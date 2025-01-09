Новейшие пользовательские и коммерческие ноутбуки, мини-ПК и настольные компьютеры – ASUS внедряет технологии искусственного интеллекта в широкую линейку своих устройств, неуклонно следуя принципам устойчивого развития.

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Copilot+ ПК на базе Windows 11 – для каждого: ноутбук Zenbook A14 на базе платформы Snapdragon предлагает передовые функции искусственного интеллекта в сочетании с портативностью, а ноутбуки Vivobook 14/16 делают технологии ИИ еще доступнее для широкой аудитории пользователей

Ноутбук, оптимизированный для бизнес-задач: ExpertBook B5 обладает высочайшей производительностью благодаря платформе Intel Core Ultra, а также широкими возможностями для настройки конфигурации и эффективной системой охлаждения.

Лас-Вегас, США, 7 января 2025 года — Компания ASUS провела онлайн-презентацию Always Incredible в рамках выставки CES 2025, на которой представила целый ряд инновационных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта. Руководствуясь концепцией "Вездесущий ИИ. Невероятные возможности" и приверженностью принципам устойчивого развития, ASUS продемонстрировала широкий спектр инноваций, в которых высокая производительность сочетается с творческим подходом и заботой об окружающей среде.

Опираясь на более чем 35-летний опыт разработки компьютерных устройств, компания ASUS представила широкое портфолио инновационных продуктов с поддержкой ИИ, подтверждая свою успешную трансформацию в комплексного поставщика решений для искусственного интеллекта. Новое портфолио продуктов ASUS, представленное на выставке CES 2025, охватывает широкий спектр устройств – от ультрапортативных ноутбуков с передовыми возможностями ИИ до корпоративных решений, оптимизированных для максимальной производительности, и компактных компьютерных систем, предназначенных как для индивидуальных пользователей, так и для коммерческих организаций.

– ASUS открывает новую главу развития компании, чтобы сделать технологии на базе искусственного интеллекта более доступными и эффективными, – говорит Самсон Ху, исполнительный содиректор ASUS. – В этом году на выставке CES 2025 мы делаем еще один шаг к популяризации ИИ, став одним из первых брендов, способных предложить линейку Copilot+ ПК, которые сочетают в себе широкую доступность и выдающиеся инновации. В конечном счете наши решения всегда нацелены на улучшение пользовательского опыта для всех – от индивидуальных пользователей до крупных предприятий.

– Copilot+ ПК – это самые быстрые и безопасные компьютеры на Windows из когда-либо созданных. Они предлагают функции искусственного интеллекта, способствующие продуктивной работе и вдохновляющие на творчество, – отметил Марк Линтон, вице-президент Microsoft по продажам партнерских устройств. – Наступило захватывающее время для Windows 11, нашего партнерства с ASUS и расширения линейки устройств Copilot+ ПК. Приближается окончание поддержки Windows 10, и сейчас идеальное время для перехода на Copilot+ ПК, такой как новый Zenbook A14 или Vivobook 14/16.

На мероприятии был представлен целый ряд революционных решений, включая самый легкий в мире Copilot+ ПК[i] – ноутбук Zenbook A14, который оснащен передовыми возможностями искусственного интеллекта и выполнен в корпусе с использованием инновационного материала Ceraluminum™. Компания ASUS также представила высококачественные и доступные по стоимости ноутбуки Vivobook 14/16, созданные для того, чтобы новейшие технологии искусственного интеллекта стали доступнее для как можно большего числа пользователей. Эти ультрапортативные Copilot+ ПК расширяют границы возможного, предлагая продолжительное время автономной работы, новейшие функции ИИ и расширенные возможности для пользователей.

В сфере коммерческих решений ASUS устанавливает новые стандарты производительности и оптимизации бизнес-процессов с ноутбуком ExpertBook B5. Созданный на базе новейшей платформы Intel® Core™ Ultra (Series 2), новый B5 предлагает возможности для гибкой настройки конфигурации, оснащен эффективной системой охлаждения и сочетает в себе портативность и скорость, отвечающую быстрорастущим потребностям коммерческих пользователей.

Ноутбук ExpertBook B5 также получит цифровой паспорт продукта (DPP) – нововведение, которое ASUS впервые представляет в своей линейке коммерческих ПК на базе Windows 11 Pro. Цифровой паспорт продукта содержит подробные сведения о жизненном цикле устройства, что повышает прозрачность и экологичность всех операций с ним. С внедрением цифровых паспортов компания ASUS выходит за рамки стандартных практик устойчивого развития, способствуя продвижению принципов циркулярной экономики.

Для посетителей выставки CES в Лас-Вегасе все устройства, показанные в рамках онлайн-презентации ASUS и виртуального мероприятия Republic of Gamers (ROG), представлены в конференц-центре Venetian Expo (#3102) с 6 по 9 января 2025 года.

Посетители выставки также смогут ознакомиться с широким спектром других решений ASUS, включая новейшие ПК с поддержкой ИИ, периферийные устройства, мониторы, смартфоны, материнские платы, сетевое оборудование и видеокарты.

Zenbook A14 – самый легкий в мире Copilot+ ПК

В ходе онлайн-презентации был представлен ASUS Zenbook A14 (UX3407) – первый в данной линейке ноутбук на базе платформы Qualcomm® Snapdragon®. Он сочетает в себе лаконичный дизайн и высокую производительность. Zenbook A14 весит менее 1 кг – это самый легкий в мире Copilot+ ПК, что делает его идеальным спутником в реалиях современной динамичной жизни.

Ноутбук оснащен мощным аккумулятором емкостью до 70 Вт·ч, обеспечивающим более 32 часов[i] автономной работы. Впервые в серии Zenbook не только верхняя крышка, но и панель клавиатуры, и дно корпуса ноутбука выполнены из алюмооксидной керамики Ceraluminum. Этот инновационный материал обеспечивает повышенную защиту от износа и царапин, а кроме того, на нем не остаются следы от пальцев, поэтому устройство всегда выглядит как новое.

Благодаря новейшему процессору Snapdragon X с нейронным процессором Qualcomm Hexagon™, Zenbook A14 предлагает производительность ИИ до 45 TOPS для продуктивного использования функций Copilot+, включая такие инструменты, как Live Captions, Cocreator в Paint, Generative Fill в Paint, Restyle Image и Image Creator в "Фотографиях", а также функция повышения разрешения изображений. В будущем планируется добавить еще больше возможностей, включая Recall (предварительная версия)[ii], Click to Do (предварительная версия)3 и улучшенный поиск Windows3.

Система охлаждения с двумя вентиляторами обеспечивает максимальную эффективность отведения тепла, гарантируя стабильную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Кроме того, усовершенствованные функции безопасности, такие как адаптивная блокировка и обнаружение нескольких человек, обеспечивают дополнительный уровень защиты конфиденциальности. Полный набор портов ввода/вывода позволяет без труда подключать к ноутбуку все необходимые устройства. В ноутбуке Zenbook A14 реализовано идеальное сочетание производительности, портативности и интеллектуальных технологий. Стоимость этого устройства составляет 899 долларов США.

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Vivobook 14 и 16 – ноутбуки с функциями ИИ для широкой аудитории пользователей

Vivobook 14/16 (X1407QA/X1607QA) – это новые Copilot+ ПК ASUS, предлагающие высокую производительность, поддержку интеллектуальных функций и надежную систему информационной безопасности по привлекательной цене. В основе аппаратной конфигурации этих ноутбуков – сверхэффективный процессор Snapdragon X, обеспечивающий впечатляющую вычислительную мощность в 45 TOPS для быстрого выполнения задач с применением искусственного интеллекта. Эти ноутбуки предлагают увеличение производительности на 44% по сравнению с предыдущим поколением[i] и способны проработать до 19,8 часов[ii] на одном заряде аккумулятора. Возможность сопряжения устройств на базе платформы Snapdragon с помощью функции Microsoft Phone Link дополнительно повышает удобство пользования.

Реализованные в Vivobook 14/16 функции искусственного интеллекта предлагают новые возможности для творчества и продуктивной работы. Раскрыть творческий потенциал помогут такие инструменты, как Cocreator в Paint для доработки изображений в реальном времени, а также Generative Fill и Erase для быстрого редактирования фотографий. Эксклюзивное приложение ASUS StoryCube автоматически сортирует файлы по содержанию, значительно упрощая организацию данных. Функция Live Captions создает субтитры в реальном времени, помогая преодолеть языковые барьеры.

Технология Microsoft Pluton обеспечивает дополнительную защиту от угроз информационной безопасности. Встроенная камера с технологиями искусственного интеллекта определяет присутствие пользователя и блокирует устройство, когда он отходит. Функции Adaptive Lock и Adaptive Dimming также способствуют защите конфиденциальности и продлению времени автономной работы. Выполненные в стильном корпусе, отвечающем военно-промышленному стандарту прочности, эти ноутбуки также оснащены полным набором портов ввода/вывода, включая два порта USB4 Type-C, два USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI и комбинированный аудиоразъем для удобного подключения различных периферийных устройств.

Новинки Vivobook 14/16 представлены в серебристом (Cool Silver) и темно-синем (Quiet Blue) цветах. Для 14-дюймовой модели также доступна отделка в золотистом цвете (Platinum Gold). Ноутбуки Vivobook 14/16 – отличная возможность получить интеллектуальное, безопасное и высокопроизводительное устройство по цене от 699 долларов США.

Серия ExpertBook B – новый стандарт бизнес-ноутбуков

ASUS ExpertBook B5 (B5405/B5605) и ExpertBook B3 (B3405/B3605) устанавливают новый стандарт для корпоративных устройств, сочетая в себе непревзойденные возможности настройки, надежную систему безопасности и высокую производительность. Созданные специально для государственных учреждений, образовательных организаций и корпоративного сектора, эти ноутбуки отличаются гибкостью конфигураций и в максимальной версии могут оснащаться процессорами Intel Core Ultra (Series 2). Такой подход гарантирует не только высокую надежность этих устройств, но и максимальное удобство для пользователей.

Ноутбуки серии ExpertBook B легко адаптируются к постоянно меняющимся реалиям современного бизнеса благодаря платформе Intel vPro®, ориентированной на потребности коммерческих предприятий, и возможностям для апгрейда, включающим два слота для твердотельных накопителей и оперативной памяти. Корпоративные клиенты могут выбирать конфигурации на базе трех последних поколений процессоров Intel, оснащать ноутбуки оперативной памятью DDR5 объемом до 64 ГБ и гибко конфигурировать систему хранения. 16-дюймовые модели ExpertBook B5 и B3 оснащены четырехрядным цифровым блоком и увеличенным тачпадом для максимального удобства. Поддержка сетей 5G (опция для модели B3) позволяет использовать мобильные сети для проведения онлайн-конференций.

Высочайший уровень информационной безопасности обеспечивается благодаря функции Dual BIOS, платформе Intel vPro, модулю Trusted Platform Module (TPM) и функции восстановления BIOS, соответствующей стандарту NIST SP 800-155. Для упрощения администрирования служат функции ASUS Business Manager и ASUS Control Center. Система охлаждения с низким сопротивлением воздушного потока позволяет снизить уровень шума вентиляторов и продлевает срок службы устройства на 40% по сравнению с моделями предыдущего поколения и стандартными пользовательскими решениями, без ущерба для производительности.

В рамках инициативы по обеспечению устойчивого развития, начиная с серии ExpertBook B, компания ASUS внедряет цифровой паспорт продукта (DPP) в свою линейку коммерческих ПК. Эта инициатива способствует внедрению принципов циркулярной экономики в жизненный цикл продукта, а также соответствует глобальным тенденциям и нормативным требованиям, включая Европейский зеленый курс и стандарты TCO 10. Цифровой паспорт продукта содержит подробные технические характеристики, историю ремонта и информацию по утилизации продукта. Он также предоставляет данные об углеродном следе и жизненном цикле устройства, помогая индивидуальным пользователям и коммерческим предприятиям делать более экологически ответственный выбор.

Предоставляя клиентам практически применимую информацию, ASUS не только продвигает корпоративные цели в области устойчивого развития, но и способствует ответственному использованию ресурсов, внося свой вклад в защиту экологии. Более того, благодаря сертификации EPEAT и соответствию таким нормативам, как RoHS, серия ExpertBook B станет прекрасным выбором для экологически ответственных предприятий.

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