Родос – третий по величине остров Греции, ежегодно привлекающий множество путешественников со всего мира. Кто-то едет туда, чтобы познакомиться с наследием, оставленным извилистыми путями истории, кто-то – чтобы отдохнуть на прекрасных пляжах, а кто-то – чтобы насладиться изысканной гастрономией. Существует множество причин посетить Родос, и туроператор Novatours позаботился о незабываемом путешествии, собрав путеводитель по отдыху на острове.

Исторические и культурные сокровища

Родос – главный и самый крупный город острова, построенный в античном стиле на побережье Средиземного моря, с развитой туристической инфраструктурой, живописным побережьем, золотыми дюнами, кристально чистым морем и многовековой культурой, которая ощущается на каждом шагу. О древних временах напоминают впечатляющая городская крепостная стена, замок, ветряные мельницы, расположенные рядом с фортом Святого Николая, рынок, форт Мандраки. Обязательно стоит побродить по средневековой части Родоса – старому городу, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Линдос – некогда могущественный прибрежный город, один из трех античных городов, построенных во время основания государства Родос. Сегодня Линдос – живописная деревня-памятник истории с ярко-белыми домами. На вершине крутого холма возвышается замок с потрясающим видом на залив Святого Павла. Прогулки по мощеным улочкам города откроют красоту традиционной архитектуры.

Древняя Камира – один из трех древних городов, заставших основание государства Родос. В 200 году н. э. Камиру разрушило землетрясение. Археологические раскопки начались в 1859 году, и открытый в их ходе город стал Помпеями Родоса. В Камире была развитая система водоснабжения и канализации, здесь были общественные бани, также тут можно найти рыночную площадь, римские дома, два храма и другие исторические достопримечательности.

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Скрытые сокровища и секретные места

Долина бабочек – идиллическое и уникальное место, где с середины июня до сентября порхают бесчисленные бабочки. В долине растут сосны и широко распространенное в Южной Америке, Восточной и Южной Азии дерево стиракс с сильным приятным ароматом смолы, который привлекает красочные летающие создания. Это волшебное место, где можно насладиться покоем, который дарует природа. Вьющиеся узкие каменистые дорожки открывают вид на маленькие озера с плавающими кувшинками, реки и водопады.

Замок Монолитос – для тех, кто ищет приключения и потрясающие виды, это место станет настоящим удовольствием. Эта средневековая крепость находится на высокой скале, и оттуда открывается панорамный вид на побережье и окружающий сельский пейзаж. Хотя подъем к замку довольно сложен, каждый шаг стоит того.

Эпта Пигес (семь источников) – зеленый оазис с семью естественными источниками, впадающими в спокойное озеро. Это тихое место идеально подходит для неспешной прогулки, а искатели приключений могут пройти через узкий темный туннель, который ведет от источников к озеру.

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Пляжи, залитые солнцем

Пляж Цамбика – сказочный пляж с золотыми песками и кристально чистой водой. Он из года в год входит в списки самых красивых пляжей Родоса. На пляже Цамбика можно насладиться солнечными ваннами, купанием и водными видами спорта. Пляж популярен как среди местных жителей, так и среди туристов. Недалеко от пляжа, на вершине холма, находится монастырь Цамбика, откуда открывается великолепный вид на прозрачное море и окрестности.

Залив Святого Павла – живописный залив со спокойными бирюзовыми водами, идеально подходящий для подводного плавания с маской. Драматические скалы и своеобразная часовня Святого Павла дополняют шарм этого идиллического уголка, делая его отличным местом для отдыха и загара.

Пляж Прасониси – рай для любителей виндсерфинга и кайтсерфинга. Этот уникальный пляж имеет две стороны: одну с сильным ветром и волнами, а другую – со спокойной мелкой водой. Это отличное место для наблюдения за слиянием Эгейского и Средиземного морей.

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Обязательно попробовать

Гирос и сувлаки – вы не до конца узнаете Родос, если не попробуете эти два мясных блюда. Сочное маринованная мясо, греческие специи и соус дзадзики создают восхитительный вкус.

Свежие морепродукты – находясь в объятиях морей, нужно наслаждаться их вкуснейшими дарами, которых на Родосе в избытке – свежих, разнообразных и невероятно вкусных! Почти в каждой таверне можно попробовать осьминогов, кальмаров, креветок или просто ассорти из морепродуктов с бокалом местного вина.

Мусака и пастицио – обязательно стоит побаловать себя традиционными греческими блюдами, такими как мусака и пастицио. Мусака – это слоеное блюдо из баклажанов, фарша и соуса бешамель, а пастицио – запеченное макаронное блюдо с пикантной начинкой.

Мезедес и местные деликатесы – мезедес называют небольшие закуски, которые подаются в комплекте и которыми принято делиться. Попробуйте долмадес (фаршированные виноградные листья), саганаки (жареный сыр) и дзадзики (соус из йогурта и огурца). На десерт попробуйте баклаву или лукумадес (пончики, пропитанные медом).

Туристический сезон на греческом острове Родосе в самом разгаре и продлится до конца октября. Пора начинать планировать путешествие!

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