Возможно, лучшие наушники для прослушивания подкастов и аудиокниг

Если раньше подкасты считались новым инструментом для развлечения и саморазвития, то сейчас они наряду с аудиокнигами уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Отправляясь на прогулку или занимаясь домашними делами, многие стремятся одновременно получать новые знания, прослушивая, к примеру, очередной эпизод подкаста или произведение классической литературы. Однако этот опыт будет гораздо приятнее, если использовать качественные наушники, такие как Huawei FreeBuds Pro 4, которые обеспечивают превосходное качество звука и позволяют полностью погрузиться в повествование и ощутить себя его частью.

Прослушивание, устойчивое к шуму

Суета современного города – в общественном транспорте, офисе или торговом центре – нередко мешает полноценно погрузиться в прослушиваемый контент. Заботясь о любителях подкастов, аудиокниг и музыки и стремясь сделать процесс прослушивания более приятным, компания Huawei специально разработала новые наушники FreeBuds Pro 4, которые оснащены оптимизированной технологией активного шумоподавления и адаптируются к окружающей среде, обеспечивая спокойное прослушивание.

Где бы вы ни находились – в кафе, парке или оживленном центре города, – активное шумоподавление высшего класса и удобный дизайн позволяют полностью сосредоточиться на контенте. Эти технологии особенно полезны, если вы прослушиваете аудиокнигу перед сном или сосредоточены на более сложном контенте или на контенте на иностранном языке, когда важно каждое слово.

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Безупречный звук для длительного прослушивания

Качественные аудиоустройства – именно то, что нужно для обеспечения поистине незабываемого опыта прослушивания. Наушники Huawei FreeBuds Pro 4 предлагают мощный и сбалансированный звук, который делает процесс прослушивания подкастов и аудиокниг особенно приятным. Благодаря технологии Dual-Driver True Sound и цифровому распределению частот (Digital Cross-Over) мельчайшие нюансы звука передаются точно и естественно. В свою очередь, полноценное отображение фоновой музыки или драматических эффектов, используемых в аудиокнигах, позволяет еще глубже погрузиться в повествование. К тому же мощный динамичный драйвер с четырьмя магнитами размером 11 мм гарантирует точность и стабильность воспроизведения звука без помех.

Новые наушники обеспечивают передачу без потерь со скоростью 2,3 Мбит/с – ведущую инновацию в отрасли1, передавая звук высокого разрешения вплоть до 24 бит / 48 кГц2, который создает многогранное и богатое нюансами звучание, идеально подходящее как для подкастов, так и для аудиокниг с выразительным изложением и динамичной интонацией.

Пользователей новых наушников особенно порадует длительная работа устройства от аккумулятора, позволяющая часами наслаждаться рассказами – до 33 часов после полной зарядки3, что обеспечивает комфорт во время долгих путешествий и поездок. Аккумулятор тоже стал умнее – время работы увеличено на 38%4 благодаря автоматической защите от чрезмерной зарядки.

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Удобное управление и привлекательный дизайн

Прослушивание подкастов зачастую происходит параллельно уборке дома, поездке на велосипеде или приготовлению ужина, когда делать лишние движения неудобно или сложно. Для таких случаев наушники FreeBuds Pro 4 оснащены умным сенсорным управлением, позволяющим регулировать громкость и переключать записи одним касанием, а ответить на звонок можно всего лишь кивком головы. Несмотря на то что FreeBuds Pro 4 разработаны, чтобы предлагать наилучшее звучание любителям музыки и подкастов, наушники способны обеспечивать превосходное качество звука и во время звонков благодаря системе из четырех микрофонов – трем внешним микрофонам и датчику костной проводимости VPU, а также технологии DNN, которая интеллектуально отличает голос пользователя от окружающих шумов, гарантируя чистую и естественную передачу звука. При этом улучшенный алгоритм снижения шумов на основе искусственного интеллекта устраняет фоновый шум силой до 100 дБ.

Дизайн наушников Spectrum Silver Strings сочетает в себе элегантность и ноты классической музыки, устройство выпускается в трех цветовых решениях – зеленом, черном и белом. В свою очередь, насадки Shape Memory Foam способны адаптироваться к форме уха и эффективно снижать уровень окружающего шума, обеспечивая превосходный опыт прослушивания, а также комфорт при длительном использовании, что является решающим фактором в процессе прослушивания хорошей аудиокниги.

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 4 уже появились в продаже по цене 199 евро.

Подробнее о наушниках Huawei FreeBuds Pro 4 можно узнать, пройдя по ссылке: https://consumer.huawei.com/lv/headphones/freebuds-pro-4/

Huawei FreeBuds Pro 4 совместимы с iOS и Android.

1 Наушники поддерживают пересылку аудио без потерь со скоростью до 2,3 Мбит/с, подключаясь к телефону HUAWEI Mate X6, работающему на EMUI 15 или более новой версии. Возможности пересылки со скоростью 2,3 Мбит/с сертифицированы HWA. Данная функция доступна только в определенных моделях телефонов, работающих на определенных операционных системах. Подробнее читайте здесь https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/ .

2 Данные получены по результатам испытаний частотного диапазона в лабораториях Huawei, которые проводились с использованием аудиокодека L2HC/LDAC™ HD для подключений Bluetooth.

3 Данные получены в лабораториях Huawei.

4 Данные получены в лабораториях Huawei и относятся к телефонам Huawei, работающим на EMUI 15 или более новой версии. Срок службы рассчитан на основании симулированных тестов старения и относится к количеству дней, когда мощность аккумулятора на 20 % меньше. Условия испытаний: 0,6 цикла зарядки каждый день, что соответствует типичным привычкам в использовании.

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