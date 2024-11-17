Меня зовут Гунита. Я работаю в бьюти-сфере специалистом по маникюру и вечернему макияжу. Моя главная проблема заключалась в том, что я не видела вдаль, поэтому мне были необходимы очки для вождения автомобиля, при посещении театра и, в целом, для ощущения комфорта в любом пространстве, где важно видеть мелкие детали с большого расстояния.

Ношение очков доставляло немало неудобств, поэтому я пробовала носить контактные линзы. В течение месяца, пока я их носила, ощущала неприятное жжение в глазах, как аллергия. Так я поняла, что единственный вариант для меня – очки, в которых никогда не было достаточно комфортно.

Пройти лазерную коррекцию зрения , чтобы не пришлось думать об этой проблеме ежедневно, показалось мне великолепной идеей.

В информации – сила

На момент принятия решения я была молодой кормящей матерью, поэтому сразу сделать лазерную коррекцию зрения я не могла. Спустя год, когда я повторно пришла на углубленную диагностику , врач констатировал, что все мои показатели позволяют провести операцию.

Во время консультации в клинике я узнала все о том, что такое близорукость и дальнозоркость, а также как проходит операция по коррекции зрения. Обследований было проведено, действительно, очень много и разных, и я чувствовала, что здесь все происходит действительно профессионально. После прохождения диагностики мы выбрали удобные для меня дату и время операции.

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За 8 минут до нового зрения

Вскоре наступил день операции, которого я с нетерпением ждала. По приезде в клинику меня тщательно подготовили к операции, и совсем скоро я оказалась в операционном зале. Лежа на кушетке во время лазерной коррекции, я все время себя успокаивала, чтобы не начать переживать.

Несмотря на это, со стрессом справиться было нелегко, а отвлечься еще сложнее, и больше всего в тот момент мне помог врач . Он все время со мной разговаривал и старался перенаправить мое внимание, рассказывая о процессе операции, и о том, что происходит в конкретный момент.

Я старалась концентрироваться на том, что мне говорят, смотреть на огоньки, и, на самом деле, процесс завершился гораздо быстрее, чем я ожидала.

Комментарий хирурга-офтальмолога Андрея Соломатина

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Пациентка пришла к нам в Клинику др. Соломатина с проблемой – близорукость. Даже лица друзей ей было сложно различать, не говоря уже о трудностях на работе. Для нее эта проблема создавала ежедневый дискомфорт, и она хотела от нее избавиться.

Мы провели коррекцию зрения по технологии FemtoLASIK , которая заняла, в общей сложности, около 8 минут на оба глаза. Сразу после операции пациентка могла достаточно хорошо различать предметы на дальнем расстоянии, а на момент контрольной проверки ее зрение соответствовало ожидаемому результату.

Важно сказать, что при выборе клиники, пациенты всегда ориентируются на надежность процедуры и опыт хирургов, ведь они хотят прийти туда, где их проблему решат быстро, эффективно и с помощью самых современных технологий. Наша клиника проводит лазерную коррекцию зрения уже более 20 лет, используя в работе передовые технологические решения в области офтальмологии и только качественное оборудование .

Первые впечатления от жизни без очков

Сразу после операции у меня были странные ощущения, так как перед глазами стоял небольшой туман – картинка была словно размыта. Меня отправили домой отдыхать, и уже через пару часов я поняла, что мое зрение намного улучшилось – все стало более четким.

Ощутив результат на себе, я могу с уверенностью сказать, что жизнь без очков и линз точно стоит того, чтобы в один день решиться все изменить.

Всего за пару минут можно сделать лазерную коррекцию, чтобы просто забыть о плохом зрении.

Теперь не нужно думать о том, не забыла ли я дома очки, или надевать контактные линзы, чтобы чувствовать себя комфортно и хорошо видеть, и это, действительно, прекрасно!

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До 31 декабря этого года заполните анкету на сайте, и мы свяжемся с вами, чтобы согласовать удобное время визита. Также воспользуйтесь возможностью провести коррекцию зрения без волнения – вместе с анестезиологом. **

*Стоимость операции на обоих глазах методом SuperLASIK . Углубленная диагностика и составление индивидуальной программы лазерной коррекции зрения проводятся за дополнительную плату – 80 евро. Если по каким-либо причинам операция методом SuperLASIK пациенту не показана по медицинским причинам, то во время акции мы предлагаем скидку 10 % на другие методы коррекции зрения.

**Услуга предоставляется по просьбе пациента за отдельную оплату.

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Позаботиться о своих глазах – это определенно одно из лучших решений в жизни.

Для проверки зрения и получения рекомендаций офтальмолога в Глазном центре д-ра Соломатина запишитесь по телефону: +371 67217317 или заполните анкету онлайн .

Вы давно мечтаете об отличном зрении? Запишитесь на консультацию сегодня, чтобы уже завтра видеть намного лучше!

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