До Рождества осталось чуть больше месяца - родители, бабушки и дедушки, тети, дяди и друзья уже планируют, как удивить малышей. Мы представляем вашему вниманию каталог подарков для детей на 2024 год, в котором представлены самые популярные игрушки и новинки этого сезона.

Большой ассортимент игрушек

В этом году выбор игрушек для детей огромен как никогда. Подарки для самых маленьких и детей постарше Вы найдете как в физических магазинах, так и в интернет-магазинах таких как TOY`S PLANET . Каждый год тренды на игрушки меняются, поэтому на полках магазинов всегда можно найти новинки, а также любимых персонажей из мультфильмов . Чтобы было проще выбрать, вы можете воспользоваться каталогом подарков на сайте www.toysplanet.lv , где игрушки распределены по возрастам, популярным брендам и различным ценовым категориям.

Топ-10 лучших вариантов, которые упростят ваш выбор

Десять лучших идей подарков этого года также облегчают выбор: здесь представлены новейшие игрушки для мальчиков и девочек, детей младшего и старшего возраста. Эти игрушки недавно появились на полках магазинов, и многие из них уже полюбились детям благодаря творческому подходу их создателей к любимым детьми сюжетам. Вот некоторые из них:

Это интерактивное транспортное средство со светом и звуками, имитирующее настоящий самосвал с функцией опрокидывания. Идеально подходит для детей, которые любят создавать и строить.

Этот радиоуправляемый грузовик Monster Jam — идеальный рождественский подарок для активных детей, которые любят супергероев. Благодаря смелому дизайну в виде Человека-паука, он позволяет детям вжиться в роль отважного героя и испытать скорость и маневренность автомобиля. Такой подарок обещает незабываемые праздничные моменты!

Этот транспортный центр Matchbox — мини-мир для любителей автомобилей и транспортных средств! Дети могут моделировать различные ситуации с городским транспортом: парковаться, заправляться и даже создавать свой собственный транспортный поток. Это образовательный и увлекательный набор, способствующий развитию новых навыков и творческих способностей, который идеально подходит для рождественского подарка.

Эта очаровательная плюшевая игрушка Rainbocorns — волшебный друг, который обязательно понравится детям! Более 50 аксессуаров, разноцветный плюш и неожиданные сюрпризы — каждый набор открывает мир фантазий. Это не только плюшевая игрушка, но и захватывающее приключение, идеальное для рождественского утра, когда дети ожидают волшебства.

Этот мощный, впечатляющий игрушечный бластер идеально подходит для детей постарше, любящих активные подвижные игры. Благодаря автоматическому выстрелу и множеству метательных дротиков дети могут соревноваться с друзьями и устраивать увлекательные сражения в помещении или на улице — отличный подарок, чтобы скрасить праздничные игры!

Этот уникальный и художественный набор дневников предназначен для творческих детей, которые хотят выразить свои мысли и чувства. Благодаря ярким элементам, привлекательному дизайну и дополнительным аксессуарам этот дневник вдохновляет детей творить, писать и исследовать свой внутренний мир.

Для юных фанатов мультфильма "Щенячий патруль" это транспортное средство станет отличным подарком к празднику. Благодаря интерактивным функциям, созданным по мотивам любимых персонажей, дети смогут воссоздать любимые миссии по спасению из "Щенячьего патруля" — идеальный выбор для маленьких героев, жаждущих приключений.

Аутентичный дизайн этой базы Черепашек-ниндзя из Технодрома включает в себя множество функций и классическую графику 80-х годов. Этот детализированный и захватывающий игровой набор "Технодром" позволяет детям воссоздавать насыщенные действиями сцены и создавать свои собственные приключения. Этот набор с подвижными деталями и интерактивными элементами привлечет внимание детей и станет отличным развлечением на празднике.

Дарить и получать цветы всегда приятно, и этот конструктор LEGO® Icons "Букет полевых цветов" предлагает креативный подход к классическому подарку. Идеально подходит для того, чтобы отметить особое событие цветами, которые никогда не вянут и не нуждаются в поливе!

Отличный выбор как для детей постарше, так и для взрослых! Этот уникальный адвент-календарь каждый день преподносит новый сюрприз по мотивам Netflix. В каждой ячейке представлены коллекционные предметы из лучших сериалов Netflix, включая "Игру в кальмара", "Бриджертоны" и "Очень странные дела".

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