ротации за рубежом зависит от специальности работника, проекта, а также его собственных пожеланий, которые мы обсуждаем до подписания трудового договора", - поясняет глава отдела кадров.

Группа компаний RNDV постоянно ищет сборщиков корпусов и металлоконструкций, сварщиков, маляров, операторов абразивной очистки (пескоструйщиков), электриков, электромехаников, монтажников строительных лесов и изоляции, сборщиков солнечных панелей, прорабов, техников производства и разнорабочих.

Заинтересованным лицам предлагается подать заявку на желаемую вакансию на домашней странице RNDV.EU в разделе "Карьера": https://rndv.eu/en/offers/. Специалист по подбору персонала свяжется с кандидатом для собеседования. После успешного завершения процесса отбора ответственный сотрудник проинформирует претендента обо всех условиях трудоустройства и необходимых документах для приема на работу, а также распланирует ему первый рабочий день.

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