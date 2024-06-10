Осознавая, что национальная безопасность является экзистенциальным вопросом для Латвии, стран Балтии и Европы в целом, коммерческие банки готовы более широко финансировать предприятия оборонной промышленности, которые развивают и укрепляют возможности национальной обороны. Ассоциация финансовой индустрии (Ассоциация) в настоящее время ведет переговоры с Министерством обороны о том, как финансисты могут более широко и успешно вовлекаться и способствовать развитию экосистемы военной промышленности в Латвии.

Латвийские коммерческие банки уже сейчас финансируют ряд проектов в военном и оборонном секторе, поскольку после полномасштабного вторжения России в Украину финансовый сектор отменил существовавшие десятилетиями строгие ограничения на финансирование военных проектов. Согласно статистике финансирования, предоставленного банками, финансирование проектов государственного управления и обороны в прошлом году выросло на 15%. Однако мы видим, что в этой сфере существует большой потенциал для дополнительного финансирования, и в настоящее время финансовый сектор ожидает, что государство, а также сами предприятия в этой сфере будут способствовать созданию таких устойчивых и надлежащим образом управляемых проектов и поощрять привлечение местных коммерческих банков и других финансистов в финансирование военного сектора.

В течение последних двух лет банки неоднократно использовали возможность более подробно ознакомиться с планами предприятий военно-промышленной отрасли с учетом меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством обороны и Ассоциацией летом 2021 года. Данное соглашение предусматривает, что кредитные организации при оценке оказания услуг и выделения финансирования предприятиям оборонной промышленности могут использовать подтверждение Министерства обороны о проведенных проверках коммерсантов. Это снижает бюрократическую нагрузку, поскольку министерство в соответствии с полномочиями, предусмотренными законом, уже проводит глубокую проверку лиц, занимающихся военно-коммерческой деятельностью, а также получает заключения службы безопасности, которая обеспечивает кредитные организации дополнительными гарантиями надежности рассматриваемых предприятий. Однако данный меморандум не исключает необходимости обеспечить самим предприятиям систему внутреннего контроля, соответствующую их профилю риска, и хорошее корпоративное управление.

Так что теперь возможности финансирования военной сферы существенно расширились, в том числе это относится и к привлечению финансирования от ALTUM и, конечно же, коммерческих банков. На данный момент отрасль ведет активный диалог с оборонным сектором о привлечении других финансовых инструментов, которые способствовали бы развитию оборонной промышленности.

Ассоциация считает, что инвестиции в военную отрасль, в том числе в инновации в сфере безопасности, будут способствовать развитию предпринимательства в Латвии. Ряд местных предприятий уже стали партнерами оборонной промышленности, а у Латвии есть возможность стать одним из региональных центров военной промышленности. Как известно, о планах ускоренного развития военной промышленности недавно заявили первые лица Евросоюза, а также руководство НАТО. Поэтому финансовый сектор заинтересован в финансировании этой сферы в Латвии и ожидает от предпринимателей хорошо продуманных и соответствующим образом управляемых проектов в военной промышленности и смежных областях.

Как известно, в Сейме рассматривается законопроект об оборонной промышленности, который предоставит представителям оборонной промышленности четкие условия относительно требований безопасности, поддержки развития и привлечения инвестиций, а также сотрудничества с оборонной промышленностью. В законопроекте также говорится о привлечении финансирования, уточняя, что одной из мер поддержки оборонной промышленности могло бы стать привлечение софинансирования и инвестиций, в том числе иностранных, частноправовых юридических и физических лиц для создания инновационных технологий и продукции военного или двойного назначения. Со своей стороны Ассоциация также готова предоставить свою экспертизу финансирования масштабных проектов и инвестиций в создание привлекательной бизнес-среды, совместно создавая сильную, привлекательную также для иностранных инвестиций и новейших технологий конкурентоспособную на международном уровне экосистему латвийской оборонной промышленности.

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