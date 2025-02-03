Инновационные методы лечения катаракты в Kлинике др. Соломатина: будущее медицины уже сегодня

Зрение становится размытым и туманным, как будто смотришь сквозь грязное стекло, цвета кажутся менее яркими и выразительными? Ухудшается ли ваше зрение из-за солнца и яркого света ночью? Наблюдается двоение в глазах, всё труднее становится разглядеть мелкий текст даже в очках?

Эти симптомы могут быть вызваны катарактой или помутнением хрусталика глаза. Хрусталик находится за зрачком глаза, и через него мы смотрим на окружающий мир. Со временем он может стать мутным, и зрение затуманивается. Эта проблема со зрением чаще всего связана с возрастом, но может развиться и у молодых людей из-за травм, болезней или генетических факторов. Катаракта существенно влияет на качество жизни: всё труднее становится водить машину, особенно ночью или в тумане, пользоваться компьютером, читать или выполнять другие действия, требующие точности. Ухудшающееся зрение заставляет человека чувствовать себя подавленным – снижает уверенность в себе и желание участвовать в общественной деятельности, поскольку становится трудно различать предметы, ориентироваться в окружающей среде и узнавать лица. Однако эту проблему можно решить с помощью замены мутного хрусталика на новый.

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Решение для традиционного лечения – новейшие технологии

В случае катаракты единственным эффективным методом лечения является операция . Она была и остается золотым стандартом и одной из наиболее часто выполняемых и успешных процедур в мире. Современные хирургические методы и импланты интраокулярных линз (ИОЛ – искусственный хрусталик, который устанавливают вместо помутневшего) последнего поколения позволили восстановить качество зрения и жизнеспособность пациентов. Медицинская наука и технологии в лечении катаракты достигли значительного прогресса, сделав операции более безопасными, эффективными и более щадящими для пациентов. Фемтосекундные лазеры произвели революцию в хирургии катаракты, сделав ее комфортной и безопасной для глаз благодаря точности и снижению риска осложнений. Кроме того, качество жизни пациента значительно улучшается благодаря последнему поколению интраокулярных линз, которые подбираются в соответствии с его привычками и состоянием здоровья.

История пациентки: От оптометриста к офтальмологу или Первые шаги на пути к операции

Об опыте лечения катаракты в глазном центре др. Соломатина рассказывает Силвия, учительница одной из рижских школ. Ей сделали операцию по удалению катаракты с помощью фемтолазера, объединив её с коррекцией близорукости и астигматизма.

"Я занималась стрельбой с подросткового возраста, и, возможно, именно тогда начало ухудшаться зрение". Из-за близорукости пришлось носить очки. В последнее время я почувствовала, что зрение в ведущем глазу ухудшается, но я списала это на возраст - мне 60 лет. Собиралась заменить очки, но оптометрист в салоне порекомендовала мне немедленно обратиться к глазному врачу. Так как я живу недалеко от глазного центра др. Соломатина, я посетила именно этот центр и попала на прием к офтальмологу Лиге Зарине. Она подтвердила подозрения: у меня катаракта".

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Диагностика катаракты – путь к оптимальному восстановлению зрения

Обследование представляет собой многоэтапный процесс, обеспечивающий комплексную оценку остроты зрения и здоровья глаз . Его целью является определение наличия катаракты, оценка ее влияния на зрение, исключение других глазных или системных заболеваний, которые могут повлиять на результат лечения, и разработка индивидуального плана лечения, чтобы обеспечить оптимальное восстановление зрения. Сначала проверяется острота зрения и общее состояние здоровья глаза, определяется вид и степень зрелости катаракты. Затем проводятся дополнительные обследования, чтобы оценить прогноз улучшения зрения после операции и исключить другие возможны глазные заболевания. Выясняется образ жизни и индивидуальные потребности пациента. Полное обследование на катаракту не только диагностирует заболевание, но и обеспечивает наилучший возможный результат лечения.

Силвия: "Доктор Максим Соломатин в большей мере специализируется на операциях по удалению катаракты, и так я попала к нему. Консультации мне очень, очень понравились! Доктор мне всё подробно объяснил и даже нарисовал, рассказал, какие есть возможности лечения, как он работает с лазером – что это менее травматично, чем ультразвук, познакомил с возможностями и вариантами современных линз".

Лазерная технология меняет хирургию глаза

Во время операции по удалению катаракты естественный, но помутневший хрусталик бережно разделяется и удаляется, а на его место вставляется прозрачная искусственная интраокулярная линза. Разделить естественный хрусталик можно методом ультразвука или лазера. В чем существенное различие? При использовании ультразвука хирург больше работает руками и хирургическими инструментами, вручную разделяя хрусталик на фрагменты. Напротив, современные лазерные технологии позволяют врачу только нажать кнопку, и хрусталик бережно разделяется лазером, а его фрагменты - удаляются. Независимо от технологии, в освободившееся место вставляется наиболее подходящая искусственная линза. Следовательно, операция с помощью лазера гораздо более щадящая, так как хирург меньше работает руками и манипуляторами, не раздражая находящиеся вокруг глаз структуры - связки, радужную оболочку, роговицу, глазные мышцы. Микронная точность в лазерной хирургии имеет очень важное значение для хорошего результата и более быстрого процесса заживления.

Силвия: "Современные технологии определенно дали мне большее чувство безопасности, чем традиционные методы. Я могла бы также выбрать и операцию с ультразвуком, но такой опыт уже был среди моих родственников, поэтому, сравнив, я выбрала лазер и наиболее подходящие мне линзы, чтобы можно было читать и работать на компьютере, а также видеть вблизи и вдаль. Могу с уверенностью подтвердить: если такая операция будет необходима, то однозначно стоит использовать лучшее, что доступно на тот момент. Мы очень дорожим своими глазами, и они того стоят. Также если посмотреть с финансовой точки зрения, то лучше решать эту проблему серьезно и на самом лучшем уровне".

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"Линзы последнего поколения не только лечат болезнь, но и корректируют зрение, освобождая пациента от очков. Точность лазера здесь имеет первостепенное значение, так как очень важно, как линза расположится в глазу. Параллельно с заменой хрусталика лазером проводится операция по удалению катаракты, а также процедура коррекции зрения, если у пациента, например, астигматизм - немного вытянутая роговица, - что также влияет на остроту и качество зрения. Одновременно с заменой хрусталика с помощью лазера можно изменить форму роговицы, чтобы устранить астигматизм. Во время операции в глаза Силвии были установлены линзы последнего поколения с расширенной глубиной фокуса. "В ее случае нам удалось улучшить зрение как вдаль, так и на среднем расстоянии и вблизи", - удовлетворён результатами с помощью новых технологий Максим Соломатин.

"У меня были большие минусы, но теперь мое зрение "подрегулировано" так, что я без очков могу видеть и вдаль, и вблизи, а также читаю. Как врачи центра Соломатина с этим справились, так я благополучно и не поняла", - смеётся Силвия.

Хотя операция по удалению катаракты совершенно безболезненна, в глазном центре др. Соломатина она всегда проводится в присутствии анестезиолога, поскольку любое хирургическое вмешательство вызывает психологическое напряжение и эмоциональный стресс. Так как большинство пациентов - пожилые люди, стресс часто может стать причиной повышения артериального давления, возможны нарушения сердечного ритма, поэтому анестезиолог ещё до операции начинает наблюдение за пациентом, при необходимости успокаивает медикаментозно, контролирует колебания давления и следит за показателями важнейших параметров. Таким образом, операция для пациента проходит максимально безопасно, комфортно и относительно быстро, продолжаясь в среднем 20–30 минут, а сам лазер работает всего полторы минуты. "Большую роль играет команда, в которой все работают слаженно - анестезиологи, операционные медсестры, хирурги и ассистенты. У нас процесс отточен до совершенства, поэтому операция проходит быстро и безопасно", - оценивает работу коллектива клиники доктор Соломатин .

Силвия: "Не могу перестать радоваться и на работе всем рассказываю, насколько хорошее отношение к людям в клинике др. Соломатина! Я уже сталкивалась с не совсем позитивным общением между медицинским персоналом и пациентами в других местах, но здесь мои опасения оказались напрасными. Было строго соблюдено заранее определенное время посещения, и не пришлось ждать в очереди в течение нескольких часов. Когда меня готовили к операции, рядом со мной всё время была медсестра, которая спрашивала, как я себя чувствую. Ни минуты я не оставалась одна. Это не было похоже на то, как если бы я сидела в темном углу и думала: что же со мной теперь будет? Я постоянно чувствовала внимание персонала. Обезболивание было в виде глазных капель, анестезиолог также следил за моим самочувствием – за артериальным давлением и другими показателями. Во время операции доктор Соломатин постоянно объяснял, что он делает, - шаг за шагом. Работа всего персонала была фантастической! Отношение к пациенту в глазном центре др.Соломатина действительно уважительное".

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Быстрое восстановление и хороший результат

В настоящее время операция по удалению катаракты проводится через микроразрез и без швов, поэтому процесс восстановления обычно проходит быстро – уже через неделю зрение значительно улучшается. Ограничения после операции минимальные, например, нельзя посещать баню и поднимать тяжести, но уже через месяц можно вернуться к привычному ритму жизни.

Силвия: "После операции я очень быстро "вернулась в строй". В первый вечер в глазах ощущалась небольшая резь, но уже на следующее утро я все прекрасно видела – ощущения были удивительными и в то же время вызывающими некоторую растерянность, но приятными. Прошло всего десять дней после первой операции глаз, как я уже была готова ко второй, потому что ощущения были очень хорошими. Через полторы недели я вернулась на работу, и все было замечательно. Да, в послеоперационный период есть свои вызовы - женщинам в течение целого месяца нельзя пользоваться косметикой! Смеюсь, конечно, но для женщин это действительно вызов. Сейчас, спустя несколько месяцев после операции, ощущение с моим новым зрением просто фантастическое, и таким аксессуаром, как очки, я вообще больше не пользуюсь".

Совет людям: давайте беречь свои глаза и заботиться о них вовремя!

Силвия: "Только тогда, когда зрение начинает ухудшаться, мы понимаем, насколько оно важно. На моё зрение определенно повлияла работа за компьютером. Ещё мне очень нравится читать книги и признаюсь, что довольно часто я делала это при плохом освещении. По сути, мы сами должны нести ответственность за то, как мы эксплуатируем свои глаза. Если чувствуем, что есть проблемы, то как можно скорее нужно обратиться к специалисту - откладывать не следует. Я уже и на работе коллегам сказала: это не шутки, всем нужно встать в очередь к глазному врачу! Да, у нас обязательный медицинский осмотр каждые два года, и мы его проходим, но на мой взгляд, эти проверки в основном формальные. Например, у меня никогда не констатировали никаких серьезных проблем с глазами. Конечно, получала заключение, что у меня плохое зрение и мне нужны очки, но это обосновывали моим возрастом. Теперь моя жизнь приобрела совершенно новое качество. Даже странно, что не нужно носить очки. Вижу вдаль, вблизи, могу различать совсем маленькие буквы и серьезно отношусь к здоровью своих глаз, заботу о них доверив прекрасным специалистам клиники др.Соломатина".

За последние десять лет прогресс в медицине, и в частности в офтальмологии, огромный. Сегодня лечение катаракты вышло на новый уровень – развитие технологий продолжает улучшать доступность и качество процедуры. Всё чаще анализировать данные и разрабатывать точные планы лечения хирургам помогает искусственный интеллект, обеспечивая пациентам не только быстрое, эффективное и безопасное восстановление зрения, но это и возможность вновь обрести независимость и наслаждаться полноценной жизнью в любом возрасте.

Чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в глазном центре др. Соломатина , запишитесь на консультацию по телефону +371 67217317 или онлайн, заполнив анкету .

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