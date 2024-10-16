Очень популярный в странах Северной Европы жилой район Uus-Järveküla, состоящий исключительно из рядных домов, сегодня является самым продаваемым в столице Эстонии – Таллине. Интерес к подобным проектам рядных домов стремительно растет и в Латвии, где началось строительство поселка Vide Ādaži.

Концепция рядных домов, которая уже давно является неотъемлемой частью скандинавских городов, вдохновлена практичностью, эффективностью, устойчивостью и ориентированным на местную общину образом жизни в Скандинавии. "Люди часто хотят, чтобы их жилище одновременно предлагало множество разных возможностей – собственный уединенный двор, стоимость как у квартиры, разделение повседневных обязанностей и расходов среди жителей комплекса. Жизнь в рядном доме – лучшее решение, которое выполняет все эти пожелания одновременно", – рассказывает менеджер по продажам компании Invego Хенрийс Клайдс Скуиньш (Henrijs Klaids Skujiņš).

Чтобы удовлетворять требованиям современного покупателя, новые проекты рядных домов отличаются энергоэффективными, дружественными окружающей среде и устойчивыми решениями, а также высокоразвитой инфраструктурой. Важный аспект, привлекающий внимание покупателей жилья, – сплоченная община единомышленников, что обеспечивает жителям безопасную и приятную среду. Создавая новые проекты рядных домов, особое внимание Invego уделяет обустройству приватных зон, чтобы жители могли наслаждаться идеальным балансом между приятным ощущением сообщества и сохранением конфиденциальности.

Не менее важным фактором для покупателей жилья в проектах рядных домов является благоустроенная, ухоженная территория общего пользования, что побуждает проводить больше времени на улице, на свежем воздухе. Создание развитой инфраструктуры уже стало одним из отличительных признаков Invego, поскольку этот девелопер в своих проектах придает большое значение обустройству многообразных зон отдыха, включая, например, пешеходные и велосипедные дорожки, тренировочные зоны для занятий гимнастикой, волейбольные и баскетбольные площадки, современные игровые площадки с аттракционами, где дети разного возраста могут помериться ловкостью и освоить новые навыки. В проекте Tiskreoja есть даже скейт-парк, который очень полюбился молодежи.

Опытный девелопер жилых районов

"Сейчас предпочтение отдается надежным проектам, которые обеспечивают высококачественную среду со всеобъемлющей концепцией. Мы пристально следим за тенденциями на рынке и используем более чем 10-летний опыт, чтобы реализовать свое видение: жилище должно не только сохранять свою ценность, но и расти в цене. В команде девелопера Invego плечом к плечу работают отраслевые эксперты, которые руководствуются девизом "создавать стандарты будущего"", – рассказывает исполнительный директор Invego Кристьян-Тур Вяхи (Kristjan-Thor Vähi).

Кристьян-Тур Вяхи отмечает, что перед началом развития каждого жилого проекта Invego подробно анализирует пожелания жителей этого района и возможные технические решения, чтобы обустроить такую среду обитания, которая отвечает интересам жителей всех возрастов. Он убежден, что значение окружающей среды крайне важно: "Благоустроенные, привлекательные окрестности вдохновляют жителей вести более активный образ жизни. Мы очень тщательно занимаемся оборудованием разносторонних активных зон и создаем среду, в которой люди с радостью проводят свободное время как после работы, так и в выходные дни. Судя по полученным отзывам, в ранее реализованных проектах нам это прекрасно удалось, и мы очень довольны результатом".

В Латвии Invego в настоящий момент развивает современный поселок рядных домов Vide Ādaži, в который вложено 20 миллионов евро. Новый поселок находится в Адажи, на расстоянии короткой поездки от столицы, и состоит из одноэтажных и двухэтажных зданий класса энергоэффективности А, которые располагаются с небольшим отступом одно от другого, увеличивающим площадь частной зоны. В каждом жилище имеется большая терраса, на которую можно выйти прямо из гостиной, – это идеальное дополнение жизненного пространства. Кроме того, в гостиной есть окно от пола до потолка, которое еще больше визуально увеличивает помещение и обеспечивает доступ естественного света. В каждом доме также есть выход в собственную часть сада, где можно отдохнуть на свежем воздухе, в свою очередь, окрестности благоустроены, чтобы обеспечивать приятную атмосферу и разнообразные возможности для отдыха.

В Эстонии компания Invego реализует множество крупных проектов, в том числе жилой район Uus-Järveküla в Таллине, который состоит исключительно из домов-близнецов и рядных домов и является крупнейшим районом рядных домов в Эстонии. Проект Uus-Järveküla вызвал большой интерес, и на данный момент две трети жилищ уже проданы. Кристьян-Тур Вяхи поясняет, что новые проекты рядных домов обеспечивают решения, присущие городской жизни, без скученности многоквартирных комплексов и с более низкими расходами, чем в случае частных домов.

Invego, один из ведущих девелоперов недвижимой собственности в Эстонии, в настоящий момент реализует около 30 проектов развития в трех странах. За последние годы предприятие построило в Таллине и его окрестностях дома более чем для 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров коммерческой площади. Крупнейшие проекты Invego в Эстонии – недавно завершенные проекты Tiskreoja и Tabasalu Kodu, а также жилые районы Luccaranna, Uus-Järveküla и Keila Pargikodude, которые сейчас строятся. В столице Латвии предприятие развивает проекты Parka kvartāls, Skanstes rezidences и Vītolu parks, а также поселок Vide Ādaži недалеко от Риги. Кроме того, в 2024 году компания Invego приступила к реализации проекта Silves Hills – района вилл в Португалии.

Дополнительная информация:

Хенрийс Клайдс Скуиньш

Fоtо: Vide Ādaži

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