Только в прошлом году девелопер недвижимости нового поколения Invego продал жилье на сумму 50 миллионов евро, а сейчас Invego также занимается развитием четырех новых жилых районов высшего класса в Латвии.

В настоящий момент компания Invego, уже открывшая собственный офис и в Риге, развивает четыре проекта – в Пардаугаве строится 2-я очередь жилого района Parka kvartāls, в районе Сканстес реализуется проект двух эксклюзивных жилых домов Skanstes rezidences, недалеко от Межапарка будет построен современный квартал многоквартирных зданий Vītolu parks, в свою очередь, в Адажи строится новый современный поселок Vide Ādaži.

"Сегодня мы видим возможности роста в предложении более широкого ассортимента продуктов и расширении географического охвата нашей деятельности", – поясняет исполнительный директор Invego Кристьян-Тур Вяхи (Kristjan-Thor Vähi), добавляя, что он доволен новым офисом в Латвии, который стал очередным этапом в развитии компании.

По словам Кристьяна-Тура Вяхи, эти четыре жилых района будут отвечать разным требованиям покупателей жилья: "Для разных сегментов нужно предлагать разные решения. Одним из секретов успеха я считаю способность нашей команды, а также наших деловых партнеров, например архитекторов и строителей, не повторяться и постоянно создавать нечто новое и самобытное".

За последние несколько лет компания Invego стала одним из ведущих девелоперов недвижимости в Эстонии, и только в прошлом году в проектах Tiskreoja и Uus-Järveküla было продано 215 новых жилищ общей площадью 15 700 квадратных метров по средней цене 227 000 евро.

"Хорошо заметно, что сейчас предпочтение отдается надежным проектам, которые обеспечивают высококачественную среду со всеобъемлющей концепцией. Просто красивой квартиры или дома уже недостаточно – покупатель жилища становится все более взыскательным", – признает Кристьян-Тур Вяхи и поясняет, как важно сейчас, чтобы инвестиция в новое жилье была рентабельной для человека в последующие годы. "Поэтому мы постоянно ищем способы превзойти ожидания наших клиентов и используем свой более чем 10-летний опыт для реализации нашего видения – ценность жилища должна не только сохраняться, но и повышаться", – продолжил Кристьян-Тур Вяхи, подчеркнув, что в команде Invego тесно сотрудничают лучшие отраслевые эксперты, которые внимательно отслеживают тенденции в других странах и руководствуются девизом "создавать стандарты будущего и быть примером для остальных".

"То, что сегодня мы стали одним из крупнейших девелоперов Эстонии и теперь уверенно работаем и в Латвии, не случайность и произошло не за один день – потребовалась многолетняя, последовательная работа, которая сейчас начала приносить безусловные плоды. Несмотря на ситуацию в мире и экономический спад, наши результаты продаж в последние годы оставались на хорошем уровне, и мы продолжили реализовывать свои проекты развития в прежнем темпе. Мы осмелились рискнуть, и риск окупился", – вспоминает прошлые годы Кристьян-Тур Вяхи, пояснив, что решение расширяться за пределами страны было принято еще более пяти лет назад, когда был начат первый проект в Латвии.

Новый проект развития и на юге Португалии

Расширяя свою деятельность, компания Invego также начала развитие проекта вилл на юге солнечной Португалии. "Silves Hills – это настоящая драгоценность, уникальный проект из более 150 вилл, которые будут построены в живописной гористой местности, всего в 2 км от древнего города Силве и на расстоянии короткой поездки от побережья Алгарве", – отметил Кристьян-Тур Вяхи, добавив, что самый большой интерес к проекту ожидался от жителей Скандинавии и Великобритании. "Но на этот раз их опередили жители Эстонии, которые за последние месяцы зарезервировали у нас уже более десяти вилл", – отметил Кристьян-Тур Вяхи, который считает, что на Португалию стоит обратить внимание, с какой бы целью вы ни искали недвижимость – для постоянного места жительства или для отдыха во время летнего либо зимнего отпуска. "Предложение современных новых зданий в Алгарве ограничено, однако, поскольку климат в регионе идеален для проживания круглый год, спрос высок. Это делает проект Silves Hills привлекательным с инвестиционной точки зрения".

Invego, один из ведущих в Эстонии девелоперов недвижимой собственности с более чем 10-летним опытом, в настоящий момент реализует около 30 проектов развития в трех странах. За последние годы предприятие построило в Таллинне и его окрестностях дома более чем для 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров коммерческой площади. Крупнейшие проекты Invego в Эстонии – недавно законченные проекты Tiskreoja и Tabasalu Kodu, а также жилые районы Luccaranna, Uus-Järveküla и Keila Pargikodude, которые сейчас строятся. В столице Латвии предприятие развивает проекты Parka kvartāls, Skanstes rezidences и Vītolu parks, а также поселок Vide Ādaži недалеко от Риги. Кроме того, в 2024 году компания Invego начала проект Silves Hills – район вилл в Португалии.

Дополнительная информация:

Хенрийс Клайдс Скуиньш

Fоtо: Silves Hills

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