Небольшая североафриканская страна Тунис – это хорошо скрытая жемчужина. С одной стороны ее омывает Средиземное море, с другой – окружают обширные пустыни Сахары. В ходе истории через нее прошли могущественные народы и культуры, оставив свой след в традициях и быте страны. Туроператор Novatours рекомендует включить эту страну в свои планы на отдых хотя бы раз и рассказывает, чем она очаровывает своих гостей.

Историческое наследие

Первые племена на территории Туниса поселились уже около 4000 года до нашей эры. Это были предки современных жителей пустыни – берберов. Позже на побережье Туниса поселились финикийцы, которые построили Карфаген – один из самых могущественных городов Северной Африки. После них регион заняли арабы, в этот период процветали арабские города и мечети. В 16 веке Тунис несколько раз захватывала Османская империя, привнося в страну различные новшества и традиции. В 1881 году территория Туниса перешла под контроль Франции, и только в 1956 году страна обрела независимость. Все эти исторические события оставили след в культуре и быте страны, который до сих пор ощущается повсюду – в архитектуре, еде, ремесленных традициях, музыке и повседневной жизни. Именно поэтому эта страна настолько уникальная, особенная и интересная!

Природная красота

Природа Туниса разнообразна и захватывает дух. Страна гордится чистыми прибрежными водами Средиземного моря, песками пустыни Сахары, кажущимися бесконечными оливковыми рощами, зелеными равнинами, впечатляющими каньонами и величественными Атласскими горами.

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Благодаря своим разнообразным, будто бы инопланетным ландшафтам Тунис стал одним из лучших мест в мире для съемок научно-фантастических фильмов, включая культовый фильм "Звездные войны". В Тунисе сцены "Звездных войн" в основном снимались в пустыне Сахара, а деревня Татавин (Tataouine) вдохновила создателей фильма на создание деревни Татуин. Сцены фильма также снимались на юге Туниса, во впечатляющем каньоне Сиди Бухлель (Sidi Bouhlel), который теперь известен как каньон "Звездных войн".

Разнообразие видов отдыха

Благодаря широкому природному разнообразию Туниса, список, чем здесь можно заняться, практически бесконечен.

Экспедиция в пустыню. Просторы пустыни Сахара можно исследовать по-разному, начиная со спокойной прогулки на верблюде и заканчивая захватывающими поездками на джипах. Для более глубокого опыта можно запланировать ночевку под открытым небом в глэмпинге.

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Верховая езда . Популярный способ изучения Туниса – это прогулки на лошадях. Для уникального опыта запланируйте поездку ранним утром, чтобы встретить восход солнца на пляже или в горах.

Велосипедные прогулки . Велоспорт – отличный способ быстро познакомиться со множеством достопримечательностей. Маршруты проходят как через города, так и по живописным природным местам, поэтому остается только выбрать наиболее подходящий.

Походы в горы . Тунис – это не только море и песок. Страна также гордится впечатляющими горами, так почему бы не попробовать покорить хотя бы одну вершину?

Исследование пещер . Тем, кто хочет познакомиться со страной изнутри – в самом прямом смысле слова, стоит запланировать экспедицию в пещеры.

Прыжки с обрыва . Любителям острых ощущений стоит запланировать прыжок с обрыва на веревке. Каждый, кто это пробовал, согласен, что прыжок становится незабываемым моментом отпуска благодаря адреналину и впечатляющим видам.

Водные приключения. Побережье Средиземного моря обеспечивает широкий спектр водных развлечений, начиная с простого плавания и заканчивая дайвингом, серфингом и прогулками на яхтах.

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Кулинарные впечатления

Столетия различных кулинарных влияний, от римской и турецкой до французской и итальянской кухонь, сделали национальную кухню Туниса увлекательным калейдоскопом вкусов, который становится еще более незабываемым благодаря красочной, сделанной местными мастерами посудой, на которых подается еда.

Кускус . Традиционно в Тунисе кускус готовится в конической глиняной посуде (таджин) с овощами и мясом.

Брик . Наследие Османской империи, брик – это несладкий пирог, завернутый в тонкое тесто и обжаренный в масле.

Лаблаби . Суп из нута с чесноком и тмином, подается с хлебом.

Масфуф . Сладкая версия кускуса – с сахаром, гранатовыми зернами и финиками.

Мулухия . Считается одним из самых популярных блюд Туниса. Мулухия – это растение, листья которого используются для приготовления густого соуса, который подается с говядиной и хлебом.

Бамбалуни. Бамбалуни, или йойо, – это сладкие пончики, один из самых популярных уличных десертов в Тунисе.

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Качество отдыха

В Тунисе хорошо развита туристическая отрасль. Страна радует множеством различных курортов, предлагающих отели различных категорий, уровней и цен. Самыми популярными являются четырехзвездочные отели. Большинство отелей Туниса расположены на широких пляжах с мелким песком и имеют большие, щедро озелененные территории. В некоторых комплексах обширную территорию делят две или три гостиницы, совместно предлагая разные услуги и развлекательные возможности. В Тунисе очень популярны центры здоровья и центры морской терапии, которые расположены в отелях или рядом с ними.

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Тунис – это поистине магическая и очаровательная североафриканская страна, которая может пленить с первого шага на ее землю. Эта яркая, наполненная природным разнообразием и вкусами страна заслуживает того, чтобы с ней познакомились поближе!

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