Украшения загораются по вечерам и гаснут утром вместе с уличным освещением, но главные праздничные декорации на площади Рожу светятся весь день. Кстати, увидеть их можно будет до конца января, но не стоит откладывать. Если вы еще не почувствовали дух праздника, прогулка по Лиепае может помочь – захватите с собой горячий напиток и шапку, чтобы не мерзнуть на ветру, и отправляйтесь искать свет и наслаждаться волшебством ожидания праздника.