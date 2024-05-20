Ежегодно в Латвии рак диагностируют более чем у 11 тысяч пациентов. К сожалению, среди них есть и молодые женщины и мужчины, которые еще не успели стать родителями и хотят в будущем создать семью. Поэтому один из важнейших вопросов, волнующих этих онкологических пациентов, наряду с борьбой за свое здоровье, это вопрос, существует ли возможность в будущем зачать и родить здорового ребенка, ведь известно, что противораковая терапия, хотя и направлена на борьбу с раком, может также воздействовать на здоровые органы, включая репродуктивную систему (1). Мы хотим развеять тревогу: рак – это не приговор, и у онкологических больных после лечения тоже ЕСТЬ возможность стать счастливыми родителями. Этот вопрос изучает такая подобласть медицины, как онкорепродуктология.

Больше об онкорепродуктологии и возможности рождения потомства после лечения рака рассказывает др. Ульяна Лапай (Ulyana Lapay), гинеколог-репродуктолог клиники Northway, специалист по лечению бесплодия с более чем 20-летним опытом работы.

Что такое онкорепродуктология?

Онкорепродуктология – подобласть медицины, целью которой является сохранение репродуктивной функции пациента, или онкофертильности (от слов "онкология" и "фертильность", или способность производить потомство), позволяющая и после лечения онкологического заболевания зачать, вынашивать и производить потомство.

Влияние онкологии и ее лечения на фертильность: как сохранить способность производить потомство?

По мере развития рака организм может реагировать на него, вызывая воспалительные реакции и изменяя химические процессы в организме. Эти изменения могут также повлиять на яичники и процесс созревания яйцеклеток в них. Также рак может отрицательно повлиять на кровообращение и снабжение яичников кислородом и питательными веществами, препятствуя развитию и оплодотворению яйцеклеток и тем самым вызывая трудности с зачатием ребенка.

В настоящее время ищут способы сделать противораковую терапию все более щадящей, однако пока приходится считаться с тем, что не только сам рак, но и лечение рака может отрицательно влиять на репродуктивную функцию пациента. Доктор Ульяна Лапай объясняет: "Такие методы противоракового лечения, как химиотерапия, лучевая терапия и хирургические операции по поводу рака, направлены на уничтожение или уменьшение раковых клеток в организме пациента. И хотя эти методы помогают победить рак и спасти жизнь пациента, они часто поражают и здоровые ткани и органы, в том числе репродуктивную систему, отрицательно влияя на фертильность пациента. Например, многие химиотерапевтические препараты действуют на быстрорастущие клетки, среди которых есть как раковые, так и нормальные клетки. В том числе могут быть повреждены или уничтожены и яйцеклетки, что, в свою очередь, может привести к нарушениям фертильности или бесплодию. Хирургическое лечение рака может потребовать удаления яичника или матки, если рак распространился на эти органы, в первом случае значительно снижая репродуктивную способность, во втором случае, к сожалению, создавая ситуацию, когда невозможно иметь детей. С другой стороны, в случае лучевой терапии, если облучаемая область находится вблизи яичников или матки, это может привести к повреждению функционирующих ооцитов и уменьшению их количества, а также повлиять на структуру ткани яичников, создавая риск дисфункции яичников". (2)

Поэтому врач подчеркивает, что каждый пациент перед лечением онкологии может защитить себя от негативного воздействия терапии на репродуктивную функцию, используя доступные сегодня возможности, которые позволяют ему в будущем иметь собственного ребенка. Благодаря таким процедурам, как замораживание яйцеклеток и ткани яичников, а также замораживание спермы, которые также проводятся и в клинике Northway, как женщины, так и мужчины могут безопасно сохранить свои репродуктивные клетки для успешного использования в планировании семьи после лечения рака. (3)

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Риск рецидива рака и беременность

Столкнувшихся с диагнозом "рак" пациентов гинеколог-репродуктолог призывает помнить, что в наше время рак можно успешно лечить. Однако при этом важно обсудить с врачом риск рецидива рака или риск его повторного развития после лечения, а также обсудить его возможное влияние на беременность и роды, поскольку существуют некоторые виды рака и методы терапии, после которых вероятность рецидива онкологии выше. Доктор У. Лапай подчеркивает, что и после лечения рака жизненно важно тесное сотрудничество врача и пациента, а решение о планировании семьи должно приниматься с учетом индивидуальной ситуации и рисков каждого пациента.

Что следует учитывать будущим матерям после лечения рака?

Пациентка, желающая стать матерью после лечения онкологии, нуждается в регулярном медицинском наблюдении и поддержке. Врач поясняет, что для заботы о своей безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье будущего ребенка будущей маме важно сотрудничать и консультироваться с гинекологом-репродуктологом. Необходимо считаться с тем, что потребуются регулярные обследования для контроля во время беременности за здоровьем как будущей матери, так и плода.

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Государственная поддержка онкологических пациентов – возможность осуществить надежду стать родителями в будущем

Клиника Northway информирует, что с 1 января 2024 года, после вступления в силу изменений в постановление Кабинета министров №. 555 "Порядок организации и оплаты медицинских услуг", онкологическим больным, желающим в будущем стать родителями своих биологических детей, доступна существенная поддержка – в спектр оплачиваемых государством медицинских услуг включены сбор, замораживание и хранение репродуктивного материала до начала химиотерапии.

Вот, в частности, выдержка из аннотации проекта постановления Кабинета министров: "У людей с онкологическими заболеваниями после прохождения химиотерапии может снизиться фертильность. Химиотерапевтические препараты воздействуют на половые клетки (сперматозоиды и яйцеклетки), поэтому в дальнейшем их развитие, созревание и полноценная функция могут быть нарушены. В настоящее время химиотерапевтические препараты становятся все более щадящими, поэтому не у всех пациентов в будущем возникнут проблемы с фертильностью, однако, чтобы обеспечить в будущем возможность стать родителями своим биологическим детям, во многих странах мира есть возможность до начала лечения собрать, заморозить и хранить репродуктивный материал в течение определенного периода времени".

Поэтому теперь и в Латвии онкологическим больным (как достигшим 18-летнего возраста, так и несовершеннолетним) будут доступны оплачиваемый государством сбор, замораживание и хранение половых клеток. Необходимость услуги оценивается консилиумом врачей, и с момента заморозки половые клетки будут храниться не более 10 лет, согласно поправкам в правилах Кабинета министров.

Финансируемые государством сбор, замораживание и хранение половых клеток доступны также и в клинике Northway. Специалисты Northway обеспечивают пациентам всю необходимую информацию и поддержку в вопросах планирования семьи, общими усилиями помогая стать родителями всем, кто прошел трудный путь лечения рака и хочет вернуть надежду на лучшее будущее и качество жизни.

Записаться на консультацию к специалистам клиники Northway можно по телефонам +371 26407723 или +371 28664723, по электронной почте info@northwayklinika.lv, а также в системе электронной записи https://www.piearsta.lv/lv.

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