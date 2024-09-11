С наступлением осени часто появляются мысли о прошедшем лете, о целях и планах, поставленных в начале года. Если, заглянув в список желаний на год, вы осознали, что планы по путешествиям оказались не выполнены или вам просто хочется снова ощутить летнюю легкость, тепло и беззаботность, то вам пригодится подборка туристических направлений от туроператора Novatours. Узнайте, куда можно отправиться еще в этом году — легко, удобно и по приятным ценам.

Острова в Европе

Греция приглашает открыть для себя три потрясающих острова, каждый из которых обладает своим особенным шармом. Корфу радует зелеными пейзажами и древними деревушками, на Крите каждая улочка рассказывает древние легенды, а горы пропитаны ароматом кипарисов, а Родос зовет в лабиринты старинных улочек и познакомиться с водами Средиземного моря.

Самый крупный итальянский остров Сицилия — настоящий кладезь истории и культуры. От вулкана Этна до барочных городов Сицилия предлагает живописные пейзажи и возможность насладиться настоящей итальянской кухней.

Кипр — волшебное место, где встречаются восточные и западные культуры. Горы, пляжи и исторические деревушки острова предлагают незабываемые впечатления, а местная кухня и гостеприимство покоряют сердца даже самых искушенных путешественников.

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Ближние оазисы Атлантического океана

Канарские острова, Гран-Канария и Тенерифе, предлагают контрастные, но одинаково захватывающие впечатления. Гран-Канария славится своими разнообразными пейзажами — просторными пляжами с золотым песком, зелеными горами и величественными утесами. Здесь можно насладиться как спокойным отдыхом на пляже, так и активными приключениями.

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Тенерифе — самый крупный остров Канарских островов и известен знаменитым вулканом Тейде. Он привлекает путешественников живописными деревнями, динамичной ночной жизнью и уникальными природными парками, которые притягивают как любителей природы, так и искателей приключений.

Сердце Андалусии

Малага, город на побережье Испании, – культурная жемчужина Андалусии. Здесь можно найти идеальное сочетание богатой истории, искусства и пляжного отдыха. Город может похвастаться великолепными музеями, включая музей Пикассо, а также историческими памятниками, такими как крепость Хибральфаро и римский театр. Узкие улочки старого города Малаги и оживленные бары с тапас передают подлинный вкус жизни на юге Испании.

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Сверкающий драгоценный камень Объединенных Арабских Эмиратов

Дубай — город, сверкающий как бриллиант посреди пустыни. Он предлагает своим гостям уникальный опыт путешествия, сочетая футуристическую архитектуру и великолепные пляжи с экзотикой пустыни. Этот город славится своими впечатляющими небоскребами, в том числе знаковым Бурдж-Халифа — самым высоким зданием в мире. В дубайских роскошных торговых центрах шопинг превращается в настоящее приключение. Однако Дубай также предлагает очарование традиционной арабской культуры — с историческими базарами, узкими улочками и аутентичным кулинарным опытом.

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Классика Ближнего Востока

Турция — страна, где восточная таинственность встречается с западным комфортом. Особенно популярна Анталия, которая издавна является одним из любимых направлений для латвийских туристов, ищущих действительно качественный отдых. Она славится своими красивыми курортами на Средиземном море, историческими достопримечательностями и восхитительными природными пейзажами.

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Африканское побережье

Африканское побережье предлагает захватывающий и разнообразный опыт, сочетая богатую историю, культурное наследие и впечатляющие природные пейзажи. Тунис приглашает исследовать живописные курорты Средиземного моря, древние руины Карфагена и очаровательные рынки, где современная жизнь переплетается с древним очарованием. Египет предлагает возможность посетить культовые пирамиды Гизы, изучить историю древних фараонов и насладиться отдыхом на курортах Красного моря.

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Гамбия, хоть и является относительно небольшой страной, предлагает широкие пляжи, экзотическую флору и фауну. Дружелюбие местного населения отражает гостеприимство Африки. Танзания выделяется своей дикой природой, предлагая незабываемые сафари в национальных парках. К ним можно добавить экзотические пляжи Занзибара с нетронутыми водами и богатым культурным наследием.

Очарование Карибского моря

Доминикана и Куба — жемчужины Карибского моря, предлагающие незабываемые пляжи и уникальную культуру. Доминикана известна своими курортами с кристально чистой водой, а Куба очаровывает духом старых городов, яркими автомобилями и музыкой, звучащей на каждой улице. Эти направления гарантируют тепло, гостеприимство и незабываемые впечатления.

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Страна контрастов в Северной Америке

Мексика, особенно Канкун, — это тропический рай Северной Америки, где карибское побережье встречается с богатой культурой и историей. Канкун знаменит своими белоснежными песчаными пляжами и бирюзовыми водами, предлагая роскошные курорты и множество возможностей для отдыха. За пределами курортной зоны путешественников манят древние руины майя, такие как Тулум и Чичен-Ица, предлагающие уникальный взгляд на богатую местную историю.

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Райские уголки Индийского океана

Острова Индийского океана — это мечта, где тропическая красота и роскошный отдых соединяются воедино. Мальдивы привлекают своими бесчисленными коралловыми рифами, культовыми водными бунгало и кристально чистыми лагунами. Маврикий выделяется своей многообразной культурой, зелеными горами и живописными пляжами. Сейшельские острова предлагают невероятно красивые, нетронутые пляжи и уникальные гранитные скалы, превращающие их в настоящее чудо природы. Шри-Ланка завораживает чайными плантациями, храмами и древними городами, предлагая как культурные приключения, так и отдых на природе.

Экзотические приключения Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия предлагает бесконечные приключения, где культура, природа и духовность сливаются воедино. Бали известен своими тропическими пейзажами, храмами и рисовыми террасами, предлагая гармонию между отдыхом и духовностью. Таиланд манит золотыми храмами, живописными пляжами, динамичным Бангкоком и чарующим островом Пхукет. Вьетнам радует своими великолепными природными пейзажами, богатой историей и аутентичной уличной кухней.

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