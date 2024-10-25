Хотя на отсутствие снега зимой в Латвии жаловаться не приходится, окунуться в сугробы высотой в несколько метров и вдохнуть разреженный альпийский воздух – это совсем другое дело! Если вы ищете острых ощущений и незабываемых приключений, стоит отправиться на горнолыжные курорты Австрии, Италии или Франции. Все они предлагают отличную и продуманную инфраструктуру для катания на лыжах. Давайте познакомимся с некоторыми из них поближе!

Независимо от того, какую сторону Альп вы выберете, знайте – это путешествие будет незабываемым. Горнолыжных курортов в предгорьях Альп много, в каждом регионе предложены продуманные решения, и зачастую, купив один скипас, вы сможете добраться на подъемниках, фуникулерах или другом горном транспорте до нескольких вершин и трасс. Вот несколько наиболее известных курортов на любой вкус, куда можно добраться с помощью Novatours.

В Австрию за аристократическим и немного сумасшедшим отдыхом

Капрун в Целль-ам-Зе – один из старейших горнолыжных курортов Австрии в регионе Зальцбург, куда на протяжении десятилетий приезжают любители зимнего отдыха со всего мира. Курорт на берегу озера Целль привлекал европейских аристократов еще с 19 века – здесь прекрасные моменты проводила, например, австрийская императрица Елизавета, известная как Сисси. Здесь жила поющая семья фон Трапп (изображенная в фильме "Звуки музыки"), а также была резиденция семьи Порше, что принесло Целль-ам-Зе международную известность.

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Городок Целль-ам-Зе окружает красивое озеро Целль, а рядом с городом возвышаются Кицбюэльские Альпы. Лыжники в основном покоряют гору Шмиттенхое, а общая длина лыжных трасс превышает 130 км. Недалеко находится и курортный городок Капрун, откуда удобнее всего подняться на вершину ледника Китцштайнхорн высотой 3203 метра. Помимо покорения гор в Целль-ам-Зе и Капруне стоит просто насладиться прогулками по историческим улочкам горных городков, любуясь прекрасно отреставрированными зданиями, видами на озеро и горы. Для спокойного отдыха курорт предлагает несколько спа-отелей, где после дня в горах можно согреть тело и душу.

Тем временем в Тироле, в долине Циллерталь, находится горнолыжный курорт Майрхофен, который особенно понравится любителям экстремального зимнего отдыха. Майрхофен расположен между вершинами Пенкен и Ахорн, и сюда стоит приехать не только лыжникам, но и сноубордистам, ведь здесь оборудованы несколько сноуборд-парков. В Майрхофене раз в год проходит музыкальный фестиваль Snowbombing, который обычно длится неделю в апреле, когда городок наполняется танцевальной музыкой, сноубордистами и лыжниками, объединяя приятное с еще более приятным.

Доломитовые Альпы и очарование горных городков в Италии

На севере Италии, в Южном Тироле, находится настоящая зимняя сказка – долина Валь Гардена в Доломитах, самой скалистой части Альп. Этот горнолыжный курорт привлекает не только крутыми склонами, но и маленькими городками Санта-Кристина, Ортизеи и Сельва. Здесь смешиваются австрийская и итальянская культуры – по-прежнему сосуществуют оба языка и национальности. В Валь Гардена лыжников порадует разнообразие склонов, где снег оценят как начинающие, так и профессионалы. Общая длина трасс – 500 км. Валь Гардена также известна многовековыми традициями резьбы по дереву – местные мастера вырезают статуи и алтари для католических церквей по всему миру. Один из самых популярных сувениров – небольшая деревянная статуя, изображающая пару нищих.

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Впечатляет и Вальтеллина – долина в Ломбардии, где один за другим располагаются горнолыжные курорты провинции Сондрио – Ливиньо, Бормио, Вальфурва и другие маленькие городки, которые с радостью примут каждого искателя зимних приключений. Из курорта Бормио можно добраться до вершины Чима Бьянка высотой 3017 метров, откуда открывается захватывающий вид на всю горную систему Вальтеллины. В Ливиньо, например, есть две зоны катания по обе стороны долины – Кароселло и Мотолино, а общая длина трасс составляет 115 км. Вершины, расположенные рядом с Ливиньо, в 2026 году будут покорять сноубордисты и фристайл-лыжники на зимних Олимпийских играх, так что можно успеть обкатать трассы, на которых скоро будут соревноваться профессионалы.

Побывав в долине Вальтеллина, обязательно стоит попробовать местные вина. В этом регионе есть несколько виноделен, специализирующихся на сортах винограда Chiavennasca и Rossolanera, из которых получают насыщенное красное вино. А находясь в Бормио, непременно стоит посетить один из открытых термальных бассейнов, где круглый год вода держится на уровне 36–41 градусов.

Во французские Альпы за острыми ощущениями и удовольствиями apres-ski

В Савойском регионе Франции, на западной гряде Альп, находится один из крупнейших горнолыжных регионов мира – Парадиски, состоящий из нескольких небольших курортов. Парадиски был открыт в 2003 году, когда начал курсировать уникальный двухэтажный вагон канатной дороги Vanoise Express, способный перевозить до 200 человек одновременно. Вагон соединяет два больших горнолыжных курорта, расположенных по разные стороны глубокой долины, – Ла-Плань и Ле-Арк. Общая длина лыжных трасс в регионе Парадиски составляет 425 км. Это идеальное место для любителей катания на лыжах и семейного отдыха, так как здесь в основном синие трассы.

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Совсем рядом находится регион Три долины (Les Trois Vallées), объединяющий курорты долин Saint-Bon, Allues, Belleville и Maurienne, и являющийся самым крупным горнолыжным регионом мира. Общая длина трасс составляет 600 км, а самая высокая точка подъемника – Pointe Du Bouchet на высоте 3420 метров (туда можно добраться, например, из Ореля).

Поскольку регионы Парадиски и Трех долин очень обширны, то независимо от места проживания стоит выйти за пределы гостиницы и просто прогуляться по курортному городку или посетить соседние городки. Здесь вы найдете как небольшие таверны, так и изысканные рестораны и другие заведения, где можно попробовать французские вина, вкусные блюда и десерты. Французы гордятся традициями apres-ski, которые включают и отдых в роскошных спа.

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