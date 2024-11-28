Оценили даже венецианцы
НАСЛАДИСЬ ЛИЕПАЕЙ НА ПРАЗДНИКИ
Лиепая глазами Бруно Бирманиса
Для каждого гостя Лиепая — разная. Для кого-то это летняя столица, для кого-то — место учебы, кто-то отправляется сюда в короткий отпуск или посетить мероприятие, а для дизайнера одежды Бруно Бирманиса— это место работы. Почти два года назад он принял приглашение возглавить Отдел стилистов Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна (LMMDV).
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Волковскис
Фото: Карлис Волковскис
Это означает, что в ходе учебного года модельер каждую неделю ездит из Риги в Лиепаю и два дня проводит в школе. Хотя основная часть времени уходит на работу с молодежью, Бирманис успел почувствовать и оценить особую атмосферу города.
"Невозможно быть преподавателем, который не интересуется тем, что происходит в городе. Это нереально. Нужно общаться с лиепайчанами — руководством школы или учениками. В конце концов, почти 30% своего времени я провожу в Лиепае", — рассказывает Бирманис, которого этой осенью избрали одним из послов Европейской культурной столицы 2027 года.
"Невозможно быть преподавателем, который не интересуется тем, что происходит в городе. Это нереально. Нужно общаться с лиепайчанами — руководством школы или учениками. В конце концов, почти 30% своего времени я провожу в Лиепае", — рассказывает Бирманис, которого этой осенью избрали одним из послов Европейской культурной столицы 2027 года.
"Меня пригласили модернизировать эту программу — перевести ее из сферы красоты в креативную индустрию, в кино, театр и моду. Сделать ее более востребованной. Это то, чем я занимаюсь здесь два года", — рассказывает Бирманис. Он с улыбкой добавляет, что при оценке предложения от LMMDV 220 километров, разделяющих Лиепаю и Ригу, не стали препятствием. Но что же подтолкнуло его принять предложение?
"Во-первых, у меня уже был опыт общения с молодыми людьми. Во-вторых, у каждого креативного человека в карьере наступает момент, когда есть что сказать молодым людям, и, очевидно, я это почувствовал. В-третьих, я увидел возможности, которые были мне интересны. Мы нашли общий язык с руководством школы, они приняли мое видение, и мы вместе выработали наше общее видение. Немаловажный факт в том, что здесь работает несколько человек, которых я считаю авторитетами в своей области. Их присутствие дает мне гарантию качества и уверенность", — так Бирманис объясняет свое решение связать профессиональную жизнь с Лиепаей.
Рабочие дни в школе насыщенные и длинные, кроме того, они не заканчиваются, когда звенит звонок с последнего урока. Тем не менее Бирманис старается после работы наслаждаться Лиепаей, посещая кафе или, если все складывается, отправляясь на концерт в Lielais Dzintars.
"Во-первых, у меня уже был опыт общения с молодыми людьми. Во-вторых, у каждого креативного человека в карьере наступает момент, когда есть что сказать молодым людям, и, очевидно, я это почувствовал. В-третьих, я увидел возможности, которые были мне интересны. Мы нашли общий язык с руководством школы, они приняли мое видение, и мы вместе выработали наше общее видение. Немаловажный факт в том, что здесь работает несколько человек, которых я считаю авторитетами в своей области. Их присутствие дает мне гарантию качества и уверенность", — так Бирманис объясняет свое решение связать профессиональную жизнь с Лиепаей.
Рабочие дни в школе насыщенные и длинные, кроме того, они не заканчиваются, когда звенит звонок с последнего урока. Тем не менее Бирманис старается после работы наслаждаться Лиепаей, посещая кафе или, если все складывается, отправляясь на концерт в Lielais Dzintars.
Его любимое место для отдыха после работы — Walhalla Wine&Coffee, где, как с улыбкой добавляет Бирманис, встречаются все культурные лиепайчане.
Когда есть время и возможность, преподаватель с удовольствием отправляется гулять — проветрить голову и вдохновиться городской атмосферой. "Лиепая — очень своеобразна, это факт. Лиепая подходит для статуса латвийского Веймара, где точно так же в 200 километрах от столицы развивался Баухаус. Мне нравится местная среда, в которую люди добавляют свое творчество. На самом деле я до сих пор с удивлением выясняю, что некоторые художниках, которых я уважаю, оказываются родом из Лиепаи, здесь родились, выросли или учились. Здесь есть что-то особенное", — к такому выводу за два года работы в Лиепае пришел Бирманис. Также отличаются и его ученики — курземцы.
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Они более острые, больше хотят самовыражаться, они более способные. Здесь ощущается желание работать. По крайней мере в нашей школе я это чувствую, и это радует
Больше всего в Лиепае преподаватель ценит архитектуру — как наследие архитектора Пауля Макса Берчи, так и ту часть архитектуры, мнения о которой разделяются. "Здесь есть то, что, возможно, не нравится другим, но меня привлекает с точки зрения наследия — архитектура советских времен, которая находится по ту сторону канала, в так называемой Лаумене. Такие вещи уже редко где можно увидеть и встретить, и это наследие. Нравится или не нравится, но люди здесь жили достаточно долго и продолжают жить".
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Здесь мощная архитектура. Не зря все больше кинематографистов обращают внимание на Лиепаю как место для съемок. Лиепая не испорчена, и здесь нет ощущения "евроремонта".
Особая архитектура Лиепаи, в которой переплетаются различные эпохи и стили, сохранившая свою аутентичность, впечатляет тем, что, даже прогуливаясь по одной улице, можно ощутить дух разных веков. "К нам приезжали партнеры по программе Erasmus из Венеции, и они тоже сказали, что здесь очень необычная и интересная архитектура. Если венецианцы так говорят, этому можно верить", — смеется модельер.
Проект сделан совместно с
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ
Лаума Симановича
ФОТО
Карлис Волковскис
ДИЗАЙН
Марис Ритиньш
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Лива Марта Поча
ТЕКСТ
Кристине Мелне