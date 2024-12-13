Следующим пунктом может стать Музей кукольного искусства и дизайна. Современные дети наверняка не знают, что когда-то не было Lego, а игрушки чаще стояли на полках, чтобы не повредиться. Здесь можно увидеть игрушки и предметы быта XIX–XX веков. Также в музее есть три выставочных зала с экспозициями современного искусства и дизайна. На внутреннем дворике галереи Romas dārzs, где находится музей, можно сделать семейное праздничное фото в особой романтической атмосфере.