Личный опыт: что ожидать от отдыха по системе "все включено" в Египте

Египет уже давно стал одним из топовых направлений для латвийских туристов, особенно в зимний период. Он привлекает отдыхающих не только своими легендарными достопримечательностями, сказочным теплым климатом и великолепными пляжами Красного моря, но и отелями с системой "все включено", которые обеспечивают комфортный отдых. Историей своего отдыха в Египте делится Агнесе, которая постоянно путешествует с оператором Novatours.

Латвийская путешественница Агнесе не боится признаться, что она поклонница Египта: "Отношения нашей семьи с Египтом начались почти десять лет назад, когда появился первый ребенок. Опыт был разнообразным – от разочарования, вызванного незнанием, до по-настоящему сказочного времени, и важно, что это чувство испытали все члены нашей семьи, от младшего путешественника до наших родителей, которые обычно путешествуют с нами. И каждый получает удовольствие. Мы ездим в Египет раз в год, и я уверена, что эта традиция в нашей семье не изменится".

Лучшие курорты

Со временем семья Агнесе полюбила два курортных региона Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Оба расположены на побережье Красного моря.

"Для нашей семьи важно, чтобы на отдыхе было доступно море. Оба эти курорта замечательные, но у каждого есть свои особенности", – рассказывает Агнесе.Хургада – один из важнейших туристических центров побережья Красного моря. Она возникла на месте рыбацкой деревни, и от Каира ее отделяет 450 километров. Курорт занимает одно из первых мест в мире по количеству отелей. Город, на побережье которого расположено более 200 гостиниц, продолжает развиваться.

Хургада славится своим подводным миром, поэтому здесь отдыхают и занимаются спортом многие любители подводного плавания. Почти в каждом крупном отеле Хургады можно арендовать необходимое оборудование для подводного плавания. Для новичков проводятся курсы, которые ведут опытные инструкторы.

Шарм-эль-Шейх – один из самых престижных и дорогих курортов на побережье Красного моря. Здесь очень мало двух- и трехзвездочных отелей, но есть отличный выбор отелей 4 и 5 звезд. Также название Шарм-эль-Шейха известно любителям подводного плавания. Здесь очень близко от берега можно нырять и наблюдать за коралловыми рифами. Город привлекает туристов интересными экскурсиями, которые проводятся только в этом курорте.

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Почему самая дешевая опция не всегда самая лучшая

"С отелями нам везло не всегда!" – не боится признаться Агнесе, добавляя: "Поначалу наша главная ошибка заключалась в поиске самых дешевых вариантов. И, соответственно, низкая цена отражалась на качестве — ассортимент еды был не таким разнообразным, как хотелось, а возможности в самом отеле были достаточно ограничены. Это, конечно, не худший вариант, но не для тех путешественников, которые ищут по-настоящему роскошный отдых. Такие предложения лучше подойдут тем, кто большую часть времени проводит за пределами отеля, например, на экскурсиях или различных приключениях, а гостиница – это просто место для сна".

Тем путешественников, кто хочет хоть раз в жизни испытать, что такое отдых на самом высоком уровне, Агнесе рекомендует не скупиться на отель класса люкс. "Да, настоящий роскошный отдых обойдется дороже, но на египетских курортах он с лихвой оправдывает свою цену!" – говорит путешественница.

Первое посещение люкс-отеля показалось просто невероятным. Люксовые отели системы "все включено" в Египте предлагают незабываемый опыт, сочетая изысканную архитектуру, просторные и роскошные номера, эксклюзивную гастрономию с блюдами мировой кухни, частные пляжи и бассейны, а также процедуры в спа высшего класса. В этих отелях гости могут наслаждаться расслабляющей атмосферой и множеством активностей – от водных видов спорта до развлекательных программ. Каждый мелкий момент продуман, чтобы создать уникальный и полноценный отдых.

В большинстве случаев семья путешественников выбирает более скромные, но тоже очень хорошие отели 4 и 5 звезд, которые полностью оправдывают ожидания и обеспечивают отличные условия для отдыха гостей разного возраста.

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Возможности для всей семьи

Поскольку Агнесе обычно путешествует с семьей, для нее важно, чтобы все – дети, родители и сениоры – чувствовали себя комфортно.

Путешественница признает, что отели в Египте с системой "все включено" – хороший пример этого, потому что широкий спектр услуг гарантирует развлечение и комфорт для гостей всех возрастов. Дети могут наслаждаться тематическими детскими клубами, водными горками и активностями, организованными профессиональными аниматорами, а подросткам доступны спортивные игры и интерактивные программы. Родители и более старшее поколение могут отдохнуть у бассейна или в спа, наслаждаясь тишиной и зная, что дети в безопасности и развлекаются. Вечерами семьи радуются живой музыке, а в течение дня доступна вкусная и здоровая еда.

"Надо признать, что качество отдыха в последние годы значительно изменилось, и каждый новый отпуск приносит нам приятные сюрпризы. Особенно это касается детских развлечений – они действительно качественные! Занятия, доступные детям, одновременно развлекательные и познавательные. Наши самые младшие путешественники всегда с радостью принимают везде участие, и мы с удовольствием наблюдаем за их радостью", – рассказывает Агнесе.

Вся семья может отправиться на пляж, поучаствовать в экскурсиях или насладиться ужином для гурманов. Время, проведенное вместе, оставляет сказочные воспоминания.

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Рекомендации тем, кто планирует аналогичный отдых

"Чем больше становится наша путешествующая семья, тем сильнее мы убеждаемся, что стоит доверять планирование отпуска профессионалам! Мы считаем, что нет смысла тратить время на поиски отелей, рейсов, трансферов, если есть услуга, которая включает все это. И что еще важнее, покупая такой пакет услуг у надежного, лицензированного и стабильного туроператора, можно быть уверенным, что сотрудники оператора лично на месте убедились в привлекательности своих предложений, поэтому им можно полностью доверять", – вдохновляет на путешествия Агнесе.

В заключение Агнесе желает каждому хотя бы раз испытать египетское гостеприимство в отличных отелях с концепцией "все включено", потому что это не только позволяет на время отключиться от повседневных забот и спешки, но и дарит всей семье качественно проведенное время, заряжает положительной энергией и заполняет семейный архив яркими воспоминаниями.

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