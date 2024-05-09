Ежедневные прогулки, чтобы размяться, конечно, важны. Однако длинные походы на природе имеют свое особое очарование. Если вы еще не знаете, куда отправиться, и ищете мотивацию для активного отдыха, проверенные маршруты от компании TrekTours – именно то, что вам нужно!
Отправиться в поход может каждый – для этого не нужно быть особо подготовленным. Главное – решить, куда именно вы направляетесь: например, познакомиться с белоснежными пляжами Паланги, увидеть Кулдигу с другой стороны или пройти по неизведанным тропам в лесах Польши. Другой вариант – позволить профессиональным гидам от TrekTours спланировать ваше приключение.
Заземлиться и открыть для себя прелесть природы. Почему стоит пойти в поход?
В нашем быстром жизненном ритме уделять время прогулкам по городу не так уж и сложно. Однако поход – это не просто прогулка по асфальтовой дорожке. Прогулка на природе, свежий воздух, открытие неизведанных тропинок в лесу и, наконец, знакомство с кем-то из диких обитателей леса – вот что делает походы такими волшебными, считают лидеры проекта TrekTours в Латвии – Дайга Озолиня и Рема Калнина.
"Большая часть моих лучших идей пришла ко мне во время прогулок, потому что смена обстановки и свежий воздух способствуют творческому мышлению и решению проблем", – говорит Дайга. Прогулки помогают отвлечься от повседневного стресса, позволяют взглянуть на вещи с другой стороны и даже решить проблемы, потому что во время прогулки ты, ритмично шагая, остаешься наедине со своими мыслями. Прогулки на свежем воздухе сопровождали Дайгу с самого детства, когда она гуляла по лесам, полям, маленьким сельским дорожкам, вдоль рек и озер вместе с семьей, друзьями или вдвоем с собакой. Поэтому сейчас, несмотря на работу, она хотя бы раз в месяц планирует поход.
Понятно, что в детстве никто не называл походами выходы на природу, поэтому Рема говорит, что ее первый осознанный поход случился несколько лет назад в Паланге, а организовала его компания TrekTours. Полученные впечатления она сравнивает с школьными экскурсиями, когда походы были самым настоящим приключением в хорошей компании. Рема отмечает, что как только становится больше солнца, ноги сами несут ее на свежий воздух и на природу, поэтому она с нетерпением ждет, чтобы воплотить свою маленькую весеннюю миссию – пройти все маршруты в окрестностях ее родного города Скривери.
В походы стоить ходить каждому, кто проводит рабочие дни в помещении, сидя за рабочим столом. Нужно надышаться свежим воздухом, зарядить свои батарейки и почувствовать радость от ходьбы, считает Рема. После этого ты получишь только положительные эмоции – твой ум станет яснее, а улыбка – шире. Удовлетворение от достижения финиша, в свою очередь, вызывает позитивную зависимость – даже если походы бывают трудными и тяжелыми, ничто не может сравниться с ощущениями от завершенного похода!
Мне очень нравятся настоящие топи, болота в лесу, где нужно прямо продираться. Особенно здорово идти с небольшим рюкзачком, чтобы можно было пройти везде, чтобы можно было хорошенько промочить ботинки и даже заблудиться в лесу – это здорово.
Тщательно спланированное и организованное приключение приносит радость
Больше мотивации, чем записанная в календаре дата и знание, что кто-то ждет тебя в пункте назначения, нет. В компании TrekTours есть особая сила, которая делает каждый шаг во время похода более легким, а к этому прибавляются разговоры, смех и приятные эмоции. Вот уже несколько лет TrekTours ежегодно организует массовые походы, даря людям радость. Жителям Латвии походы на свежем воздухе не чужды, но зачастую самое сложное – решить, куда именно идти и что брать с собой.
В этом и заключается разница между массовыми походами, организованными командой TrekTours, и любыми другими – здесь есть четкая цель, несколько маршрутов разной длины, чтобы каждый мог выбрать то, что по силам, и чтобы не нужно беспокоиться о хранении вещей и еде. Например, пройдя 19, 32 или 56 километров в Науйойи-Акмяне в Литве, приятно знать, что по пути можно чем-то перекусить или согреться кружкой чая. Вне зависимости от пункта назначения участники двух самых длинных маршрутов всегда получают вкусный обед для восстановления сил.
Помимо вышеупомянутого, каждый участник похода после финиша получает электронный диплом и медаль – награду за то, что приключение было пройдено. В январе этого года люди приняли вызов, отправившись в поход по окрестностям Паланги, в феврале, не боясь холодного воздуха, нашагали множество шагов в Тукумсе, а также отправились в литовский город Меркени, в польский город Отвоцк и в Науйойи-Акмяне. Что еще в планах? Вы можете присоединиться к походам в Кулдиге в июне, на Куршской косе в сентябре, в Сигулде в октябре. Расписание походов можно найти здесь.
Что больше всего ценят участники походов? Во-первых, интересные и продуманные маршруты, позволяющие узнать новые места, их историю и культуру, отмечает Дайга. Если погода балует во время похода – это идеально! В любом случае, на финише всегда можно увидеть улыбающихся и довольных участников. Рема отмечает, что после зимнего похода в Тукумсе они заметили, что участникам особенно понравились препятствия, которые еще больше укрепили дух команды и объединили ее. "Люди всегда довольны, независимо от того, было легко или тяжело. Хорошие ощущения после проделанной работы есть у всех", – говорит Рема.
Коллективные походы – замечательный способ пойти в поход без всякой тревоги, а также место, где можно встретить единомышленников, которые могут стать хорошими попутчиками.
Что еще предлагает TrekTours?
Одиночные походы. Выберите один из маршрутов, разработанных TrekTours, и отправляйтесь в путь в удобное для вас время. Здесь собраны 65 маршрутов в Латвии, 242 в Литве и 78 в Польше.
Специально организованные походы для компаний и других организаций. Поход может стать и праздником, и вызовом одновременно! Опытные гиды по походам разработают лучший вариант.