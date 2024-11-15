В наши дни здоровый образ жизни приобретает особое значение, и люди все чаще начинают не только заниматься спортом, но и заботиться о качестве сна и сбалансированном рационе. Хотя праздничные традиции часто не обходятся без бокала игристого вина, вы сможете вписать его в ритм здорового образа жизни, если выберете безалкогольное игристое вино. Что же на самом деле представляет собой безалкогольное игристое вино, чем оно отличается от алкогольной версии и почему может стать прекрасным дополнением праздничного стола? Узнаем больше!

Что такое безалкогольное игристое вино и как его получают?

Fоtо: HENKELL FREIXENET LATVIJA

Безалкогольное игристое вино – это напиток, который изготавливается из винограда или других фруктов с сохранением характерного тонкого вкуса и искрящихся пузырьков игристого вина. Несмотря на отсутствие алкоголя, оно не теряет своего качества или изысканного вкуса. Это вино производится с использованием технологий, помогающих отделить алкоголь от традиционного вина путем, например, охлаждения или вакуумирования, благодаря чему сохраняются ароматические свойства напитка. В итоге получается элегантный, праздничный напиток, позволяющий наслаждаться приподнятой атмосферой без негативного влияния алкоголя. Например, такие безалкогольные вина, как Torley, Mionetto и Freixenet, делают из высококачественного винограда и с соблюдением строгих требований к качеству. Представитель предприятия Henkell Freixenet Latvija Дзинтра Силиня (Dzintra Siliņa) поясняет: "В целом можно утверждать, что безалкогольные вина производятся так же, как и другие вина, только в завершении технологического процесса алкоголь аккуратно отделяется, например, путем выпаривания или охлаждения напитка. Безалкогольные вина содержат более 100 минеральных веществ, включая магний, кальций, калий, медь, железо, различные природные вещества органические кислоты, – именно поэтому существует мнение, что вино в небольших дозах полезно. Некоторые источники даже утверждают, что алкоголь ослабляет полезные свойства вина, иногда даже полностью блокируя их, тогда как в безалкогольном игристом вине могут проявляться ценные свойства. Какие они? Например, очищение кровеносной системы, которое уменьшает риск атеросклероза, инсульта, снижает кровяное давление. Содержащаяся в таком напитке кислота улучшает работу желудка и может помочь людям с низкой кислотностью желудочного сока. Многие об этом не знают, но безалкогольное вино еще и почти вполовину менее калорийно, чем вино, произведенное из того же сорта винограда и содержащее алкоголь. Также радует, что напитки с безалкогольным игристым вином можно употреблять в любой момент жизни, даже если нужно садиться за руль. Что касается вкусовых свойств, то все зависит от качества вина. Например, в изготовлении Mionetto используются особые сорта винограда из Италии, благодаря чему сохраняются характерный фруктовый аромат и приятное послевкусие. В свою очередь, Freixenet происходит из Испании и отличается характерными для нее ароматами". Поэтому в торжественный момент, когда хрустальные бокалы так и манят попробовать нечто изысканное, высококачественное безалкогольное игристое вино станет прекрасным выбором.

Праздничное настроение без ущерба для безопасности

Существует множество причин, по которым люди предпочитают не употреблять алкоголь. Часто выбор для праздников игристого напитка – это традиция, а не осознанная необходимость. Элегантно накрытый стол и игристый напиток в красивом бокале создают подлинное ощущение праздника, которое не исчезает, даже если в напитке нет алкоголя. Безалкогольное игристое вино отлично подходит для празднования Нового года или других событий, когда мы хотим не только звенеть бокалами, но и безопасно управлять автомобилем вечером.

Эвита Левашкевича (Evita Levaškeviča), владелица профиля в Instagram evita.leva, делится своим опытом: "Я отказывалась от алкоголя в разные моменты жизни, например, во время приема медикаментов, беременности или грудного вскармливания. Мне не хватало не столько одурманивающего действия алкоголя, сколько самого ритуала звона бокалов и застольных разговоров. Сейчас, когда я открыла для себя безалкогольные вина, я могу полноценно участвовать в торжествах и чувствовать себя частью праздничной традиции".

Как выбрать хорошее безалкогольное игристое вино?

Fоtо: HENKELL FREIXENET LATVIJA

Если вы ищете превосходное безалкогольное игристое вино, советуем попробовать Torley, Mionetto или Freixenet. Torley, которое производится в Венгрии по передовым технологиям, обладает свежим ароматом винограда и изысканными вкусовыми нюансами. Итальянское Mionetto удивляет ароматом груш, зеленых яблок и цветов, в свою очередь, испанское вино Freixenet привлекает характерным для вин из Испании вкусом. Эти напитки создают ощущение праздника как во время особых событий, так и в повседневной жизни, и после их употребления можно смело садиться за руль автомобиля. Желаем бурлящего радостью и незабываемого праздника!

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