Здесь я набираюсь сил
НАСЛАДИСЬ ЛИЕПАЕЙ НА ПРАЗДНИКИ
Прогуляться по Лиепае с Мартиньшем Сесксом
Место, где можно обрести гармонию, — так о родном городе говорит автогонщик Мартиньш Сескс. Наблюдение за рыболовными судами, виды с необычных ракурсов, места, оживающие заново, – в преддверии зимы мы отправились на прогулку, чтобы найти новые способы насладиться Лиепаей.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Волковскис
Фото: Карлис Волковскис
Большую часть года Мартиньш проводит в разъездах – на соревнованиях, рекламных мероприятиях, в менторстве молодых спортсменов и других обязанностях, которые уносят его в разные уголки мира. Однако Лиепая – это его тихая гавань, место, куда он возвращается, чтобы обрести покой.
"Здесь я возвращаюсь в свою зону комфорта, успокаиваюсь и чувствую себя в безопасности. В этом году из 11 месяцев дома я провел около двух, не больше. Здесь я восстанавливаюсь, заряжаюсь энергией и отдыхаю. В межсезонье стараюсь быть дома побольше, чтобы морально и физически подготовиться к следующему сезону, хотя, конечно, хотелось бы еще больше. Лиепая – это место, где я могу немного спрятаться и замедлить ход времени. Иногда чувствую себя здесь скорее туристом – приезжаю, чтобы перевести дух и пожить в более спокойном ритме".
"Здесь я возвращаюсь в свою зону комфорта, успокаиваюсь и чувствую себя в безопасности. В этом году из 11 месяцев дома я провел около двух, не больше. Здесь я восстанавливаюсь, заряжаюсь энергией и отдыхаю. В межсезонье стараюсь быть дома побольше, чтобы морально и физически подготовиться к следующему сезону, хотя, конечно, хотелось бы еще больше. Лиепая – это место, где я могу немного спрятаться и замедлить ход времени. Иногда чувствую себя здесь скорее туристом – приезжаю, чтобы перевести дух и пожить в более спокойном ритме".
Молодой спортсмен смеется, что его дни в Лиепае вовсе не такие интересные – время проходит между тренировками и рабочими обязанностями, но обязательным элементом "комплекта заземления" являются прогулки.
"Возможно, именно потому, что я часто уезжаю, замечаю и ценю то, на что, может быть, мы, местные жители, мы не обращаем внимания. Иногда по вечерам я просто медленно гуляю и смотрю, что происходит в порту. Я человек технического склада ума, мне нравится посмотреть, не пришел ли новый корабль, пройти вдоль канала и увидеть, какой улов привезли рыбаки".
"Возможно, именно потому, что я часто уезжаю, замечаю и ценю то, на что, может быть, мы, местные жители, мы не обращаем внимания. Иногда по вечерам я просто медленно гуляю и смотрю, что происходит в порту. Я человек технического склада ума, мне нравится посмотреть, не пришел ли новый корабль, пройти вдоль канала и увидеть, какой улов привезли рыбаки".
Мы останавливаемся у судна Ornfloy, на котором любой желающий может отправиться на рыбалку – в туристическую поездку – и самому потягать рыболовные сети или попробовать другие туры по побережью Лиепаи.
У Мартиньша есть идеальный план выходных, проверенный временем и друзьями, –для тех, кто собирается в Лиепаю осенью или зимой. "Ты приезжаешь в Лиепаю в пятницу вечером, идешь на вкусный ужин или на какое-то мероприятие в концертный зал Lielais Dzintars, Лиепайский театр, Олимпийский центр или другое место. В субботу не спеша просыпаешься и прогуливаешься по Лиепае. У нас здесь так много маленьких, уютных и милых мест, где можно взять кофе, попробовать вкусную закуску или круассан. И все это в шаговой доступности. Если остановишься в гостинице в центре, до всего самого интересного не больше 10 минут ходьбы".
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Главное преимущество – это неспешность города. Да, кто-то может сказать, что здесь слишком спокойно, но именно этого я ищу, чтобы отдохнуть и отключиться от повседневной жизни.
Когда Мартиньш дома, то чаще всего он начинает утро с посещения находящегося по соседству Vējš Cafe, чтобы насладиться кофе и блинчиками. Еще одно место, куда можно отправиться в любое время года, – это двор Юлианны, где находится включенный в путеводитель Michelin ресторан MO Liepāja, а также другие заведения, где можно встретиться с друзьями, насладиться напитком или вкусным блюдом, а также посетить различные мероприятия. "Для меня это однозначно одно из мест, где я встречаю людей – друзей и знакомых, которых давно не видел. Именно тут люди стали больше общаться, что для нас, курземцев и латышей вообще, не всегда самое любимое занятие, но благодаря таким местам мы начали это преодолевать. Среда имеет значение, и во дворе Юлианны найдется что-то на любой вкус".
Канал, парк Юрмалы, по дороге в который можно увидеть жемчужины архитектуры, и, конечно, пляж – это любимые места Мартиньша для прогулок.
Морская стихия вдохновляет молодого спортсмена. "Она перекликается с упрямством жителей Лиепаи – все переменчиво, но мы научились выстаивать даже в сильный ветер. Я смотрю на море, и его сила заряжает меня энергией для выполнения моих дел и обязанностей".
Прогулка вдоль канала ведет еще к одной точке – месту, куда в последние годы вернулась жизнь, – клубу Kursa.
Здание бывшего клуба рыбколхоза "Большевик" сохранило не только интерьер, как образец модернизма советской архитектуры, но и посаженную когда-то пальму и аппарат с газировкой. С клубом связано богатое прошлое: когда-то здесь выступали легендарные группы и исполнители, а настоящих рок-н-рольных историй здесь тоже хватает. Некоторые из этих историй Мартиньш слышал сам – хорошо, что стены клуба не умеют говорить, смеется он. Уже пару лет в помещения клуба вернулись и регулярно проходят разные мероприятия.
Видение будущего заключается не только в том, чтобы вдохнуть жизнь в здание клуба, но и в том, чтобы оживить всю прилегающую территорию. Одна из идей — создать музей истории автомобилей и автоспорта. "Когда этим летом в Лиепае проходил этап чемпионата мира по ралли FIA (WRC), была создана специальная экспозиция об истории автоспорта в Курземе и Лиепае. Этой экспозиции необходимо найти постоянное место. Были собраны очень интересные истории и факты из прошлого, и было бы логично, чтобы люди могли знакомиться с этим каждый день. Возможно, в будущем это место станет привлекательным для молодежи, которой немного интересна техника, и будет отправной точкой для более глубокого увлечения и изучения этой области".
Видение будущего заключается не только в том, чтобы вдохнуть жизнь в здание клуба, но и в том, чтобы оживить всю прилегающую территорию. Одна из идей — создать музей истории автомобилей и автоспорта. "Когда этим летом в Лиепае проходил этап чемпионата мира по ралли FIA (WRC), была создана специальная экспозиция об истории автоспорта в Курземе и Лиепае. Этой экспозиции необходимо найти постоянное место. Были собраны очень интересные истории и факты из прошлого, и было бы логично, чтобы люди могли знакомиться с этим каждый день. Возможно, в будущем это место станет привлекательным для молодежи, которой немного интересна техника, и будет отправной точкой для более глубокого увлечения и изучения этой области".
В следующем году под знаком (не)спокойной гавани Лиепая отметит 400-летие. Особый подарок к большому юбилею задумала Администрация специальной экономической зоны Лиепаи – планируется, что двери для всех желающих откроет Лиепайский маяк. В его стенах гости смогут отправиться в увлекательное мультимедийное путешествие по шести этажам, познакомиться с историей развития порта, мореплавания и экономики города на протяжении столетий. А поднявшись к огню маяка, они увидят захватывающий вид на современный порт. Вместе с Мартиньшем мы осмотрели маяк, который был восстановлен в 2018 году, уже сейчас. В ходе нашей беседы мы убедились, что каждое отдельно взятое место, которое мы посетили, связано с другими и создает цельный рассказ – от далекого прошлого до наших дней.
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Здесь, в Лиепае и Курземе, мы очень упрямы. Это 100% не миф – упрямство у нас действительно на высоком уровне и хорошо натренировано. И очень важно, чтобы после нас что-то происходило дальше – мы хотим оставить след и рассказ о проделанной работе
Проект сделан совместно с
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ
Лаума Симановича
ФОТО
Карлис Волковскис
ДИЗАЙН
Марис Ритиньш
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Лива Марта Поча
ТЕКСТ
Кристине Мелне