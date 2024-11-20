Новейшая модель легендарного игрового смартфона получила усовершенствованный экран AniMe Vision, впечатляющую производительность и множество игровых функций на основе искусственного интеллекта

ГЛАВНОЕ

Создан для геймеров: дизайн премиального уровня; настраиваемый дисплей AniMe Vision; в версии Pro – программируемая подсветка AniMe Play, состоящая из 648 мини-светодиодов, способная отображать пиксельные игры

Невероятные возможности ИИ: эксклюзивные геймерские функции ROG на основе искусственного интеллекта

Высочайшая производительность: мобильная платформа Snapdragon ® 8 Elite в сочетании с усовершенствованной системой охлаждения ROG GameCool 9

Управление – как на консоли: встроенные триггеры AirTrigger и целая экосистема аксессуаров ROG

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ТАЙБЭЙ, Тайвань, 19 ноября 2024 года — Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет серию ROG Phone 9 – новое поколение стильных и невероятно мощных игровых смартфонов.

Новая серия ROG Phone 9 включает модели ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Оба устройства отличаются изящным дизайном премиального уровня с инновационным дополнительным мини-светодиодным дисплеем AniMe Vision, который придает этим смартфонам уникальный внешний вид и поддерживает широкие возможности для персонализации.

Обе модели предлагают уникальные функции для улучшения игрового процесса благодаря целому набору эксклюзивных геймерских функций ROG на базе искусственного интеллекта. В основе аппаратной комплектации ROG Phone 9 – новейшая мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite. В сочетании с передовой системой охлаждения ROG GameCool 9 она гарантирует максимальную производительность в любых играх.

Удобное управление, почти такое же, как на игровых консолях, всегда было и остается отличительной особенностью смартфонов ROG Phone. Устройства серии ROG Phone 9 также оснащены фирменной системой сенсорных триггеров AirTrigger и совместимы с широким набором игровых аксессуаров ROG.

ROG Phone 9 предлагает гораздо больше, чем отличную производительность в играх, – это настоящий символ геймерского стиля и образа жизни.

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Создан для геймеров

Смартфоны ROG Phone 9 восхищают своим оформлением, в котором геймерский стиль и футуризм сочетаются с классической элегантностью. Матовая отделка корпуса создана по особой технологии и на ощупь напоминает шелк. К ней приятно прикасаться, и при этом на поверхности не остаются следы от пальцев.

Изюминка обеих моделей – дополнительный дисплей AniMe Vision. У модели ROG Phone 9 Pro он состоит из 648 программируемых мини-светодиодов[i], отображающих уникальные анимации как реакции на действия пользователя. Новые красные мини-светодиоды дополнительно подчеркивают геймерскую направленность этого устройства. Анимации можно настраивать на свой вкус для придания смартфону еще большей индивидуальности. При этом, когда дисплей AniMe Vision выключен, его практически не видно на корпусе и устройство выглядит по-деловому строго и лаконично.

В модели ROG Phone 9 Pro дисплей AniMe Vision открывает доступ к еще одной эксклюзивной функции – AniMe Play[ii], возвращающей классические пиксельные игры в современной интерпретации. Для управления в них можно использовать удобную сенсорную систему ROG AirTrigger.

Невероятные возможности ИИ для геймеров

Смартфоны серии ROG Phone 9 оснащены целым набором инновационных игровых функций ROG на базе ИИ для улучшения игрового процесса.

Функция X Sense 3.0 использует интеллектуальную технологию распознавания изображений для оптимизации игровых задач, таких как обнаружение ключевых событий или автоматический сбор внутриигровых предметов. Новейшая версия 3.0 даже автоматически улучшает навыки персонажа, позволяя геймерам раскрывать максимальный потенциал своих героев.

Функция X Capture также применяет распознавание изображений с помощью ИИ и автоматически записывает примечательные игровые моменты, такие как яркие победы или открытие новых персонажей.

Функция AI Grabber 2.0 использует технологии ИИ для распознавания текста, упрощая поиск подсказок. Теперь она также поддерживает возможность перевода для беспрепятственного общения с игроками из других стран.

Система интеллектуального шумоподавления применяет алгоритмы ИИ для идентификации различных посторонних шумов и легко устраняет их, чтобы все участники команды отчетливо слышали друг друга во время общения по голосовой связи.

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Высочайшая производительность

В основе аппаратной комплектации смартфонов серии ROG Phone 9 – мобильная платформа Snapdragon 8 Elite, созданная по 3-нанометровому техпроцессу. Возможности этих смартфонов достигают заоблачных высот благодаря технологии Qualcomm Seamless, обеспечивающей беспрепятственную синхронизацию с ПК на базе платформы Snapdragon X Elite. Все компоненты мобильной платформы Snapdragon 8 Elite – мощный центральный процессор Oryon™, графическое ядро Adreno™ и специализированный нейронный процессор Hexagon – получили значительные улучшения для безупречно плавного игрового процесса даже в самых требовательных играх с максимальными графическими настройками.

Чтобы полностью раскрыть возможности высокопроизводительных компонентов, необходима эффективная система охлаждения, и в ROG Phone 9 она есть! Система охлаждения ROG GameCool 9 с технологией 360° SoC Cooling System третьего поколения использует материалы с высокой теплопроводностью для максимально эффективного отведения тепла от ключевых компонентов, чтобы их перегрев не помешал вашей победе, а для максимально эффективного охлаждения в самых жарких игровых баталиях также имеется съемный кулер AeroActive Cooler X.

Для захватывающего игрового процесса и комфортного просмотра видео необходима отличная картинка и качественный звук. Смартфоны серии ROG Phone 9 оснащены инновационным 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем E6 с частотой обновления 185 Гц и поддержкой адаптивной частоты обновления для повышения энергоэффективности, а также превосходной аудиосистемой. Кроме того, при использовании оригинального чехла для смартфонов серии ROG Phone 9 активируется функция Audio Redirect, обеспечивающая объемное звучание, направленное на пользователя, а для еще большей реалистичности звучания в съемный кулер AeroActive Cooler X Pro встроен сабвуфер.

Продвинутая система из трех фотокамер открывает безграничные возможности для любительской фотосъемки и создания медиаконтента. Технология OZO Audio позволяет записывать звук даже вне помещений с подавлением шума ветра, а также высококачественное пространственное звучание в формате 3D.

Fоtо: Publicitātes foto

Управление – как на консоли

Смартфоны серии ROG Phone 9 предлагают уникальные возможности для управления в играх, включая встроенную систему триггеров AirTrigger для максимально простого и удобного контроля. Эти инновационные сенсорные элементы управления поддерживают целый спектр жестов, включая двойное действие, нажатие и отпускание, а также прицеливание с помощью гироскопа.

На съемном кулере AeroActive Cooler X Pro появились две дополнительные аналоговые кнопки.

Более того, с помощью мобильного контроллера ROG Tessen смартфон ROG Phone 9 можно фактически превратить в портативную игровую консоль, чтобы наслаждаться максимально комфортным управлением в играх долгими часами.

Доступность и цена

Геймерские смартфоны ASUS ROG Phone 9 поступят в продажу в начале 2025 года

[i] В стандартной версии смартфона ROG Phone 9 дисплей Anime Vision состоит из 85 мини-светодиодов.

[ii] Функция Anime Play недоступна в стандартной версии смартфона ROG Phone 9.

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