Очередным дополнением панорамы района Сканстес станет эксклюзивный проект премиум-класса Skanstes rezidences, который обеспечит современные технологические решения и будет соответствовать классу энергоэффективности А.

Skanstes rezidences – это сочетание элитарной архитектуры и технологий будущего. Новый комплекс жилых домов объединит в себе выдающийся дизайн и решения энергоэффективности, устанавливая стандарты Риги будущего. В двух восьмиэтажных зданиях, соединенных общим вестибюлем и просторной подземной автостоянкой, будут располагаться 67 жилых помещений, в том числе и различные квартиры в стиле лофт. Покупателям будут предложены 1–4-комнатные квартиры с балконами и террасами на крыше, где они смогут наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.

"С тех пор, как появилась возможность зарезервировать жилье, мы наблюдаем очень большой интерес. И это не удивляет, ведь район Сканстес считается одним из лучших – он граничит с самым центром столицы, стремительно развивается и предлагает динамичную, современную среду проживания", – делится своим мнением менеджер по продажам компании Invego Хенрийс Клайдс Скуиньш (Henrijs Klaids Skujiņš).

Уникальная архитектура проекта создана эстонскими архитекторами из компании Salto Architects, основанной в Таллинне в 2004 году. "В проектах Salto Architects элегантно сочетаются архитектура, ландшафтный дизайн и искусство, образуя единое целое. Это прекрасно удалось и в проекте Skanstes rezidences. Разделение проекта на два здания опирается на сильный архитектонической замысел – обеспечить каждой квартире больше естественного дневного света и красивый вид на город. Роскошный дизайн и характерные архитектурные решения наблюдаются и внутри здания – прослеживаются в интерьере и выборе материалов. Владельцам квартир также будут предложены несколько вариантов интерьера на выбор. Спроектированные дизайнерами квартиры будут продаваться с полной отделкой", – рассказывает Хенрийс Клайдс Скуиньш.

Чтобы улучшить микроклимат в помещениях, в каждой квартире будет установлена отдельная высококлассная система вентиляции и кондиционирования воздуха, а также теплые полы. Комплекс предполагается подключить к централизованному теплоснабжению, а также будут установлены энергетические сваи, которые повысят энергоэффективность зданий.

Цена современного жилья на улице Гростонас составляет от 114 900 евро, строительство проекта планируется завершить в конце 2025 года. Проект Skanstes rezidences осуществляют два ведущих эстонских девелопера недвижимости – компании Invego и Reterra, которые вложат в проект 14 миллионов евро. Ранее они уже успешно сотрудничали в развитии жилого района Parka kvartāls в Риге.

Invego – это один из ведущих девелоперов недвижимости в Эстонии, построивший за последние годы в Таллинне и окрестностях дома для более чем 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров коммерческой площади. Некоторые из крупнейших проектов Invego последних лет – это недавно законченный район Tiskreoja а также жилые районы Luccaranna и Uus-Järveküla, которые сейчас строятся. В столице Латвии предприятие развивает проекты Parka kvartāls, Vītolu parks и Skanstes rezidences, а также поселок Vide Ādaži недалеко от Риги. Кроме того, в 2024 году компания Invego начала проект Silves Hills – район вилл в Португалии.

Reterra быстро становится важным участником отрасли недвижимости Эстонии, сосредоточившись на реализации жилых и коммерческих проектов в Таллинне, Тарту и Риге. Reterra уже реализовала 650 жилищ и управляет арендуемыми коммерческими помещениями площадью 70 000 м2, обслуживая таких значимых клиентов, как Telia, Pipedrive, Selver, Coop и Leonhard Weiss.

Дополнительная информация:

Хенрийс Клайдс Скуиньш

Fоtо: Skanstes rezidences

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !