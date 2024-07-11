Туроператор Novatours в сотрудничестве с литовским стартапом MoreMins анонсирует новую услугу для латвийских путешественников — виртуальную SIM-карту. Новая услуга мобильного интернета eSIM доступна в сетях крупнейших операторов разных стран. Путешественники смогут наслаждаться высококачественным и недорогим мобильным интернетом как в странах Европейского союза, так и за его пределами. По мнению экспертов, это решение гораздо безопаснее, чем публичные Wi-Fi сети.

Предложение для беззаботного путешествия

Путешественники, находящиеся за пределами Европейского союза, часто сталкиваются с высокими ценами на роуминг и плохой связью, а попытка приобрести SIM-карту у местного оператора может стать настоящим вызовом. Их часто продают в магазинах сомнительной надежности, которые к тому же трудно найти без интернета. Однако даже если место найдено, продавец может попросить предъявить удостоверение личности и сфотографировать его, что вызывает опасения по поводу безопасности личных данных. Также часто возникают проблемы с физической установкой SIM-карты в телефон, и нередко случается, что связь с местной сетью не устанавливается.

Часто даже в гостинице доступ к интернету не решает проблему, так как Wi-Fi может быть медленным или нестабильным.

"Мы – первый туроператор в Балтии, который внедрил услугу мобильного интернета eSIM, позволяющую наслаждаться дешевым, быстрым и безопасным интернетом на всех наших направлениях и, что более важно, в странах за пределами Европейского союза. Услуга доступна для путешественников из Латвии, Литвы и Эстонии — во всех странах, где работают представительства литовского туроператора Novaturas. Более того, как единственный организатор чартерных рейсов в регионе, мы рады сотрудничать с прогрессивным литовским бизнесом и развивать услугу вместе со стартапом MoreMins", – рассказывает руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане.

С подключением 4G и 5G

Мобильный интернет eSIM работает так же, как и обычная SIM-карта, но подписаться на него можно онлайн. eSIM от MoreMins работает в сетях нескольких операторов, обеспечивая быстрый интернет, независимо от страны пребывания. В Турции, которая является популярным направлением для латвийцев, мобильные данные eSIM доступны в двух из самых популярных сетей страны – Türk Telekom (Avea) и Turkcell, которые охватывают большую территорию и обеспечивают скорость интернета 5G или 4G.

Исполнительный директор MoreMins Андрюс Бутвилас также утверждает, что услуга мобильного интернета eSIM намного безопаснее, чем публичные Wi-Fi сети.

"Мобильные данные eSIM не только быстрее, но и безопаснее многих публичных Wi-Fi сетей в гостиницах и кафе. Мошенники или вредоносное ПО, подключенное к публичным сетям, могут перехватить логины и другие личные данные. По этой причине Wi-Fi особенно небезопасен для работы с банками или другими важными учетными записями. Мобильными данными eSIM можно делиться с другими, используя функцию Hotspot, таким образом защищая не только свои, но и данные своих близких", – рассказывает исполнительный директор MoreMins.

Доступность

Интернет eSIM доступен на iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel и других современных устройствах с eSIM-чипом и операционными системами iOS и Android. "Получение услуги действительно удобно — интересующиеся могут получить её в цифровом формате в приложении MoreMins, где также доступна видеоинструкция по установке на латышском языке. Мы также рады, что здесь, в Балтии, в Литве, есть служба поддержки клиентов, поэтому мы можем быть уверены в качестве нашей услуги, зная, что возможные проблемы наших путешественников всегда будут решены", — рассказывает Лиана Пудуле-Индане.

Клиенты Novatours могут воспользоваться новой услугой со специальной скидкой. Предложения будут действовать на всех направлениях, предлагаемых туроператором, и особенно рекомендованы для тех, кто путешествует за пределы Европейского союза. Novatours рекомендует приобретать эту услугу перед отправлением в долгожданную поездку, но ее также можно приобрести во время самого путешествия.

Запуск новой услуги

В честь запуска новой услуги туроператор подготовил специальную цену: в настоящее время 1 ГБ интернета будет стоить всего от 1 евро. Для путешественников в Турцию, использующих код NOVATOURS75, работает скидка 75% на пакет данных, а для тех, кто путешествует по всем другим направлениям Novatours, по коду NOVATOURS50 работает скидка до 50% на пакет данных.

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