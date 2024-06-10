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По данным Ассоциации финансовой отрасли, объем кредитов, выданных коммерческими банками юридическим лицам, в течение 2023 года был стабильным, а общая сумма кредитов, выданных предприятиям, на конец года превысила 9 миллиардов евро. В прошлом году наибольший рост суммы кредитов произошел в сфере искусства, развлечений и отдыха (+53%), коммунальных услуг (+36%), профессиональных, научных и технических услуг (+19%), государственного управления и обороне (+15%), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (+15%).

"Учитывая преобладающую в 2023 году неопределенность в отношении возможностей и тенденций экономического развития, хорошим результатом можно считать тот факт, что объемы кредитов, выданных предприятиям и организациям, не претерпели существенного снижения. Более того, рост, например, в сельскохозяйственной отрасли и оборонной сфере, столь важной для государственной безопасности, показывает, что финансирование достигает широкого спектра экономических субъектов. Эти данные еще раз подтверждают то, что мы уже неоднократно подчеркивали — коммерческие банки Латвии кредитуют предприятия разных типов и размеров, как в городах, так и за их пределами. Готовность коммерческих банков выдавать кредиты по-прежнему превышает объективную способность предпринимателей получать и погашать кредиты. С уменьшением распространения теневой экономики, а также ростом амбиций бизнесменов к развитию, объем кредитов и другого финансирования, выдаваемого для развития предприятий, несомненно, увеличится вследствие вложенных ими инвестиций, — подчеркивает Янис Бразовскис, член Совета Ассоциации финансовой индустрии.

Общий объем кредитов, выданных предприятиям за прошедший год (31.12.2023 к 31.12.2022) снизился на 0,1%, однако по сравнению с 30 июня 2023 года объем выданных кредитов на конец года был на 1,4% выше.

Оценивая тенденции кредитования юридических лиц в прошлом году, можно увидеть, что наибольший остаток кредитов на конец 2023 года был у предприятий сектора недвижимости (1,6 млрд евро), за ним следовали сектора сельского, лесного и рыбного хозяйства (0,9 млрд евро), оптовая и розничная торговля (0,6 млрд евро) и обрабатывающая промышленность (0,6 млрд евро).

Быстрее всего снижались объемы кредитов у компаний информации и связи (остаток кредитного портфеля сократился за год на 30%), а также у компаний энергетического сектора (снижение на 29%). В секторе искусства, развлечений и отдыха зафиксирован наибольший рост кредитов (+53% в течение года), но в целом сумма кредитов, выданных этому сектору, относительно невелика (всего 23 млн евро в конце прошлого года), поэтому сектор не отражает комплексных тенденций в финансировании бизнеса.

Ассоциация начнет сбор данных о кредитовании в регионах. На данный момент первоначальные расчеты показывают, что предприятия в Риге/окрестностях Риги и остальной части Латвии имеют соотношение около 60% к 40% в своем кредитном портфеле, лидирующие позиции в регионах занимают Лиепая, Валмиера и Елгава.

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