Насколько хорошо ты знаешь английский язык? Проверь себя бесплатно

Ты уверен в своих знаниях английского языка? Теперь у тебя есть возможность бесплатно проверить свои навыки и, если повезёт, получить шанс учиться в учебном центре NH совершенно бесплатно!

Как принять участие?

Пройди тест – это займет примерно 30 минут. Не используй вспомогательные материалы – для объективного результата избегай словарей и других пособий. Получи результаты на свой e-mail и узнай, выиграл ли ты 4-недельное бесплатное обучение в учебном центре NH!

В учебном центре NH используется коммуникативный метод обучения, который развивает все навыки английского языка: аудирование, чтение, письмо и разговорную речь. Учебный процесс динамичный и практический – с первых занятий студенты активно используют язык. Со временем ты обретёшь уверенность в общении и сможешь свободно говорить на английском на любую тему.

Как улучшить свой английский?

Практикуйся каждый день – смотри фильмы без субтитров, веди дневник на английском или разговаривай с друзьями.

Слушай и читай – это расширяет словарный запас и улучшает понимание языка.

Не бойся ошибок – каждая ошибка – это шанс учиться и совершенствоваться!

Говори вслух – это помогает улучшить произношение и почувствовать ритм языка.

Ставь себе цели – например, учить новые слова каждый день или прочитать книгу на английском.

Проверь свои знания уже сейчас!

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