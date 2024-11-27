Здание бывшего клуба рыбколхоза "Большевик" сохранило не только интерьер, как образец модернизма советской архитектуры, но и посаженную когда-то пальму и аппарат с газировкой. С клубом связано богатое прошлое: когда-то здесь выступали легендарные группы и исполнители, а настоящих рок-н-рольных историй здесь тоже хватает. Некоторые из этих историй Мартиньш слышал сам – хорошо, что стены клуба не умеют говорить, смеется он. Уже пару лет в помещения клуба вернулись и регулярно проходят разные мероприятия.



Видение будущего заключается не только в том, чтобы вдохнуть жизнь в здание клуба, но и в том, чтобы оживить всю прилегающую территорию. Одна из идей — создать музей истории автомобилей и автоспорта. "Когда этим летом в Лиепае проходил этап чемпионата мира по ралли FIA (WRC), была создана специальная экспозиция об истории автоспорта в Курземе и Лиепае. Этой экспозиции необходимо найти постоянное место. Были собраны очень интересные истории и факты из прошлого, и было бы логично, чтобы люди могли знакомиться с этим каждый день. Возможно, в будущем это место станет привлекательным для молодежи, которой немного интересна техника, и будет отправной точкой для более глубокого увлечения и изучения этой области".