В этом году Благотворительный домик Laima получил 1250 детских открыток с рождественскими мечтами, которые необходимо исполнить. С начала инициативы Благотворительного домика Laima подготовлено уже 919 подарков, в том числе 231 получен, упакован и готов к отправке детям, а еще 688 подарков находятся в пути. Инициатива Благотворительного домика Laima завершается 18 декабря, и по-прежнему есть возможность исполнить желания еще 331 ребенка.

В открытках детей выражены самые разные пожелания, как мечты об игрушках, велосипедах или новых гаджетах, так и желание иметь вполне обыденные вещи, например, теплые одеяла или зимнюю обувь. Инициатива помогает не только обеспечить к Рождеству детям из социально неблагополучных семей давно желанные вещи, но и поверить в то, что мечты могут сбываться в это время добра и дарения радости. Открытки можно прочитать и выбрать как лично в Благотворительном домике Laima в Верманском саду, так и онлайн на сайте www.laimasnamins.lv. В этом году в благотворительной инициативе принимают участие семьи из пяти самоуправлений Латвии - Талси, Добеле, Айзкраукле, Екабпилса и Алуксне.

"Благотворительный домик Laima стал символом надежды и душевного тепла - как для детей, для которых это возможность мечтать, так и для взрослых, которые эти мечты выполняют. Мы хотим выразить благодарность всем, кто причастен к тому, чтобы дети смогли испытать рождественское чудо в этом году - семьям, предприятиям и каждому лично! Домик стал больше чем просто инициативой в рождественское время - это традиция верить в хорошее и понимать, что добро на самом деле есть, и прямо рядом с нами. Особенно приятно, что еще до начала инициативы мы получили звонки от тех благотворителей, которые участвуют в инициативе из года в год, привлекая не только семьи, но и трудовые коллективы. Такая отзывчивость бесценна и действительно радует! Именно в этом настоящая сила домика Laima", - говорит руководитель по связям с общественностью SIA "Orkla Latvija" Лаура Багата.

В этом году бесплатную доставку приготовленных подарков обеспечивает спонсор и стратегический партнер Благотворительного домика Laima - VAS "Latvijas Pasts", что позволяет удобно доставлять подарки как через пакомат, так и с помощью курьера.

"Обеспечивая путь подготовленных подарков от порогов людей к трудолюбивым гномам Благотворительного домика Laima, мы чувствуем, что и мы получаем подарки. Каждый подарок, который помогает выполнить мечту ребенка - это доказательство желания нашего общества помочь, не оставаться в стороне, быть готовыми участвовать и действовать: видеть и чувствовать это - все равно что самим повстречаться с рождественским чудом", – говорит Янис Кулиньш, член правления VAS "Latvijas Pasts", добавляя, что почтовые гномы работают всё быстрее, чтобы все смогли получить свои рождественские посылки вовремя.

Благотворительный домик Laima будет работать весь период ожидания Рождества - до 18 декабря. Узнать детские мечты из подготовленных детьми рождественских открыток все желающие могут лично в Благотворительном домике Laima в Верманском саду в Риге, а также онлайн на сайте www.laimasnamins.lv. Благотворительный домик Laima физически будет открыт со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, а также по воскресеньям с 12:00 – 18:00.

Информационная поддержка инициативы: AS "Delfi", Clear Channel, Visual Media и DScreens. Особая благодарность партнерам AS "Element Digital", SIA "Codars Design", Rīga Plaza и "Mimoza Deko".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !