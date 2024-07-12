На юге Испании находится уникальный город Малага – с видом на Альборанское море с одной стороны и горы с другой. Регион Андалусия известен своим теплым климатом и ритмами фламенко, а также как место, где рождается искусство. Все это можно ощутить в Малаге. Что здесь посмотреть, чтобы почувствовать прекрасное не только глазами, но и сердцем?

Обязательные остановки в городе

Чтобы почувствовать настоящий испанский дух Малаги, обязательно нужно прогуляться по городу и побывать там, где собираются местные жители. Одно из таких мест – исторический центр Малаги (El centro de Málaga). Стоит прогуляться по одной из самых известных улиц центра Calle Larios, которая периодически меняет свои декорации, привлекает туристов для селфи и манит магазинами и ресторанами.

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Если хотите попробовать самые вкусные испанские тапас, стоит отправиться на рынок Ataranzas (Mercado Central de Ataranzas). Здесь можно не только восхититься красивыми витринами, но и насладиться местными продуктами, атмосферой бойкой торговли и отведать местные деликатесы – морепродукты, сыры, вяленое мясо и другие лакомства.

Как и в любом портовом городе, в Малаге обязательно нужно посетить Малагский порт – один из старейших в Испании и во всем Средиземноморье. Днем здесь можно наблюдать за приходом и уходом кораблей и круизных лайнеров. Вечером стоит отправиться в один из тапас-баров.

И, конечно, пляжи – в Малаге их множество! Один из самых популярных – Playa de La Malagueta, который летом часто бывает переполнен. Playa del Palo, Playas de Las Acacias, Playa de la Caleta – выбор велик, и почти на всех пляжах есть небольшие рестораны, где можно попробовать свежий рыбный улов.

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Драгоценности древней архитектуры

Одно из самых впечатляющих исторических зданий Малаги – крепость Alcazaba. Построенная в 11 веке, она прилегает к холмистому рельефу и когда-то защищала гору Гибралфаро от захватчиков. Туристы могут прогуляться по крепости, оценить впечатляющие арки, в которых заметно влияние арабской и испанской архитектуры. С крепости открывается захватывающий вид на море и Малагу. Рядом находится впечатляющий замок Гибралфаро (Castillo de Gibralfaro), который стоит посетить наряду с крепостью.

Малагский собор – жемчужина эпохи Ренессанса. Эту римско-католическую церковь начали строить в 16 веке, а завершили только в 18 веке. Фасад собора выполнен в стиле барокко, а интерьер – в упомянутом ранее стиле Ренессанса. Стоит отметить, что собор так и не был полностью достроен, что видно по одной из незавершенных башен. Многие туристические гиды рекомендуют собор как обязательное к посещению место, которое поражает своей красотой. Что еще включить в список исторических достопримечательностей? В Малаге сохранился римский амфитеатр (Teatro Romano), который можно осмотреть, прогуливаясь по центру города.

Парки и цветущие сады

Красивый парк Малаги (Parque de Málaga) – это "зеленое легкое" города, как его называют в различных туристических гидах. Парк спроектирован таким образом, что его извилистые линии создают отдельные "островки" парка, благодаря этому нет ощущения, что вы находитесь в замкнутом пространстве. Одно из самых красивых мест в парке – фонтан эпохи Ренессанса возле сада La Cascada. В парке также есть несколько других фонтанов и небольших киосков, возле которых можно остановиться и отдохнуть.

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В ботаническом саду Малаги (Jardín Botánico Histórico La Concepción) можно спрятаться от жары в тени и восхищаться не только красиво ухоженными прудами, но и субтропическими растениями, кактусами и суккулентами, необычными деревьями и другими зеленью. Коллекция насчитывает более 50 тысяч видов растений.

Если любите музеи и искусство или хотите познакомиться с Пикассо

Малага – родной город знаменитого испанского художника Пабло Пикассо. Еще при жизни в 1953 году Пикассо высказал идею о музее, где можно было бы выставлять его работы, но она была реализована гораздо позже – в 2003 году. В наши дни музей Пикассо создан при поддержке местных властей и потомков Пикассо, подаривших музею 233 работы художника. Здесь стоит побывать не только чтобы увидеть ранние и поздние работы Пикассо, но и чтобы восхититься зданием музея – восстановленным дворцом Буэнависта, построенным в 16 веке.

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Тем, кто ценит не только искусство, но и архитектуру, обязательно стоит посетить центр Помпиду в Малаге – музей современного искусства. Центр Помпиду расположен в самом сердце Малагского порта в красочном здании с фасадом из цветного стекла, которое называют El Cubo или Куб. В центре Помпиду в Малаге, как и в других филиалах по всему миру, можно увидеть работы выдающихся художников 20 и 21 веков, таких как Пикассо, Рене Магритт, Фрида Кало и других.

Также стоит посетить музей Малаги (Museo de Malaga), чтобы узнать местную историю, увидеть артефакты и произведения искусства, а также музей автомобилей и моды Малаги (Museo del Automóvil y la Moda de Málaga) и музей видеоигр (OXO – Museo del Videojuego).

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