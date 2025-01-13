Выраженная усталость, упадок сил, слабость, головные боли, головокружение, бледная кожа... Звучит знакомо? Одной из причин может быть дефицит железа, когда запасы железа в организме значительно снижаются, что в более серьезных случаях вызывает анемию, или малокровие, когда понижен уровень гемоглобина.

Насколько распространены дефицит железа и анемия, какова роль железа в нашем организме, какие люди больше всего подвержены риску дефицита железа и что важно знать об анемии во время беременности? По этим и другим важным вопросам консультирует гинеколог, репродуктолог и специалист по лечению бесплодия клиники Northway, доктор Неллия Сеймушкина.

Насколько распространены дефицит железа и анемия?

Анемия поражает примерно 1,62 миллиарда человек во всем мире — это составляет 24,8% от общей численности населения мира (McLean et al., 2009). Есть повод задуматься об анемии, когда уровень гемоглобина (Hb) ниже 120 г/л у женщин и ниже 130 г/л у мужчин, и чаще всего она вызвана дефицитом железа. Из всех дефицитов минеральных веществ дефицит железа является наиболее распространенным. По оценкам, даже в развитых странах около 30–40% детей дошкольного возраста и беременных женщин страдают от дефицита железа (Всемирная организация здравоохранения, 2008). Поэтому это глобальная проблема, требующая повышенного внимания.

Каковы возможные последствия дефицита железа?

У взрослых может существенно снизиться производительность труда и качество жизни в целом.

У беременных дефицит железа может повышать риск осложнений при родах, способствовать преждевременным родам, а также служить причиной низкой массы тела ребенка при рождении.

Дети могут иметь задержку физического и когнитивного развития, более частые заболевания.

Во избежание дефицита железа и защиты от анемии всем, особенно людям из групп риска, следует позаботиться о дополнении своего рациона железосодержащими продуктами, а при необходимости после предварительной консультации с врачом дополнительно употреблять препараты железа. Важной частью профилактики дефицита железа и его негативных последствий является также своевременное медицинское обследование, которое включает анализы уровня ферритина, железа и гемоглобина.

Какова роль железа в организме?

В организме человека железо содержится как в гемоглобине и в составе многих белков и ферментов, так и в органах-депо (печень, селезенка, красный костный мозг), а также в клетках иммунной системы.

Железо участвует в производстве красных кровяных тел, или эритроцитов, и гемоглобина.

Железо является одним из важных элементов функционирования иммунной системы.

Железо также играет важную роль в обеспечении функционирования мышечной ткани, помогает формировать соединительную ткань, способствует нормальному росту и развитию организма, а также участвует в процессе производства некоторых гормонов.

Железо обеспечивает транспортировку кислорода к тканям и выводит углекислый газ из тканей. При недостатке железа в организме могут возникнуть нарушения кислородного обмена, которые могут проявляться длительной усталостью и другими симптомами, в худшем случае вызывающими анемию.

Железо играет важную роль в обеспечении целостности генов. Энзимы, которые синтезируют и репарируют, или восстанавливают, ДНК, зависят от достаточности ионов железа. С другой стороны, если в клетках возникает дефицит железа, рост и деление клеток нарушаются.

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Как проявляется дефицит железа?

Наиболее распространенными симптомами дефицита железа являются:

длительная усталость;

слабость;

неспособность переносить физические нагрузки;

одышка;

синдром беспокойных ног;

головная боль и головокружение;

реже — синдром пика (желание есть несъедобные предметы, например мел, лед, землю и т. п.).

Группы риска

Наиболее подверженные дефициту железа группы риска:

люди, страдающие сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца — дефицит железа может усугубить симптомы этих заболеваний, а также повлиять на прогноз;

люди с несбалансированным питанием , в том числе вегетарианцы и веганы, а также приверженцы сыроедения;

беременные и молодые мамочки, а также женщины с обильными менструальными кровотечениями;

недоношенные дети, новорожденные со слишком маленькой массой тела или младенцы грудного возраста, которые не получают достаточного количества железа с грудным молоком;

пациенты с патологическими состояниями (кровопотеря, например, желудочно-кишечное кровотечение, мальабсорбция, или неспособность пищеварительного тракта усваивать питательные вещества, и т. п.);

дефицит железа может возникнуть и у пожилых людей с хроническими заболеваниями и воспалениями, которые могут вызвать анемию, а также у пожилых людей с дефицитом B12 или фолиевой кислоты, заболеваниями почек и т. д.;

доноры крови — при регулярной сдаче крови у этих людей запасы железа очень быстро уменьшаются, что объясняется тем, что вырабатывается большое количество новой крови.

Диагностика

Железодефицитная анемия сама по себе не является отдельным заболеванием, обычно она возникает в результате какой-либо другой проблемы со здоровьем, которую можно определить при соответствующем обследовании. Другими словами, необходимо искать причину дефицита железа.

1. У пациента выясняют причину анемии и при необходимости проводят дополнительные обследования, например, колоноскопию или гастроскопию.

Пациентов с дефицитом железа без явных физиологических причин проверяют на возможность целиакии. Предоперационная оптимизация. Раннее выявление и лечение дефицита железа, или анемии, очень важно для пациентов перед операциями, особенно при высоком риске кровопотери. Диагностика должна включать общий анализ крови, определение уровня железа (ферритин, СРБ), оценку функции почек, а также сравнение с результатами предыдущих анализов крови.

Диагностический подход

Для более точного определения причин дефицита железа и выбора наиболее подходящей стратегии лечения рекомендуется следовать следующим диагностическим и лечебным рекомендациям:

полный анализ крови и уровень ферритина в сыворотке крови — основные диагностические критерии определения железодефицитной анемии;

уровень железа в сыворотке НЕ подходит для диагностики дефицита железа, поскольку он:

- нестабилен или меняется в течение дня,

- понижен в случае воспаления;

интерпретация уровня ферритина : у пожилых людей или пациентов с воспалением может наблюдаться дефицит железа даже тогда, если уровень ферритина достигает 60–100 мкг/л;

определение С-реактивного белка (СРБ): помогает обнаружить сопутствующее воспаление, которое может маскировать дефицит железа или влиять на интерпретацию результатов ферритина;

консультация гематолога: если диагноз неясен, рекомендуется консультироваться с гематологом;

нарушение абсорбции железа: следует учитывать, что несколько факторов могут ингибировать или блокировать всасывание железа и его доступность для эритропоэза (производства эритроцитов в красном костном мозге), например:

o воспалительные процессы,

o некоторые медикаменты или факторы питания (например, кальций или фитаты в пище),

o заболевания желудочно-кишечного тракта, вызывающие мальабсорбцию.

Анемия при беременности — чем опасна?

Анемия при беременности определяется как снижение уровня гемоглобина (Hb) ниже следующих пределов:

в первом триместре: Hb < 110 г/л ;

во втором и третьем триместрах: Hb < 105 г/л ;

в послеродовой период: Hb < 100 г/л.

Как проявляется анемия при беременности?

Симптомы железодефицитной анемии во время беременности часто неспецифичны, если анемия не является тяжелой. Усталость является наиболее распространенным симптомом, однако могут наблюдаться и другие признаки, наиболее распространенными из которых являются:

бледность кожи;

слабость;

головная боль;

сердцебиение;

головокружение;

одышка (нехватка дыхания);

возбудимость.

Также дефицит железа может влиять на функции организма — у беременной могут наблюдаться нарушения терморегуляции, что проявляется повышенной чувствительностью к холоду.

Следует отметить, что даже если уровень гемоглобина находится в пределах нормы, недостаток железа в клетках все равно может вызывать различные симптомы, включая утомляемость, выпадение волос и нарушения когнитивных функций (трудности с концентрацией внимания, раздражительность и т. д.).

С другой стороны, редким симптомом дефицита железа является пика, или беспричинное желание есть несъедобные предметы.

Как избежать анемии?

Для ранней диагностики и эффективной профилактики анемии во время беременности и в послеродовом периоде рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

Следует сделать общий анализ крови (ОАК):

при первичном ведении беременности (в начале постановки на учет);

повторно — на 28-й неделе беременности.

Необходимо соблюдать рекомендации по питанию:

Чтобы максимизировать усвоение и всасывание железа:

необходимо употреблять пищу, богатую железом, например нежирное мясо, зеленолистные овощи, бобовые, рыбу;

в рацион следует включать продукты, содержащие витамин С, например, цитрусовые, паприку — они способствуют улучшению усвоения железа;

следует ограничить факторы, тормозящие всасывание железа, например, употребление во время еды чая, кофе и продуктов, содержащих кальций;

следует учитывать, что некоторые лекарственные препараты также могут тормозить всасывание железа (например, препараты, снижающие кислотность желудка), поэтому при применении железосодержащих пищевых добавок рекомендуется принимать их не одновременно с лекарствами, а с интервалом в несколько часов.

Истощение запасов железа до развития анемии

Запасы железа в организме уменьшаются еще до того, как упадет уровень гемоглобина, поэтому симптомы могут проявиться и до возникновения явной анемии. Для выявления дефицита железа и предотвращения осложнений необходима ранняя диагностика путем проведения анализа уровня ферритина.

Критерии диагностики:

уровень ферритина ниже 15 мкг/л: диагностирован дефицит железа;

уровень ферритина ниже 30 мкг/л у беременных: необходимо начать лечение препаратами железа (уровень рекомендации — 2А).

Уровень ферритина в сыворотке является наиболее полезным и доступным показателем для оценки дефицита железа. Измерение ферритина особенно рекомендуется при подозрении на дефицит железа, особенно у беременных женщин с симптомами анемии или высоким риском развития анемии. Раннее лечение, основанное на уровне ферритина, может предотвратить прогрессирование анемии и улучшить исходы беременности.

Помните — только регулярная проверка уровня ферритина, профилактика дефицита железа и своевременное лечение помогают эффективно снизить негативные последствия дефицита железа!

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