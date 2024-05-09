Так вышло, что мы все чаще испытываем стресс и даже тревогу. Иногда плохое настроение, тревожные мысли и недостаток энергии возникают из-за внешних обстоятельств, не зависящих от нас. Если постоянно жить в окружении стимулов, технологий и шума, порой становится трудно почувствовать себя. Слишком часто мы находимся "снаружи" и слишком редко "внутри", что в конечном итоге может привести к чувству неудовлетворенности и тревоги, к тому же, как кажется, без видимой причины.

Находиться на природе и двигаться – один из самых простых способов, как восстановить связь с собой и улучшить свое эмоциональное состояние. Как сказал мудрый философ Фридрих Ницше: "Прогулки и контакт с природой дают человеку больше, чем он ищет." Именно это можно испытать в походе. Люди соскучились по медленному ритму жизни, покою и тишине, которые в наши дни стали роскошью. Быть наедине с медленным дыханием ветра и слышать пение птиц – это уже целое упражнение по осознанности, которое позволяет с помощью всех органов чувств ощутить момент более глубоко.

Прогулки на свежем воздухе особенно важны для городских жителей

Особую роль в походе имеет окружающая среда. В загрязненной шумами городской среде трудно освободиться, стать более осознанным и ощутить момент не только умом, но и сердцем. Только по этой причине поход значительно отличается от обычной повседневной прогулки. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования мирового уровня.

Например, Институт решений в области окружающей среды Стэнфордского университета в своем исследовании пришел к выводу, что опыт походов на свежем воздухе, в относительно нетронутой человеком природе, существенно отличается от прогулок в городской среде. Ученые наблюдали за двумя группами участников и выявили, что у тех, кто отправился в поход по лесу, сельским тропам или полям, было более редкое сокращение сердечных мышц, они медленнее дышали, а навязчивые негативные мысли посещали их гораздо реже, чем участников второй группы, которые гуляли в городской среде.

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5 фактов, почему походы улучшают ваше эмоциональное состояние

Есть несколько обоснований тому, что прогулки на свежем воздухе существенно улучшают не только физическое, но и эмоциональное состояние. Например:

Активные прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормонов стресса в организме, в том числе адреналина и кортизола;

Походы естественным образом увеличивают уровень гормона радости – эндорфина. Длинный поход по живописному маршруту улучшает настроение и приносит внутренний покой;

Выход на природу с единомышленниками вызывает ощущение поддержки и принадлежности. Походами можно наслаждаться как индивидуально, так и в группе – с друзьями или коллегами. Здесь часто зарождается дружба, которая, в свою очередь, может снизить ощущение изоляции и одиночества;

Прогулки позволяют отключиться от постоянно крутящегося колеса мыслей и отвлечься от смарт-устройств. Телефон, который всегда под рукой и постоянно создает ощущение, что вы что-то упустите, неизбежно вызывает усталость. Фокус на природе помогает отключиться от технологий и восстановить связь с собой.

Свежий воздух в сочетании с физической активностью улучшает когнитивные функции, стимулирует работу мозга и способствует концентрации. Если вы работаете в творческих областях, "подзарядка" батареи может стать важным ресурсом для уменьшения прокрастинации, что в свою очередь может уменьшить чувство подавленности и неполноценности.

Отправляйтесь на природу, чтобы укрепить себя и улучшить свое самочувствие! Ознакомьтесь с календарем походов TrekTours на 2024 год и запланируйте время для своего восстановления в природе!

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