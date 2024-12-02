Рождество – это время не только дарить подарки, но и исполнять мечты. Наш рассказ – о Томасе и Эдвардсе, детях, которые испытали на себе чудо благотворительного домика Laima, которое помогло им поверить в добро и не утратить радость жизни. Продолжая ежегодную традицию, благотворительный домик Laima уже тринадцатый год приглашает больших и маленьких откликнуться на призыв исполнить мечту одного из детей, позаботившись для него о долгожданном рождественском подарке.

Fоtо: Publicitātes foto

Томас и его новый велосипед

Томас – жизнерадостный и энергичный мальчик из многодетной семьи. Он живет в Бауском крае вместе с родителями, двумя братьями и котом. Мама Томаса Эгия рассказывает, что в их семье вещи часто передаются от одного ребенка другому. Старший брат Рихард отдал Томасу свой велосипед, но настал год, когда Томас впервые начал мечтать о своем, совершенно новом велосипеде. "Каждый родитель хочет для своего ребенка всего того, чего у него самого не было в детстве, но, к сожалению, мы не всегда можем это обеспечить. До этого братья получали много вещей в наследство друг от друга. Но однажды Томас сказал, что хочет свой велосипед, а не старый, доставшийся от брата. И так получилось, что именно в это время появились эти ангелы – инициатива "Laima", которая позволила исполнить заветную мечту моего ребенка. Это был как подарок с небес", – рассказывает Эгия.

Когда велосипед оказался у Томаса, мальчик с нетерпением ждал момента, чтобы сесть на него и испытать неподдельную радость от сбывшейся мечты. "Папа еще не успел отрегулировать тормоза, а Томас уже поехал показывать свой новый велосипед друзьям", – вспоминает мама мальчика Эгия. "Видеть его счастье и восторг было незабываемо – это невозможно описать словами. Этот подарок принес свет не только в жизнь Томаса, но и всей нашей семьи. Инициатива благотворительного домика Laima – это прекрасная благотворительная акция, которая помогает исполнять мечты детей и дарит возможность испытать радость и нам, родителям. Эти подарки приносят детям радость, счастье и искренние улыбки, потому что исполнилось то, чего так желало сердце моего сына", – подчеркивает Эгия.

Эдвардс – художник с большими мечтами

Эдвардс – мальчик из Мадонского края. Еще в раннем возрасте его мама Марите заметила, что Эдвардс увлечен рисованием и искусством. Он поступил в Мадонскую художественную школу Яниса Симсонса и с тех пор целенаправленно развивает свой талант. Эдвардс участвовал во множестве конкурсов, получал призы и даже создавал произведения вместе с выдающимися художниками.

"Художественная школа – это место, куда сын всегда идет с радостью, где он чувствует себя на своем месте, может заниматься тем, что его увлекает, и развивать свой талант. Однако сегодня, чтобы учиться изобразительному искусству, уже недостаточно только бумаги, карандашей и красок. Как и в других сферах, здесь используются компьютеры со специальными программами, графические планшеты и другие устройства, которые имеются и в художественной школе для обучения анимации, дизайну и основам медиа. В школе такие технологии доступны, но из-за их высокой стоимости не все могут приобрести их для работы дома, чтобы дети могли заниматься и после школы", – рассказывает мама Эдвардса Марите. Но в одно рождественское утро для мальчика наступил особый момент – он получил цифровой графический планшет от благотворительного домика Laima. С его помощью Эдвардс продолжил заниматься творчеством и воплощать свои идеи. "Этот подарок стал чем-то гораздо большим, чем просто технологическое устройство – это была вера в то, что его талант ценят и поддерживают", – подчеркивает Марите.

Сейчас Эдвардс продолжает развивать свой талант и учится в Мадонской государственной гимназии. "У Эдвардса большие мечты, и мы благодарны, что есть люди, которые помогают ему их осуществить", – добавляет мама мальчика.

Fоtо: Publicitātes foto

Благотворительный домик Laima – источник чудес

Истории Томаса, Эдвардса и сотен других детей – лучшее доказательство того, как доброта, внимание и забота меняют жизнь ребенка. Благодаря благотворительному домику Laima не только исполняются мечты, но и появляются воспоминания, которые на всю жизнь останутся в сердцах детей и их родителей. Каждое исполненное желание – это не просто подарок, а возможность дарить радость, вдохновение и надежду, воплотить давнюю мечту заниматься любимым делом и развивать талант или просто получить теплые ботинки, чтобы ходить в школу.

Благодаря поддержке сторонников инициативы – тех, кто участвует в акции, заботится о подарках и помогает – дети из разных уголков Латвии каждый год переживают настоящее рождественское чудо. Как говорит мама Томаса Эгия: "Добро приумножает добро".

Благотворительный домик Laima будет открыт в течение всего предрождественского сезона – с 22 ноября по 18 декабря. Узнать о мечтах детей из собственноручно подготовленных рождественских открыток все желающие могут, посетив благотворительный домик Laima в Верманском саду, а также на сайте www.laimasnamins.lv. Благотворительный домик Laima открыт со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, а по воскресеньям – с 12:00 до 18:00.

В этом году доставка подарков будет осуществляться бесплатно благодаря поддержке стратегического партнера благотворительного домика Laima – "Latvijas Pasts". Подарки можно будет доставить через посылочные автоматы или воспользоваться услугами курьера, при этом будут обеспечены возможности отправки и небольших, и крупногабаритных подарков. Более подробную информацию о том, как отправить подарок, можно найти на сайте www.laimasnamins.lv.

Информационную поддержку инициативе оказывают АО "Delfi", "Clear Channel", "Visual Media" и "DScreens". Особая благодарность нашим партнерам AО "Element Digital", ООО "Codars Design", "Rīga Plaza" и ООО "Mimoza Deko".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !