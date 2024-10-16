Заинтересовались? Присоединяйтесь к ознакомительной поездке в конце октября! Претворить в жизнь мечту о собственной вилле в какой-нибудь теплой стране стало гораздо проще, поскольку сейчас девелопер недвижимости нового поколения из Эстонии – компания Invego – предлагает максимально упростить процесс инвестирования за границей, используя выгодные во всех отношениях условия кредитования в Португалии. В конце октября для желающих будет организована ознакомительная экскурсия.

Исполнительный директор Invego Кристьян-Тур Вяхи (Kristjan-Thor Vähi) поясняет, что подготовка к строительству на южном побережье Португалии заняла более двух лет, а сооружение инфраструктуры планируется в конце этого года. "Первые дома в новом районе вилл Silves Hills, который возводится в окрестностях древней столицы Силвеш, будут готовы во второй половине 2026 года", – рассказывает о продвижении проекта Кристьян-Тур Вяхи, добавляя, что виллы будут находиться на склонах холмов, откуда открываются великолепные виды на живописные окрестности. В проекте Silves Hills предусмотрено три варианта дизайна вилл, отличающиеся по размеру. У каждой виллы будет собственный подогреваемый плавательный бассейн, чтобы круглый год наслаждаться преимуществами приятно теплого климата Португалии в полной мере.

Представление о новом проекте

С целью создать у заинтересованных клиентов наилучшее представление о проекте Silves Hills компания Invego уже организовала несколько ознакомительных поездок в Португалию и очередная группа отправится туда в конце октября. "При наличии серьезного интереса определенно стоит присоединиться к другим участникам – мы организуем все необходимое и ознакомим с особенностями местной жизни", – подчеркивает менеджер по продажам компании Invego Хенрийс Клайдс Скуиньш (Henrijs Klaids Skujiņš), добавляя, что Invego очень хорошо известны местные условия, поскольку один из членов команды живет в Португалии уже несколько лет.

Интерес к проекту проявили жители стран Балтии, а также Великобритании, Германии, Франции, Южной и Северной Америки. "Безусловно, нас как эстонских девелоперов особенно радует большой интерес, проявленный к нашей деятельности в Португалии местными жителями. Вполне понятно, что люди предпочитают вести дела с известным и надежным девелопером, и сейчас, когда более десяти жителей Эстонии уже забронировали для себя виллы, новые клиенты чувствуют себя увереннее – пропадает страх изоляции в чужой стране. В общей сложности на данный момент продано уже 12 вилл", – рассказывает Хенрийс Клайдс Скуиньш. Помимо того, что Invego является пионером современных и передовых решений в Эстонии, в последнее время девелопер завоевывает все большую популярность и в Латвии, где сейчас развиваются уже 4 проекта недвижимости: многоквартирный район Parka kvartāls, эксклюзивный проект многоквартирных зданий Skanstes rezidences, современный квартал Vītolu parks, а также поселок Vide Ādaži в окрестностях Риги.

Территория Silves Hills площадью 65 гектаров, на которой разместятся 154 виллы, будет достаточно закрытой, однако на ней также будет построено здание с тренажерным залом, рестораном, кафе и рабочей зоной, будут обустроены корты для классического тенниса, пляжного тенниса и падел-тенниса, которые оценят сторонники активного отдыха. "По словам первых владельцев вилл, одно из преимуществ нового района заключается в том, что уже с самого начала создается ощущение сообщества – можно завести новые знакомства как среди соотечественников, так и среди соседей из других стран", – говорит Хенрийс Клайдс Скуиньш. Он также отмечает, что граждане Европейского союза получают в Португалии значительные преимущества: при первом взносе в размере 20 % банковская процентная ставка составляет всего 0,75 % плюс ставка EURIBOR.

Подходящий объект для инвестиций

Среди прочего, район вилл Silves Hills будет предлагать всеобъемлющую услугу администрирования каждому, кто пожелает сдавать свою виллу в период, когда не планирует там находиться. "Конечно, некоторые переезжают сюда на постоянное место жительства, но для многих Португалия становится местом, где они каждый год проводят лишь какое-то время. В этом случае вам поможет всеобъемлющая услуга администрирования, которая позволит очень легко сдать свою виллу в краткосрочную аренду на время вашего отсутствия", – поясняет Хенрийс Клайдс Скуиньш, который не сомневается в том, что из-за популярности этой территории стоимость недвижимости здесь со временем существенно возрастет.

Invego – один из ведущих девелоперов в Эстонии, построивший за последние годы в Таллине и его окрестностях дома для более чем 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров коммерческой площади. Крупнейшие проекты Invego в Эстонии – недавно завершенные проекты Tiskreoja и Tabasalu Kodu, а также жилые районы Luccaranna, Uus-Järveküla и Keila Pargikodude, которые сейчас строятся. В столице Латвии предприятие развивает проекты Parka kvartāls, Skanstes rezidences и Vītolu parks, а также поселок Vide Ādaži недалеко от Риги. В 2024 году компания Invego также приступила к реализации проекта Silves Hills – района вилл в Португалии.

Дополнительная информация:

Хенрийс Клайдс Скуиньш

Fоtо: Silves Hills

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