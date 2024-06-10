ндекс кредитования 2024 года* вырос на 5 процентных пунктов, что меньше роста прошлого года, но в целом наблюдается положительная тенденция — банки способны кредитовать и хотят это делать. Особое внимание уделяется финансированию устойчивых, или "зеленых", кредитных решений, которые важны не только для банков, но и для крупных предприятий, чтобы соответствовать требованиям, установленным "Зеленым курсом". Финансовые отчеты предприятий показывают более высокий потенциал заимствования, чем фактически используют предприятия, а способность граждан брать кредиты положительно характеризуется ростом средней заработной платы. Единственным тормозящим фактором является осторожность потребителей, которую можно объяснить непропорционально высокими базовыми ценами в прошлом году.

непропорционально высокими базовыми ценами в прошлом году.

Объем вновь выданных кредитов в прошлом году сократился примерно на 15%. По-прежнему преобладает спрос на ипотечные кредиты в Риге и в Рижском регионе. Примерно 76% выданных жилищных кредитов было выдано в столице и ее ближайших окрестностях, а остальные 24% — в регионах Латвии и региональных городах. Аналогичную структуру спроса можно наблюдать и в кредитовании предприятий, хотя за последний год объем вновь выданных кредитов компаниям в регионах даже немного увеличился по сравнению с 2022 годом.

"В целом существует основа для роста кредитования, поскольку инфляция снижается, заработная плата растет и покупательная способность возвращается, рынок труда стабилен, финансовые отчеты предприятий показывают потенциал заимствования, а прогнозы экономического роста (ВВП) позитивны. С отменой запрета на рекламу кредитования банки стали более заметны со своими предложениями по жилищному кредитованию, особенно с инициативами "зеленого" кредитования", — поясняет Янис Бразовскис, член правления Ассоциации финансовой отрасли.

При моделировании кредитования на 2030 год финансовый сектор выдвигает на первый план устойчивое, или "зеленое", кредитование, где можно наблюдать две перспективы: одна — это обязанности, связанные с сознательным мониторингом компаниями своего экологического следа и его целенаправленным сокращением, другая — возможности, что за счет улучшения процессов компании может привести к повышению эффективности и снижению затрат в долгосрочной перспективе. Однако устойчивость — это также командная работа, которая требует участия всех сторон при сотрудничестве государства, которое разрабатывает политику и устанавливает правила, предпринимателей, которые видят и реализуют возможности, и финансового сектора, который поддерживает реализацию этих возможностей. Без полной вовлеченности всех участников будет сложно достичь каких-либо целей. Первую задачу в командной работе должно выполнить государство, определяя поддерживаемые отрасли и механизмы поддержки и подготавливая почву для того, чтобы компании чувствовали мотивацию, видели возможности и были готовы к развитию, а банки должны быть открыты для оказания поддержки в реализации этих возможностей.

* Кредитный индекс Ассоциации финансовой отрасли представляет собой комплексный показатель, характеризующий способность и желание общества брать кредиты, а также способность и желание банковского сектора предоставлять кредиты.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !