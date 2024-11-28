"Меня пригласили модернизировать эту программу — перевести ее из сферы красоты в креативную индустрию, в кино, театр и моду. Сделать ее более востребованной. Это то, чем я занимаюсь здесь два года", — рассказывает Бирманис. Он с улыбкой добавляет, что при оценке предложения от LMMDV 220 километров, разделяющих Лиепаю и Ригу, не стали препятствием. Но что же подтолкнуло его принять предложение?



"Во-первых, у меня уже был опыт общения с молодыми людьми. Во-вторых, у каждого креативного человека в карьере наступает момент, когда есть что сказать молодым людям, и, очевидно, я это почувствовал. В-третьих, я увидел возможности, которые были мне интересны. Мы нашли общий язык с руководством школы, они приняли мое видение, и мы вместе выработали наше общее видение. Немаловажный факт в том, что здесь работает несколько человек, которых я считаю авторитетами в своей области. Их присутствие дает мне гарантию качества и уверенность", — так Бирманис объясняет свое решение связать профессиональную жизнь с Лиепаей.



Рабочие дни в школе насыщенные и длинные, кроме того, они не заканчиваются, когда звенит звонок с последнего урока. Тем не менее Бирманис старается после работы наслаждаться Лиепаей, посещая кафе или, если все складывается, отправляясь на концерт в Lielais Dzintars.