Латгалия — это регион с уникальным и не до конца раскрытым потенциалом для бизнеса и предпринимательской деятельности. Здесь природа встречается с современными технологиями, традиции переплетаются с прогрессом, создавая среду, где идеи превращаются в успешные бизнес-истории. Латгальская специальная экономическая зона (Латгальская СЭЗ) — ворота в эту динамичную среду роста, которая предлагает предпринимателям значительные налоговые льготы, а также возможность открыть и развивать бизнес в любой части Латгальского региона планирования.

С момента создания Латгальской СЭЗ в 2017 году она стала двигателем экономического развития, привлекая как амбициозных местных предпринимателей, так и международных инвесторов, которые видят в Латгалии плодотворную почву для начала и расширения бизнеса, а также создания производственных баз.

Что такое Латгальская специальная экономическая зона?

Идея создания Латгальской специальной экономической зоны (Латгальская СЭЗ) основывается на тщательной оценке экономической ситуации региона и стремлении создать эффективный инструмент для стимулирования предпринимательской деятельности. Председатель наблюдательной комиссии Латгальской СЭЗ Янис Лачплесис объясняет, что эта инициатива возникла в ответ на многолетние вызовы, с которыми сталкивается Латгалия.

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"Мы видели, что региону не хватает стимулов для привлечения инвестиций и возможностей для развития производства и инноваций. Нам нужно было сильное решение, которое бы заинтересовало как местных, так и зарубежных инвесторов", — отмечает Лачплесис.

СЭЗ предлагает широкий спектр преимуществ, включая значительные налоговые льготы — до 80% на налог на прибыль предприятий и до 100% на налог на недвижимость. Одним из главных преимуществ является то, что в соответствии с нормативным регулированием статус предприятия Латгальской СЭЗ и налоговые льготы могут быть предоставлены компаниям, зарегистрированным и действующим в Латгальском регионе.

Основные преимущества Латгальской специальной экономической зоны

Одним из ключевых преимуществ инвестиций в Латгальскую СЭЗ являются значительные налоговые льготы. Эти преимущества не только уменьшают затраты, но и позволяют направлять дополнительные средства на инновации и модернизацию. В марте этого года вступили в силу изменения, которые расширяют возможности СЭЗ, включая признание активов, приобретенных в лизинг, в качестве инвестиции. Это открывает еще больше возможностей для реализации инвестиционных проектов.

80% скидка на налог на прибыль (на дивиденды);

до 100% скидка на налог на недвижимость.

Прямые налоговые льготы предоставляются компаниям, зарегистрированным в Латгальской СЭЗ, в зависимости от объема накопленных инвестиций с применением максимально допустимого уровня поддержки:

60%, если компания соответствует категории малого и микропредприятия;

50%, если компания соответствует категории среднего предприятия;

40%, если компания соответствует категории крупного предприятия.

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Доступная инфраструктура и механизмы поддержки

Латгальская СЭЗ охватывает весь регион, поэтому местные самоуправления активно работают над улучшением индустриальных территорий, предоставляя компаниям необходимую инфраструктуру, включая стабильное энергоснабжение и транспортные связи. Янис Лачплесис подчеркивает, что Латгальская СЭЗ стала важным движущим фактором экономического развития, способствуя созданию рабочих мест, инновациям и повышению международного признания региона.

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"Мы доказали, что с целенаправленной работой и совместными усилиями Латгалию можно превратить в мощный центр предпринимательства", — подчеркивает Лачплесис.

Кроме того, в ближайшее время недалеко от Даугавпилса будет создан новый индустриальный парк ALTOP, который предложит современные производственные площади площадью 11 000 квадратных метров. Компании смогут воспользоваться поддержкой Латгальской СЭЗ и привлечь квалифицированную рабочую силу. В будущем планируется открыть современный индустриальный парк и в окрестностях Резекне.

Инвестиции в Латгалию и Латгальскую СЭЗ предоставляют множество преимуществ — от налоговых льгот до современной инфраструктуры и стратегических возможностей. Латгалия доказала, что является регионом, где инновации и бизнес развиваются стремительными темпами. Если вы ищете платформу с потенциалом локального и глобального роста, Латгалия может стать ключом к вашему успеху!

Для получения более подробной информации о требованиях, предъявляемых к инвестициям, и правилах работы Латгальской СЭЗ вы можете обратиться в администрацию Латгальской СЭЗ.

Телефон: +371 26511047

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