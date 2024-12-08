В ожидании праздников Даугавпилс превратился в настоящую зимнюю сказку! Яркая главная рождественская елка, красочные украшения, манящий аромат пипаркукас и захватывающие мероприятия ждут всех, желающих ощутить незабываемые моменты в настоящей праздничной атмосфере. До 16 января насладись волшебством Даугавпилса, предайся праздничным радостям и встречай год 750-летия Даугавпилса на веселой новогодней вечеринке в самом сердце города вместе с группой "Citi zēni"!

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Праздничное настроение в городе

Праздничное оформление Даугавпилса в этом году приятно удивит каждого. На улицах, в парках и скверах города сияют тысячи огней и праздничных украшений. Площадь Виенибас украшает величественная новогодняя елка, особенностью которой в этом году являются сотни мерцающих снегирей, живущих на ее ветвях. Вокруг переливаются огнями гроздья рябины, создавая неповторимое ощущение праздника. Посети сквер Андрея Пумпура, где тебя ждет сказочный лес со светящимися цветами и мистическими животными! В парке Дубровина почувствуй волшебство светового фонтана и светящихся деревьев. Сквер около костёла Святого Петра в веригах украшает, возможно, самый большой венок Адвента в Латвии.

Обязательно посети специально оформленную фотозону с надписью ДАУГАВПИЛС – праздничные фотографии будут незабываемыми!

Мероприятия, которые вдохновляют

Праздники не могут пройти без музыки. Запланируй в своем календаре также посещение концерта!

15 декабря: концерт Ola Onabulé и Биг-бэнда Латвийского радио

21 декабря: концерт зимнего солнцестояния с группой "Iļģi"

29 декабря: "Рождественский музыкальный коктейль" с оркестром "Daugavpils Sinfonietta"

31 декабря: Новогодняя вечеринка на площади Виенибас

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Научись создавать новогоднее чудо своими руками – посети один из мастер-классов или творческих мастерских! В Доме традиций научись плетению из лозы, изготовлению свечей и праздничных украшений. Творческие занятия в Музее Ротко предлагают детям возможность создавать уникальные праздничные украшения и открытки. В этом году во время школьных зимних каникул Даугавпилсский краеведческий и художественный музей также предлагает творческие занятия для семей.

Веселые приключения для детей

Даугавпилс во время праздников позаботился о развлечениях и для самых маленьких.

С 25 по 29 декабря на площади Виенибас будет возможность встретиться с Дедом Морозом и почувствовать особенные моменты праздника. На второй день Рождества, 26 декабря, взрослые и дети смогут принять участие в различных веселых мероприятиях и "Свободном микрофоне", а также насладиться праздничным концертом.

Прокатившись на большом колесе обозрения, установленном в самом сердце города, можно любоваться видами Даугавпилса в рождественском убранстве, а дети смогут развлечься на аттракционах, установленных на площади Виенибас.

"Инженерный арсенал" превратится в резиденцию Деда Мороза, где с 14 по 29 декабря дети смогут поучаствовать в спортивных развлечениях, мастер-классах и веселых эстафетах.

30 декабря присоединяйся к весёлому Новогоднему забегу - в одиночку или всей семьёй. Неважно, являешься ли ты опытным бегуном или просто хочешь размяться– каждого ждет памятная медаль и сладкий приз!

Рождественские ярмарки

21 декабря с 10:00 до 16:00 на большой ярмарке на улице Ригас можно будет приобрести вкусности, изделия ремесленников и различные праздничные чудеса! Здесь обязательно найдешь, чем побаловать себя и что подарить своим близким.

С 4 по 29 декабря посети благотворительные ярмарки в фойе Дома Единства (ул. Ригас, 22а) и с 20 по 22 декабря – во Дворце культуры (ул. Смилшу, 92): здесь будет возможность приобрести уникальные подарки, сделанные от всего сердца.

Особая встреча Нового года в Даугавпилсе

На площади Виенибас в Новогоднюю ночь всегда собираются желающие встретить Новый год вместе. Независимо от того, придёшь ли ты один, с семьей или с друзьями – положительные эмоции и сердечная атмосфера гарантированы! 31 декабря на площади Виенибас тебя ждут танцы до утра, праздничные сюрпризы и концерт группы "Citi zēni" в 00:15! И помни – Новый год в Даугавпилсе будет особенным, ведь с первыми минутами 2025 года начнется празднование 750-летия Даугавпилса!

Праздники в Даугавпилсе – это приключение, которым должен насладиться каждый!

Подробная программа мероприятий доступна [здесь].

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