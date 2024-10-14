С приходом осени самые заядлые любители лета начинают искать солнечные и теплые места для отдыха, чтобы хоть на мгновение забыть о серости осенних дней и морозах зимы. Туроператор Novatours собрал пять лучших зимних направлений, каждое из которых привлекает своей уникальностью, чтобы каждый путешественник мог найти что-то по своему вкусу. Осталось лишь вдохновиться и начать планировать!

Активные путешественники давно знают, что чем раньше начать планировать поездку, тем шире выбор и доступнее цены. Однако не все в курсе, что у тех, кто бронирует путешествия заранее, есть еще одно преимущество — возможность оплачивать поездку по частям. Например, у туроператора Novatours для зимних путешествий в тепло первый взнос может составить всего 75 евро, а оставшуюся сумму нужно оплатить за 21 день до поездки.

Теперь о направлениях: что предлагает "зимняя корзина" путешествий?

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Тенерифе — мекка приключений на Атлантике для любителей природы

Тенерифе — одно из немногих мест, где можно увидеть столь разнообразную природу. Сердце острова — величественный вулкан Тейде, третий по высоте в мире. Однако всего в нескольких километрах от него Тенерифе предлагает идиллические пляжи с золотым песком и ласковыми водами океана. Прибрежные волны манят серферов со всего мира, а в глубине острова можно отправиться в походы по вулканическим тропам, наслаждаясь видами, которые многие сравнивают с лунными пейзажами — настолько они кажутся нереальными и захватывающими.

После активного дня стоит заглянуть в один из традиционных ресторанов, чтобы попробовать местную кухню. Papas arrugadas, или канарские картофелины с соусом mojo, — это классическое блюдо, которое обязательно стоит попробовать. Картофель варят в морской воде до образования мягкой соляной корки и подают с двумя видами соуса — зеленым (петрушка и кориандр) и красным (сладкий перец и чеснок). Вкусовая палитра варьируется от освежающей легкости до слегка пикантных ноток. Чтобы трапеза была завершенной, обязательно попробуйте местные вина.

Гран-Канария — от пустынных дюн до горных вершин

Кто-то называет Гран-Канарию "мини-континентом", а кто-то — "островом с 557 лицами". Как бы ее ни называли, Гран-Канария никого не оставляет равнодушным. Остров радует гостей впечатляющим природным разнообразием — великолепными пляжами, волшебным океаном, пустынными дюнами, зелеными горными долинами и вершинами, касающимися облаков. Здесь также находится знаковое место для местных жителей, которое называют "сыном вулкана". Звучит интригующе? Чтобы понять, почему так, и познакомиться с этим уникальным символом острова, придется отправиться в поход, который гарантирует множество незабываемых видов и впечатлений!

Чтобы по-настоящему ощутить вкус острова, обязательно попробуйте ropa vieja — традиционное блюдо с говядиной, нутом, перцем и помидорами. Не обойтись и без великолепных местных морепродуктов, особенно caldo de pescado — рыбы и морепродуктов, приготовленных в насыщенном бульоне с картофелем и зеленью.

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Шарм-эш-Шейх — подводная магия и богатства истории

Шарм-эш-Шейх сильно отличается от других египетских курортов. Это один из самых престижных и дорогих курортов на побережье Красного моря, широко известный среди любителей дайвинга. Здесь, совсем рядом с берегом, можно наслаждаться ярким подводным миром коралловых рифов. Это одно из лучших мест для дайвинга в мире. Город также привлекает туристов интересными экскурсиями, которые организуются только здесь. Одно из самых популярных мест — гора Синай или гора Моисея, а также расположенный у ее подножия монастырь Святой Екатерины.

Аутентичная египетская кухня начинается с molokhia — особого зеленого супа, приготовленного из листьев, чеснока и кориандра. Его часто подают с рисом и мясом ягненка или курицы. А на десерт обязательно попробуйте баклаву — слоеное лакомство с орехами, медом и сладким сиропом.

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Хургада — отличные песчаные пляжи и просторы пустыни

Хургада — один из важнейших туристических центров на побережье Красного моря. Курорт возник на месте рыбацкой деревни, от Каира его отделяют 450 км. Этот курорт занимает одно из первых мест в мире по количеству отелей. Город, на побережье которого расположено более 200 отелей, продолжает развиваться. Хотя в Хургаде есть отличные возможности для дайвинга, этот курорт особенно выделяется своими просторными песчаными пляжами. Кроме того, Хургада открывает двери в приключения в пустыне — от поездок на квадроциклах по песчаным просторам до ужинов в бедуинских деревнях, где можно попробовать местный чай и насладиться традиционными египетскими танцами.

Что касается еды, Хургада предлагает отличную возможность насладиться свежими морепродуктами. Попробуйте sayadeya — блюдо из белой рыбы, жареного лука, томатов и специй, подающееся с рисом. Также стоит попробовать koshari — национальное египетское блюдо, где смешаны макароны, рис, чечевица, жареный лук и томатный соус.

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Дубай — роскошь и полет человеческой фантазии

Дубай — это место, где одновременно можно испытать как город будущего, так и дух пустыни. Архитектура города с его знаменитыми небоскребами и инновационными проектами, такими как самая высокая в мире башня Burj Khalifa, не только поражает, но и заставляет восхищаться человеческой способностью превратить пустыню в произведение искусства. Но сверкающий город не обходится без прикосновения природы — с одной стороны его окружает теплый Персидский залив с великолепными песчаными пляжами, а с другой — величественные просторы пустыни. Пустынное сафари на джипах и ужин под звездами с просмотром традиционных танцевальных представлений позволяют ощутить аутентичный вкус арабской культуры.

Чтобы порадовать свои вкусовые рецепторы, попробуйте shawarma — это король уличной еды в Дубае. Это тонкий лаваш, наполненный медленно жареной бараниной или курицей, хрустящими овощами и кремовым тахини или чесночным соусом. Если хочется чего-то более изысканного, выберите Al Harees — традиционное блюдо, которое готовят по особым случаям. Оно состоит из пшеницы и мяса, медленно тушится со специями до кремообразной консистенции, в результате чего получается очень насыщенный аромат.

Выбрав одно из этих пяти контрастных направлений для зимнего путешествия, можно насладиться не только солнцем и морем. От безмолвия и просторов пустыни до мощи океана и красочных подводных пейзажей — каждое из этих мест предлагает свои уникальные достоинства!

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