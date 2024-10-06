Время летит со скоростью света, поэтому в наши дни такой вопрос, как планирование беременности, откладывается на все более поздний период. Причины для этого самые разные — необходимо получить хорошее образование, построить успешную карьеру, встретить идеального партнера, пожить для себя и, наконец, обрести 100% чувство стабильности, чтобы иметь возможность обеспечить достойные условия жизни для нового человека.

Причиной того, что намерения завести ребенка приходится на время отложить, становятся и различные нарушения здоровья. Однако, как известно, биологические часы не стоят на месте и время, когда наиболее успешно можно зачать, выносить и родить здорового малыша, к сожалению, ограниченно — беременность после 35 лет может стать более сложной задачей, к тому же связана с разными рисками как для женщины, так и для ребенка, поскольку по мере старения организма количество и качество половых клеток неизбежно снижается, даже если вести здоровый и активный образ жизни.

Что делать тем женщинам, которые хотят в будущем родить ребенка, но, достигнув 30-летнего возраста, понимают, что еще не готовы к этому? Современное и безопасное решение — заморозка ооцитов (яйцеклеток).

Более подробно о том, в каких случаях стоит задуматься о заморозке ооцитов, рассказывает Ульяна Лапай (Ulyana Lapay), врач, гинеколог-репродуктолог и специалист по лечению бесплодия Northway klīnikа.

Витрификация ооцитов, или быстрая заморозка, — безопасный и эффективный метод, позволяющий женщине сохранить свой репродуктивный материал и родить здорового ребенка даже в более позднем возрасте. При использовании этого метода вероятность выживания клеток составляет более 95%. Замороженные и при необходимости размороженные яйцеклетки ничем не отличаются от незамороженных яйцеклеток — они так же способны к успешному оплодотворению и формированию эмбрионов, которые, в свою очередь, можно имплантировать и обеспечить развитие здорового ребенка. Замороженные яйцеклетки можно безопасно хранить в течение нескольких лет, защищая их от рисков, связанных со старением и различными внешними факторами.

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Когда стоит задуматься о заморозке яйцеклеток?

Факторы, при которых рекомендуется замораживание яйцеклеток, можно разделить на две большие группы — социальные и медицинские.

Отложенная беременность

Решение отложить первую беременность на более поздние годы зачастую принимается исходя из различных социальных факторов, связанных с ритмом современной жизни. Все больше молодых людей предпочитают не торопиться с планированием детей, что, с одной стороны, можно понять, ведь период от 20 до 35 лет — лучшее время для стремления к карьерным высотам, жизни для себя. Однако с медицинской точки зрения это также лучший репродуктивный возраст женщины, когда шансы забеременеть и обеспечить благоприятное течение беременности наиболее высоки. Поэтому, если беременность планируется только после 30–35 лет, стоит задуматься о заморозке яйцеклеток.

Заморозка ооцитов — это своего рода страховка от бесплодия на будущее, которая позволяет женщине спокойно сосредоточиться на своем личностном росте и карьере, позаботиться о финансовой стабильности, встретить подходящего мужчину, с которым можно создать семью и родить ребенка в более удобный и подходящий для этого период ее жизни. Это также решение, если у женщины уже есть ребенок и она хочет повременить с планированием второго ребенка.

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Онкологические заболевания

Одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин - рак молочной железы. Хотя, по сравнению с другими онкологическими заболеваниями, рак молочной железы успешно поддается лечению, такие важные для лечения процедуры, как химиотерапия, лучевая терапия, гормональная терапия и другие, способны существенно повлиять на здоровые органы женского тела, в том числе на репродуктивную систему. При этом ни онкология, ни ее лечение не являются препятствием для рождения здорового малыша.

Благодаря такому решению, как заморозка генетического материала, каждый онкологический больной, как женщина, так и мужчина, имеет возможность защитить себя от возможного неблагоприятного воздействия терапии на репродуктивную функцию и сохранить свои репродуктивные клетки для использования в будущем, чтобы после выздоровления можно было бы смело осуществить мечту о рождении ребенка.

Снижение овариального резерва и риск преждевременной менопаузы

Некоторые женщины подвергаются более высокому риску преждевременной менопаузы, которая может привести к недостаточности яичников задолго до 40 лет. Причиной этому может быть генетика (ранняя менопауза была в семье на протяжении нескольких поколений), различные аутоиммунные заболевания или хирургические операции.

Женщины в возрасте от 20 до 30 лет также могут столкнуться с трудностями при зачатии. Бывают ситуации, когда при профилактическом осмотре у гинеколога у молодых женщин диагностируют снижение овариального резерва, или репродуктивного потенциала яичников. Причины такого нарушения могут быть различными — вредные привычки, такие как курение, генетические нарушения, кисты яичников, операции на яичниках и другие причины.

Однако даже эти случаи не исключают возможности наступления беременности. Позаботившись о подушке безопасности, т. е. заморозив ооциты, можно сохранить возможность рождения ребенка в будущем путем медицинского оплодотворения, используя вместо донорских яйцеклеток собственные яйцеклетки.

Генетика

В редких случаях трудности с зачатием у женщины могут быть связаны и с генетическими причинами — изменениями структуры или количества хромосом, мутациями отдельных генов или их фрагментов. Хотя генетические причины невозможно предотвратить, своевременная и точная диагностика может помочь создать семью в будущем. Многие генетические изменения становятся более выраженными с возрастом, но сохраняя яйцеклетки в расцвете репродуктивного возраста, можно гарантировать, что генетические факторы не станут препятствием для беременности.

Нарушения эндокринной системы и другие нарушения здоровья, операции

Эндокринные нарушения часто являются причиной того, что женщинам не удается забеременеть. Например, наиболее распространенным эндокринным нарушением, которое может затруднить зачатие у женщин репродуктивного возраста, является синдром поликистозных яичников (PCOS, СПКЯ). Аналогичным образом заболевания щитовидной железы часто вызывают проблемы с фертильностью.

Если знаешь, что состояние твоего здоровья может стать препятствием для беременности, или если ожидается какая-либо серьезная гинекологическая операция, которая может поставить под угрозу твою фертильность, а также если ты понимаешь, что просто пока не готова создать семью, замораживание яйцеклеток может стать важным жизненным решением, которое сохранит твои шансы стать матерью в будущем. Приглашаем тебя в Northway klīnikа на консультацию к доктору Ульяне Лапай, которая расскажет об этой возможности больше и ответит на все волнующие тебя вопросы. Запишись на бесплатную консультацию по замораживанию ооцитов в октябре! Не упусти возможность стать счастливой мамой здорового малыша!

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