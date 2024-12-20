В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике "Свадьба снеговиков" освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время. Самым маленьким гостям усадьбы здесь будет очень весело, ведь организаторы подготовили огромное количество невиданных приключений.

На ожидание праздника вдохновляют и виды, и запахи

Тем, кто решит посетить зимний праздник в Пакруойской усадьбе всей семьей, скучать точно не придется. Сразу пройдя через ворота усадьбы, гости попадают из серых будней в праздничную суету рождественского городка под открытым небом с множеством интересных мест, манящих остановиться. Среди них почта Полярной звезды, встреча с самим Дедом Морозом, пряники и горячий чай, заманчивый рынок с подарками ручной работы и сказочная детская площадка. В игровой зоне гостей ждут рождественская карусель, качели-облака и легендарный английский рождественский аттракцион ХХ века "Хелтер Скелтер", который обязательно понравится как детям, так и для взрослым.

Кстати, в усадьбе есть и более аутентичные старинные развлечения для детей. Здесь находится единственный в Балтии зал ретро-игровых автоматов, а также множество ремесленных мастерских, которые приглашают вас заняться такими интересными вещами, как изготовление игрушек-иллюзий, валяние шерсти, изготовление парфюмерии и керамики.

Откройте мир световых скульптур

Продолжая путешествие по территории усадьбы, посетителям предлагается осмотреть световые скульптуры, расположенные практически на каждом углу. Некоторые из подсвеченных объектов спроектированы так, что посетители могут безопасно изучить их вблизи, а также интерактивно взаимодействовать с ними. Например, одна из любимых посетителями скульптур — гигантский космонавт, транслирующий лица гостей. Космическая станция, планеты, а также множество реальных и мистических животных – все эти световые объекты различных форм и размеров вместе создают невероятную атмосферу и ауру фестиваля.

Примите участие в веселом представлении для всей семьи

В этом году главная тема фестиваля – снеговики. Музыкальное шоу в стиле барокко, полное чудесных деталей, завораживает каждого посетителя, независимо от возраста. Профессиональная команда актеров и акробатов быстро вовлекает всех в захватывающее представление, в котором главным героям – снеговикам – удается не только влюбиться, но и пожениться, приглашая гостей фестиваля стать свидетелями небывалого праздника и поверить хотя бы на время, что нет ничего невозможного.

Это представление каждый вечер сопровождается захватывающим шоу света, лазеров и проекций. "Судя по впечатлениям посетителей, в волшебной обстановке фестиваля рождаются не только самые красивые фотографии, но и яркие впечатления, которые надолго оставляют самые теплые воспоминания. Не зря многие семьи из года в год возвращаются на фестиваль, создавая таким образом прекрасные традиции", - говорят организаторы фестиваля.

Подробнее о фестивале www.pakrojasmuiza.lv

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