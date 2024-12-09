Дарить подарки - один из лучших способов показать близким, что они вам небезразличны. Скоро наступит Рождество, а вместе с праздниками появляется прекрасная возможность удивить члена семьи или друга.

Fоtо: Publicitātes foto

Какой подарок будет лучшим на Рождество? Конечно же, тот, который поможет вам сохранить здоровье! Большинство людей хотят подарить своим близким что-то практичное, качественное и нужное. Если вы попали в такую же ситуацию, можете больше не беспокоиться о подарке - ионизирующие зубные щетки IONICKISS в полной мере отвечают этим критериям.

Как ионизация очищает зубы?

В природе большую роль играет полярность: частицы с противоположными зарядами притягиваются друг к другу. Поверхность зубов имеет отрицательный заряд, а зубной налет - положительный, поэтому зубной налет так легко прилипает к зубам. На основе этих знаний в Японии были созданы ионизирующие зубные щетки IONICKISS. Они создают поток отрицательных ионов. Результат? Ионизирующая зубная щетка разрушает ионную связь между налетом и зубами, что позволяет легко удалять налет с зубов, даже из самых труднодоступных мест.

Fоtо: Publicitātes foto

Клинические исследования показали, что IONICKISS удаляет на 48% больше зубного налета, чем обычные зубные щетки. Важная особенность этих уникальных зубных щеток - то, что они не требуют использования зубной пасты для чистки зубов. Конечно, вы можете использовать зубную пасту, если хотите.

Стоматологи и гигиенисты, протестировавшие ионизирующие зубные щетки IONICKISS, рекомендуют их, что подтверждает, что такой подарок будет правильным выбором и для вашего близкого человека.

IONICKISS предлагает множество зубных щеток, поэтому мы собрали небольшую подборку их зубных щеток, чтобы вы могли сделать своему родственнику или другу именно такой подарок, который ему нужен.

Для всех

Уникальная ручная зубная щетка IONICKISS из серии Original, практичная и доступная по цене, - подходящий подарок для каждого. Она выглядит как обычная зубная щетка, не имеет движущихся частей и не издает никаких звуков, а результат, достигнутый с ее помощью, удивляет всех! На выбор предлагаются сменные насадки средней, мягкой и экстрамягкой степени мягкости. Зубная щетка Original обеспечивает бережный уход за зубами и деснами и эффективное удаление зубного налета.

Fоtо: Publicitātes foto

Не только для путешественников

Еще один отличный универсальный подарок - электрическая зубная щетка IONPA Travel, которая выглядит как идеальный подарок, а также очень легкая и удобная. В Travel большое внимание уделено удобству: она легко помещается в сумочку, рюкзак или даже карман, имеет 2 режима чистки, умный таймер и 2 сменные насадки с антибактериальными щетинками. При использовании этой зубной щетки также не требуется зубная паста. Она работает от обычной батарейки типа ААА, которой хватает на 2-3 месяца при ежедневном использовании - это значит, что зубную щетку не нужно подключать к проводам или заряжать. Каждый оценит привлекательный дизайн и красивые цвета.

Для тех, кто ищет эксклюзивность

Электрическая зубная щетка IONPA Home с уникальной технологией звуковой ионизации предлагает инновационный домашний уход за зубами. Отрицательные ионы обеспечивают глубокую и эффективную очистку зубов. 4 режима чистки, таймер и перезаряжаемый аккумулятор на подставке. В комплект также входят 3 сменные насадки с антибактериальными щетинками, которые проникают даже в самые глубокие щели. Роскошный внешний вид зубной щетки позволяет почувствовать себя изнеженным.

Для детей

У IONICKISS также есть специальная зубная щетка для детей. Дети обычно чистят зубы слишком короткое время или слишком поверхностно, поэтому ионизация является отличным помощником в обеспечении детской гигиены полости рта - она помогает легче удалить зубной налет. С зубной щеткой IONICKISS не нужно использовать зубную пасту, поэтому она идеально подходит даже для маленьких детей, чтобы они не глотали пасту. Родители отмечают, что после использования зубной щетки IONICKISS их дети чистят зубы гораздо охотнее.

Fоtо: Publicitātes foto

Для бабушек и дедушек

Все зубные щетки IONICKISS разработаны с учетом простоты использования. Они не "разговаривают" и не издают лишних звуков, их не нужно подключать к телефонным приложениям. Они идеально выполняют свою основную функцию и помогают лучше очистить зубы и десны. Поэтому неважно, какую модель вы выберете - она поможет бабушкам и дедушкам лучше заботиться о здоровье их зубов.

***

То, что зубная щетка прекрасно очищает зубы даже без пасты, для многих до сих пор кажется невероятным. Но именно этого мы и хотим, даря подарки, - приятно удивить своих близких.

Помогите своим близким уделять больше внимания своему здоровью с помощью современных и высокоэффективных средств ухода за зубами! Зубная щетка IONICKISS - отличный подарок, и для каждого найдется подходящая щетка. Вместо того чтобы дарить близким то, что будет пылиться на дне ящика, почему бы не подарить им то, чем они будут пользоваться дважды в день?

Fоtо: Publicitātes foto

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !