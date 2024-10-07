Один из ведущих эстонских девелоперов недвижимости компания Invego сейчас активно работает на латвийском рынке, реализуя в окрестностях Риги богатый современными решениями проект рядных домов Vide Ādaži.

Поселок Vide Ādaži, расположенный чуть дальше десяти километров от столицы - отражение философии Invego: создавать здоровую и устойчивую среду обитания для жителей поселка. Уникальный жилой район рядных домов в сочетании с безмятежными зелеными окрестностями и хорошо развитой инфраструктурой обеспечивает идеальный баланс динамичного образа жизни и покоя на лоне природы.

Исполнительный директор Invego Кристьян-Тур Вяхи (Kristjan-Thor Vähi) убежден, что спрос на жилые новостройки в столице Латвии и ее окрестностях в ближайшее время будет только расти. "Развивая жилые районы, Invego инвестирует не только в здания, но и во все, что их окружает, создавая благоустроенный район, привлекательный для жителей", – рассказывает Кристьян-Тур Вяхи, подчеркивая, что компания обязуется обеспечить качество и устойчивость.

Рядные дома – своего рода компромисс между квартирой и частным домом – не теряют популярности на рынке недвижимости, но люди все же хотят получить больше личного пространства. С учетом этого в новом поселке особое внимание будет уделяться рациональным, тщательно продуманным архитектоническим решениям, которые обеспечивают больше приватности.

Проект состоит из одноэтажных и двухэтажных зданий энергетического класса А, которые располагаются с небольшим отдалением друг от друга, увеличивающим частную зону. При этом визуально отличающиеся между собой здания придают поселку приятную ритмичность. Автор архитектонического проекта Vide Ādaži – Улдис Берзиньш (Uldis Bērziņš) из архитектурного бюро Tectum.

В решении отдать предпочтение именно рядному дому, а не квартире, одним из важнейших факторов является наличие собственного открытого пространства. В каждом жилище проекта Vide Ādaži предусмотрена красивая просторная терраса, на которую можно выйти прямо из гостиной. Это идеальное дополнение жизненного пространства. Кроме того, в гостиной предусмотрено окно от пола до потолка, которое еще больше визуально увеличивает помещение и обеспечивает доступ естественного света. В каждом жилище есть и выход в собственный сад, где можно отдыхать на свежем воздухе.

Одним из отличительных признаков проектов Invego является внимание, уделяемое созданию благоустроенной среды. Поселок Vide Ādaži не стал исключением – окрестности будут облагорожены, чтобы каждый день радовать как молодые семьи с детьми, так и любителей активного отдыха. К тому же Адажский край уже предлагает весьма разнообразные возможности отдыха: например, неподалеку находится Адажская активная лесная тропа, разные спортивные и игровые площадки, новая многофункциональная велотрасса, вейк-парк, пляж реки Вейупе, а на расстоянии приятной велопрогулки есть возможность отдохнуть у моря.

Менеджер по продажам Invego Хенрийс Клайдс Скуиньш (Henrijs Klaids Skujiņš) отмечает, что Адажи – это перспективное место для выбора жилья, поскольку здесь хорошо развита инфраструктура: "Все доступно прямо на месте – школы и дошкольные образовательные учреждения, магазины, здания администрации края и различные обслуживающие предприятия. В случае необходимости до столицы можно удобно добраться на автомобиле или общественным транспортом".

"Во время работы над проектом Vide Ādaži у нас была возможность применить свое вдохновение и опыт, который мы получаем сейчас, развивая концептуально схожие, с тщательно продуманными архитектоническими деталями рядные дома недалеко от Таллинна. Наша цель – использовать самые современные решения, которые можно реализовать в проекте рядных домов, чтобы сделать поселок Vide Ādaži проектом, ценность которого с годами будет только расти", – подчеркнул Кристьян-Тур Вяхи.

Invego – это один из ведущих девелоперов недвижимости в Эстонии, построивший за последние годы в Таллинне и его окрестностях дома для более чем 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров коммерческой площади. Некоторые из крупнейших проектов Invego последних лет – это недавно законченный район Tiskreoja, а также жилые районы Luccaranna и Uus-Järveküla, которые сейчас строятся. В столице Латвии предприятие развивает проекты Parka kvartāls, Skanstes rezidences и Vītolu parks. В 2024 году компания Invego также начала проект Silves Hills – район вилл в Португалии.

Дополнительная информация:

Хенрийс Клайдс Скуиньш

Fоtо: Vide Ādaži

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