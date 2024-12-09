Как хорошо ты знаешь английский? Приглашаем тебя пройти бесплатный тест по английскому языку и получить шанс выиграть 4-недельное обучение в учебном центре NH совершенно БЕСПЛАТНО!

Победители получить информацию на электронную почту вместе с результатами теста.

Для выполнения теста потребуется примерно полчаса. Чтобы результаты теста были объективными, просим не использовать словарь!

Результаты теста будут отправлены на твою электронную почту в течение одного рабочего дня.

Лингвисты считают, что английский язык, в отличие от многих других иностранных языков, легко усваивается. Его грамматика, фонетика и другие разделы изучения проще, чем, например, латышский или немецкий.

В учебном центре NH ты будешь развивать все четыре языковых навыка: слушание, чтение, письмо и устную речь, с особым акцентом на устную коммуникацию. Уже после первых занятий ты начнешь составлять простые предложения, а на более высоких уровнях сможешь свободно общаться.

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