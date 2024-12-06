Для маленьких и больших мечтателей
НАСЛАДИСЬ ЛИЕПАЕЙ НА ПРАЗДНИКИ
Лиепая в праздничном убранстве
С приближением самых красивых праздников года Лиепая зажгла праздничные огни, что стало долгожданным событием как для жителей города, так и для его гостей. В этом году появились новые акценты, которые помогают ощутить волшебство ожидания праздников и оценить креативность города и его жителей.
Фото: Карлис Волковскис, Вaлтeрс Пeлнс
В этом году главная елка города на площади Рожу предстала в новом образе. На ее макушке красуется цилиндр фокусника, а саму ель украшают будто бы сверкающие мазки кисти художника. Прогуливаясь по улицам Лиепаи, можно вновь встретить эти формы, подчеркивающие атмосферу культуры и искусства, а также напоминающие о том, что в следующем году Лиепая отметит свое 400-летие.
Новое убранство появилось и в сквере напротив Лиепайского университета на улице Лиела, где на радость маленьким и большим мечтателям, художникам и творцам установлен огромный цилиндр фокусника. Кстати, он способен исполнить любое желание, которому суждено сбыться в следующем году. Попробуем?
В ожидании Рождества по улицам города вновь начал курсировать старый, уютный трамвай, который больше не используется в повседневной жизни Лиепаи. И он тоже украшен цилиндром фокусника. Чтобы не упустить возможность его встретить, можно следить за его движением на онлайн-карте общественного транспорта в приложении Liepājas pilsēta.
Элементы подсветки можно найти также в Курземском сквере, на улицах Зивью и Тиргоню, на отсеке с круговым движением на проспекте Курмаяс, а также на мостах Оскара Калпака, Трамвайном и Новом мостах. Освещение украшает территорию у Лиепайской региональной больницы и фасады домов. «Дорога огонечков» проходит через площадь Карлиса Зале, а полюбившийся в предыдущие годы городской объект "Самолет" в этом году приземлился совсем рядом с детской игровой площадкой в Приморском парке.
Как обычно, украшения установлены и на площади у Дома латышского общества, где дети могут покататься с горки, созданной в большом новогоднем елочном шаре. На площади Аннас Тиргус и в парке Атмодас зажглась большая рождественская елка с различными символическими украшениями.
Чтобы принести больше света в темное время года, праздничное убранство украсило главные улицы: Лиела, Бривибас, Ганибу, Клайпедас, Зирню, Мирдзас Кемпес и Юрас.
Чтобы принести больше света в темное время года, праздничное убранство украсило главные улицы: Лиела, Бривибас, Ганибу, Клайпедас, Зирню, Мирдзас Кемпес и Юрас.
Так же, как и в предыдущие годы, на площади Рожу установлен крупный рождественский венок из еловых веток, с зажженными свечами и мостиком, ведущим через него. Ближе к Рождеству в Курземском сквере засияет Вифлеемская сцена.
Путь к свету освещают и храмы Лиепаи. В этом году у главных храмов города – кафедрального собора Святого Иосифа, церкви Лютера, церкви Троицы, церкви Святой Анны и церкви Павла – зажглась Вифлеемская звезда, принося больше света в наши сердца и укрепляя надежду даже в трудные времена.
Путь к свету освещают и храмы Лиепаи. В этом году у главных храмов города – кафедрального собора Святого Иосифа, церкви Лютера, церкви Троицы, церкви Святой Анны и церкви Павла – зажглась Вифлеемская звезда, принося больше света в наши сердца и укрепляя надежду даже в трудные времена.
Украшения загораются по вечерам и гаснут утром вместе с уличным освещением, но главные праздничные декорации на площади Рожу светятся весь день. Кстати, увидеть их можно будет до конца января, но не стоит откладывать. Если вы еще не почувствовали дух праздника, прогулка по Лиепае может помочь – захватите с собой горячий напиток и шапку, чтобы не мерзнуть на ветру, и отправляйтесь искать свет и наслаждаться волшебством ожидания праздника.
Проект сделан совместно с
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ
Лаума Симановича
ФОТО
Карлис Волковскис
ДИЗАЙН
Марис Ритиньш
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Лива Марта Поча
ТЕКСТ
Кристине Мелне