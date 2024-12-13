Аромат пипаркукас и вдохновляющие открытия
НАСЛАДИСЬ ЛИЕПАЕЙ НА ПРАЗДНИКИ
Идеи для выходных с семьей и детьми
Пока мы ждем снежную зиму с санками, лыжами и лепкой снеговиков, для выходных нужно придумывать другие планы — такие, чтобы и отвлечься, и найти новое вдохновение для всей семьи. Вот несколько идей и предложений, чем можно заняться в Лиепае и взрослым, и детям.
Фото: Карлис Волковскис, Валтерс Пелнс, Эдгарс Похевичс
Первое и главное занятие в предновогоднее время — прогулка по ярко освещенному городу. Если маленькие ножки устанут, можно поискать специально украшенный праздничный трамвай, который провезет вас с одного конца города на другой. Чтобы согреть нос и пальцы, окоченевшие на ветру, посетите многочисленные кафе и рестораны Лиепаи. Во многих из них есть игровые уголки для малышей.
Если ветер занес вас в Лиепаю, обязательно нужно поздороваться с Балтийским морем. Для семейной прогулки идеальным местом станет просторный Юрмальский парк, где можно побегать по дорожкам, согреться горячим напитком с десертом в павильоне парка и вдоволь порезвиться на самой большой детской игровой площадке Лиепаи. Если снега для катания с горки не хватает, всегда можно прокатиться с горки на игровой площадке или насладиться другими аттракционами.
Для любителей активного отдыха подойдет Лиепайский Олимпийский центр Лиепаи (ЛОЦ): там можно поплавать и согреться в бассейнах и джакузи или восстановить навыки катания на коньках в ледовом холле. Если зимние забавы не манят, попробуйте боулдеринг на скалодроме, который находится в Манеже ЛОЦ.
Окунуться в атмосферу прошлого можно в музее интерьера XVII–XIX веков – Гостевой дом мадам Хойер. Зимой здесь пахнет пипаркукас, проводятся тематические мероприятия, экскурсии и праздники. На втором этаже модель поезда и макет Лиепаи наверняка приведут в восторг не только детей. После осмотра помещений можно перекусить в трактире Хойер или в кондитерской Стендерса, которые находятся в том же здании.
Следующим пунктом может стать Музей кукольного искусства и дизайна. Современные дети наверняка не знают, что когда-то не было Lego, а игрушки чаще стояли на полках, чтобы не повредиться. Здесь можно увидеть игрушки и предметы быта XIX–XX веков. Также в музее есть три выставочных зала с экспозициями современного искусства и дизайна. На внутреннем дворике галереи Romas dārzs, где находится музей, можно сделать семейное праздничное фото в особой романтической атмосфере.
Для особенно любознательных подойдет Лиепайский музей, который отмечает 100-летие. Здесь бесплатно можно узнать о истории Лиепаи от каменного века до XIX века, а также посетить интерактивные экспозиции. Еще одной интересной остановкой станет Дом ремесленников, где можно увидеть работы мастеров, попробовать свои силы в различных ремеслах и приобрести сделанные вручную игрушки или подарки. Кстати, здесь выставлены самые длинные в мире янтарные бусы. Насколько длинные? Приходите, посмотрите и узнайте сами!
Зима — отличное время, чтобы погрузиться в театральное искусство. В декабре Лиепайский кукольный театр предлагает праздничные спектакли: "Первые Рождество Эльфика", "Рождественская сказка" и "Рождество Олафа". В январе и позже покажут другие постановки: "Кротик из Мурьяни и его друзья", "Три поросенка", "Красная Шапочка" и другие. Актуальный репертуар можно найти на сайте театра.
Занятия и мастер-классы продолжаются и зимой, так что стоит изучить календарь мероприятий Центра науки и образовательных инноваций. Зная, что дети – настоящие исследователи и всегда ищут ответы на вопросы "почему", опробовать технологии и проверить законы природы будет как раз кстати!
На радость семьям в декабре и начале января в Научном центре на улице Аутору, 4/6 проходят представления научного театра STEM "Секреты Деда Мороза". А в Доме природы на Зиргу Сала, 2 регулярно организуются STEM-приключения. Например, в конце года можно узнать, как зимуют обитатели Дома природы и какие удивительные процессы происходят в природе зимой. Актуальную информацию можно найти на странице ZIIC в Facebook.
Проект сделан совместно с
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ
Лаума Симановича
ФОТО
Карлис Волковскис
ДИЗАЙН
Марис Ритиньш
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Лива Марта Поча
ТЕКСТ
Кристине Мелне