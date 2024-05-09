Ежедневные прогулки, чтобы размяться, конечно, важны. Однако длинные походы на природе имеют свое особое очарование. Если вы еще не знаете, куда отправиться, и ищете мотивацию для активного отдыха, проверенные маршруты от компании TrekTours – именно то, что вам нужно!

Отправиться в поход может каждый – для этого не нужно быть особо подготовленным. Главное – решить, куда именно вы направляетесь: например, познакомиться с белоснежными пляжами Паланги, увидеть Кулдигу с другой стороны или пройти по неизведанным тропам в лесах Польши. Другой вариант – позволить профессиональным гидам от TrekTours спланировать ваше приключение.

Заземлиться и открыть для себя прелесть природы. Почему стоит пойти в поход?

В нашем быстром жизненном ритме уделять время прогулкам по городу не так уж и сложно. Однако поход – это не просто прогулка по асфальтовой дорожке. Прогулка на природе, свежий воздух, открытие неизведанных тропинок в лесу и, наконец, знакомство с кем-то из диких обитателей леса – вот что делает походы такими волшебными, считают лидеры проекта TrekTours в Латвии – Дайга Озолиня и Рема Калнина.

"Большая часть моих лучших идей пришла ко мне во время прогулок, потому что смена обстановки и свежий воздух способствуют творческому мышлению и решению проблем", – говорит Дайга. Прогулки помогают отвлечься от повседневного стресса, позволяют взглянуть на вещи с другой стороны и даже решить проблемы, потому что во время прогулки ты, ритмично шагая, остаешься наедине со своими мыслями. Прогулки на свежем воздухе сопровождали Дайгу с самого детства, когда она гуляла по лесам, полям, маленьким сельским дорожкам, вдоль рек и озер вместе с семьей, друзьями или вдвоем с собакой. Поэтому сейчас, несмотря на работу, она хотя бы раз в месяц планирует поход.

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Понятно, что в детстве никто не называл походами выходы на природу, поэтому Рема говорит, что ее первый осознанный поход случился несколько лет назад в Паланге, а организовала его компания TrekTours. Полученные впечатления она сравнивает с школьными экскурсиями, когда походы были самым настоящим приключением в хорошей компании. Рема отмечает, что как только становится больше солнца, ноги сами несут ее на свежий воздух и на природу, поэтому она с нетерпением ждет, чтобы воплотить свою маленькую весеннюю миссию – пройти все маршруты в окрестностях ее родного города Скривери.

В походы стоить ходить каждому, кто проводит рабочие дни в помещении, сидя за рабочим столом. Нужно надышаться свежим воздухом, зарядить свои батарейки и почувствовать радость от ходьбы, считает Рема. После этого ты получишь только положительные эмоции – твой ум станет яснее, а улыбка – шире. Удовлетворение от достижения финиша, в свою очередь, вызывает позитивную зависимость – даже если походы бывают трудными и тяжелыми, ничто не может сравниться с ощущениями от завершенного похода!

Мне очень нравятся настоящие топи, болота в лесу, где нужно прямо продираться. Особенно здорово идти с небольшим рюкзачком, чтобы можно было пройти везде, чтобы можно было хорошенько промочить ботинки и даже заблудиться в лесу – это здорово. Рема Калнина, руководитель проектов TrekTours в Латвии

Тщательно спланированное и организованное приключение приносит радость

Больше мотивации, чем записанная в календаре дата и знание, что кто-то ждет тебя в пункте назначения, нет. В компании TrekTours есть особая сила, которая делает каждый шаг во время похода более легким, а к этому прибавляются разговоры, смех и приятные эмоции. Вот уже несколько лет TrekTours ежегодно организует массовые походы, даря людям радость. Жителям Латвии походы на свежем воздухе не чужды, но зачастую самое сложное – решить, куда именно идти и что брать с собой.

В этом и заключается разница между массовыми походами, организованными командой TrekTours, и любыми другими – здесь есть четкая цель, несколько маршрутов разной длины, чтобы каждый мог выбрать то, что по силам, и чтобы не нужно беспокоиться о хранении вещей и еде. Например, пройдя 19, 32 или 56 километров в Науйойи-Акмяне в Литве, приятно знать, что по пути можно чем-то перекусить или согреться кружкой чая. Вне зависимости от пункта назначения участники двух самых длинных маршрутов всегда получают вкусный обед для восстановления сил.

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Помимо вышеупомянутого, каждый участник похода после финиша получает электронный диплом и медаль – награду за то, что приключение было пройдено. В январе этого года люди приняли вызов, отправившись в поход по окрестностям Паланги, в феврале, не боясь холодного воздуха, нашагали множество шагов в Тукумсе, а также отправились в литовский город Меркени, в польский город Отвоцк и в Науйойи-Акмяне. Что еще в планах? Вы можете присоединиться к походам в Кулдиге в июне, на Куршской косе в сентябре, в Сигулде в октябре. Расписание походов можно найти здесь.

Что больше всего ценят участники походов? Во-первых, интересные и продуманные маршруты, позволяющие узнать новые места, их историю и культуру, отмечает Дайга. Если погода балует во время похода – это идеально! В любом случае, на финише всегда можно увидеть улыбающихся и довольных участников. Рема отмечает, что после зимнего похода в Тукумсе они заметили, что участникам особенно понравились препятствия, которые еще больше укрепили дух команды и объединили ее. "Люди всегда довольны, независимо от того, было легко или тяжело. Хорошие ощущения после проделанной работы есть у всех", – говорит Рема.

Коллективные походы – замечательный способ пойти в поход без всякой тревоги, а также место, где можно встретить единомышленников, которые могут стать хорошими попутчиками. Дайга Озолиня, руководитель проектов TrekTours в Латвии

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Что еще предлагает TrekTours?

Одиночные походы. Выберите один из маршрутов, разработанных TrekTours, и отправляйтесь в путь в удобное для вас время. Здесь собраны 65 маршрутов в Латвии, 242 в Литве и 78 в Польше.

Специально организованные походы для компаний и других организаций. Поход может стать и праздником, и вызовом одновременно! Опытные гиды по походам разработают лучший вариант.

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