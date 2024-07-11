Крупнейший туроператор стран Балтии Novaturas, который включает в себя латвийскую компанию Novatours, приглашает путешественников из Латвии, Литвы и Эстонии начать планировать зимние каникулы, объявляя сезонные направления, а также новинку – испанский остров Гран-Канария.

Отпускные поездки, лыжные туры и экзотические направления

Руководитель группы Novaturas Кристийонас Кайкарис (Kristijonas Kaikaris) призывает уже сейчас начать планировать каникулы, бронируя предложения из самого широкого и гибкого ассортимента.

"Мы по-настоящему рады предложению на следующую зиму. Путешественникам из Латвии предлагается 19 направлений в 17 странах, для путешественников из Литвы – 21 направление в 18 странах, а для путешественников из Эстонии – 17 направлений в 14 странах. Мы также продолжаем предлагать своим клиентам самый широкий ассортимент экзотических направлений в регионе. В целом, в следующем зимнем сезоне путешественникам будет доступно 11 дальних направлений, включая Таиланд (Бангкок и Пхукет), Вьетнам, Танзанию (Занзибар), Индонезию (Бали), Мексику, Кубу, Маврикий, Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшельские острова. А для лыжных туров доступны три замечательных направления – Австрия, Италия и Швейцария", – рассказывает Кайкарис.

Новинка следующей зимы – Гран-Канария

"Гран-Канария – действительно отличное место для отдыха в то время, когда в Латвии царят осень и зима. Она радует сказочными песчаными пляжами и дюнами, которые не встречаются в других направлениях Канарских островов. Остров очень популярен благодаря своему теплому и солнечному климату, которого нам так не хватает в холодный сезон. Зимой температура на острове составляет 21-24 градуса. Здесь также сравнительно быстро можно добраться до всех необходимых мест, что важно для многих людей, находящихся в отпуске. Например, расстояние от аэропорта до столицы Лас-Пальмас составляет около 30 минут езды, а от аэропорта до основных курортов – всего 30-45 минут езды", – рассказывает руководитель по продажам латвийской компании Novatours Лиана Пудуле-Индане.

Она также добавляет, что курорты Гран-Канарии расположены в двух районах острова: "Один включает четыре курорта, расположенных недалеко от аэропорта: Сан-Агустин, Плайя-дель-Инглес, Маспаломас и Мелонерас. На самом деле, трудно понять, где начинается один и заканчивается другой, и иногда может показаться, что это один и тот же город. Однако существуют некоторые различия, и мы всегда даем советы путешественникам о лучшем месте для отдыха, исходя из их индивидуальных потребностей. Например, тем, кто предпочитает более спокойный отдых, можно выбрать либо Сан-Агустин, либо более отдаленные курорты Таурито, Пуэрто-Рико и Моган".

Рейсы на Гран-Канарию будут выполняться раз в неделю в период с ноября до конца марта. Рейсы из Латвии будет выполнять национальная авиакомпания Air Baltic Corporation (airBaltic).

Обновленный ассортимент отелей

При планировании нового зимнего предложения туроператор обновил список отелей.

"Реагируя на потребности и желания клиентов, мы регулярно обновляем список отелей на всех направлениях как минимум на 10%, а на некоторых направлениях – до 30%. Например, в прошлом году особенно быстрое обновление ассортимента отелей наблюдалось на Занзибаре, а в этом году – на Маврикии. Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами позволяет предлагать путешественникам выгодные условия и другие дополнительные ценности. Кроме того, разнообразие ассортимента отелей облегчает поиск подходящих мест для проживания, чтобы семьи, пары, индивидуальные путешественники или путешествующие другим образом люди могли найти себе подходящий вариант. Мы стараемся учитывать все потребности и ожидания каждого отдыхающего", – говорит генеральный директор Novaturas Кайкарис.

"Ранние пташки" получают дополнительные преимущества

Самые популярные зимние направления для отдыха каждый год привлекают большое количество туристов со всего мира, и некоторые отели сильно загружены. По этой причине путешествия желательно планировать заранее, чтобы не выбирать только из оставшихся вариантов, а иметь широкий выбор. В период предзаказа путешественники могут выбирать из широкого ассортимента рейсов и отелей, а также получить скидки и дополнительные преимущества.

Одним из преимуществ, предлагаемым Novaturas для клиентов, приобретающих путешествия в период предзаказа, является возможность бесплатного внесения изменений в поездку. При необходимости это позволит легко изменить дату поездки, продолжительность, отель, тип номера, направление путешествия и/или сезон. Кроме того, у тех, кто бронирует путешествие заранее, есть возможность изменить имя пассажира и получить другие гибкие скидки, если планы на поездку изменятся.

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