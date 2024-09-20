Ведущий туроператор Латвии Novatours, объявляя программу летних путешествий на 2025 год по самым популярным направлениям, предлагает отличные условия раннего бронирования и обновленный выбор отелей.

Для латвийских путешественников в летней программе 2025 года будет доступно 13 направлений. На данный момент каждый может забронировать летнюю поездку на отдых в Турцию, на Кипр, греческие острова (Крит и Корфу), Тунис, Испанию (Барселона, Майорка, Малага), Черногорию, итальянский остров Сицилию, Болгарию, а также немного позже осенью (в октябре 2025 года) в два любимых направления в Египте — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

"В последние годы становится все более очевидным, что все больше латышей начинают планировать свои поездки задолго до начала сезона, так как это дает гибкость и широкий выбор и помогает избежать ситуации, когда отпуск приходится подстраивать под оставшиеся предложения. Популярные летние направления привлекают большие потоки туристов со всего мира, и некоторые отели в пиковый сезон очень загружены. Поэтому раннее планирование отпуска приносит душевное спокойствие и больше возможностей забронировать дополнительные активности", — говорит руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане.

Для тех, кто планирует заранее — привлекательный пакет дополнительных преимуществ

Novatours предлагает привлекательные дополнительные преимущества для тех, кто планирует летний отпуск заранее. Путешественники, которые не будут медлить и забронируют свои поездки в ближайшее время, смогут бесплатно воспользоваться пакетом услуг на сумму до 103 евро, который обеспечит гибкость и еще больший комфорт. В этот пакет включена бесплатная возможность изменить запланированную поездку, что позволит удобно изменить дату, продолжительность, отель, тип номера, направление или даже сезон. Также включена услуга изменения имени пассажира. Будет также возможность выбрать места в самолете.

Среди других преимуществ, предлагаемых в период предзаказа, — особенно выгодные условия оплаты путешествия. При бронировании поездки в ближайшее время потребуется внести всего 75 евро на человека, независимо от общей стоимости путешествия. Вместе с предзаказом на летние путешествия 2025 года, Novatours предлагает своим клиентам новую услугу — "Золотое гибкое путешествие Extra", на которую в период предзаказа предоставляется скидка. Клиенты, которые приобретут эту услугу, смогут неограниченно менять условия поездки не позднее чем за 21 день до вылета. Еще одно предложение для тех, кто хочет сэкономить, — при покупке поездок на сайте компании www.novatours.lv предоставляется дополнительная скидка.

Fоtо: Shutterstock

Фокус на предложения отелей и новинки

Novatours уделяет большое внимание выбору отелей, чтобы обеспечить своим клиентам безупречное качество отдыха. Во всех летних направлениях туроператор обновил как минимум 10% предложения отелей, а в некоторых направлениях — более 20%. Оценивая потребности и предпочтения клиентов, Novatours для отдыха следующим летом предлагает самые успешные и популярные отели, а также представляет интересные новинки. Например, на курорте Коста-Дорада в Барселоне можно выбрать новый отель Estival Maramar.

На Мадейре клиенты компании смогут попробовать новый отель Dreams Madeira Resort & Spa, ориентированный на более роскошный и качественный отдых. В Черногории, очень популярной среди путешественников, для клиентов Novatours будут новыми такие варианты размещения, как отели Agape, Ponta Plaza и апартаменты Fontana. Значительное обновление ассортимента отелей запланировано также на Майорке. В следующем сезоне, после прошлогодних новинок на Кипре, будут представлены новые отели на курортах Айя-Напа, Лимасол, Протарас и Ларнака.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !