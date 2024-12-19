Паром в Нью-Йорк и улицы, как в кино
НАСЛАДИСЬ ЛИЕПАЕЙ НА ПРАЗДНИКИ
Прогулка по Яунлиепае
Когда Старый город Лиепаи уже изучен, самое время познакомиться с районом, который обычно лишь немного мелькает на пути от вокзала, – Яунлиепаей. Вместе с гидом Сармите Степанс мы отправляемся на прогулку, чтобы узнать больше об этой увлекательной и исторически богатой части Лиепаи.
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Волковскис
Фото: Карлис Волковскис
Cердце Яунлиепаи – вокзал, и это лучшее место для начала знакомства с этим районом. С развитием Лиепайского порта и неизбежной индустриализацией возникла необходимость в железной дороге. В 1871 году с открытием линии Лиепая–Ромны была построена станция, которая закрепила за городом статус важного логистического узла и способствовала его дальнейшему развитию. Рядом со станцией есть информационные стенды, рассказывающие об ушедших временах. Они создают полезный контекст для тех, кто хочет узнать больше.
Слушая рассказ гида, можно представить начало XX века, когда из Лиепаи раз в неделю отправлялся пароход в Нью-Йорк. Люди из Российской империи стекались сюда, чтобы переплыть океан и начать новую жизнь в Америке или канадском Галифаксе. Многие продавали все и еще занимали деньги, чтобы купить билет стоимостью около 1500 евро в пересчете на современные деньги. Они покидали семьи, с одним чемоданом или узелком отправляясь в неизвестность.
Перед длительным 10-дневным путешествием до Нью-Йорка люди оставались в Лиепае, так как билеты можно было купить только в кассе, и чаще всего приходилось ждать рейса несколько недель. Из-за этого город испытывал огромный приток людей – считается, что с 1906 года до Первой мировой войны из Лиепаи выехало около 500 тысяч человек. Среди уехавших гид упоминает родителей голливудской звезды Кирка Дугласа и, возможно, отца Джека Николсона, хотя по последнему вопросу нет уверенности, так как есть источники, свидетельствующие о том, что мать Николсона сама не знала, кто его отец.
Перед длительным 10-дневным путешествием до Нью-Йорка люди оставались в Лиепае, так как билеты можно было купить только в кассе, и чаще всего приходилось ждать рейса несколько недель. Из-за этого город испытывал огромный приток людей – считается, что с 1906 года до Первой мировой войны из Лиепаи выехало около 500 тысяч человек. Среди уехавших гид упоминает родителей голливудской звезды Кирка Дугласа и, возможно, отца Джека Николсона, хотя по последнему вопросу нет уверенности, так как есть источники, свидетельствующие о том, что мать Николсона сама не знала, кто его отец.
Одна из самых впечатляющих построек в Яунлиепае – дом № 9 на улице Басейну. Построенный в начале XX века как временное жилье и поликлиника для эмигрантов, позже он служил разным целям – там находились общежития педагогического института. Сегодня здание ждет восстановления.
Эта часть Лиепаи также популярна среди кинематографистов. Здесь сохранились аутентичные дома, которые создают нужную атмосферу для съемок. На фасаде дома на улице Басейну даже сохранились надписи, оставшиеся после съемок фильма.
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Яунлиепая – благодатный район для искусства, и его часто используют.
В Яунлиепае вы почти не встретите высоких или роскошных зданий. Основную часть застройки составляют двухэтажные деревянные дома, построенные для рабочих, которые приезжали в Лиепаю из окрестностей работать на фабриках. Приток рабочей силы был очень заметен – в конце XIX века население города увеличилось с 5 тысяч до 100 тысяч человек. Рабочие дома были небольшими – комнаты всего по 18 квадратных метров, где проживала целая семья.
Также можно увидеть кирпичные здания – бывшие доходные дома, а местами сохранились небольшие частные дома, которые могли позволить себе состоятельные люди. Мощеные лабиринты улиц проведут вас в увлекательное путешествие в Лиепаю XIX века, и самые наблюдательные исследователи смогут найти среди, казалось бы, непримечательных рядов домов множество интересных деталей. Или места для необычных фотографий.
Также можно увидеть кирпичные здания – бывшие доходные дома, а местами сохранились небольшие частные дома, которые могли позволить себе состоятельные люди. Мощеные лабиринты улиц проведут вас в увлекательное путешествие в Лиепаю XIX века, и самые наблюдательные исследователи смогут найти среди, казалось бы, непримечательных рядов домов множество интересных деталей. Или места для необычных фотографий.
Обязательно включите в маршрут Старое кладбище. Здесь можно узнать истории жизни значимых жителей Лиепаи и увидеть, как советское время повлияло на сохранение исторического наследия. По словам гида, именно на этом месте могла находиться первая стоянка поселенцев в границах города. На Старом кладбище особенно красиво весной, когда цветут подснежники, но его стоит посетить в любое время года – хотя бы ради вида на оживленную набережную Старой гавани через Торговый канал. Среди захоронений – усыпальница главы Лиепаи Карла Готлиба Улиха, мемориальное место архитектора Пауля Макса Берчи, а также места упокоения торговцев и меценатов Антона Витте и Иоахима Лоренца Хике, наряду с другими значимыми личностями в истории Лиепаи.
Прогулку можно продолжить у бывшего комплекса фабрики пробки и линолеума Wicander & Larson. В начале XX века в здании находилось одно из крупнейших химических предприятий Латвии. Этот комплекс был построен по проекту Пауля Макса Берчи, и, хотя время и люди не пощадили его, заброшенные здания позволяют ощутить былой масштаб.
Особое место в Яунлиепае, где, как шутит гид, можно загадать желание, – это площадь, где пересекаются улицы Лачплеша, 1905 года и Аутору. Там также можно увидеть трехэтажный дом, который отдаленно напоминает всемирно известное здание – Дом-утюг (Flatiron Building) в Нью-Йорке.
Если времени мало, осмотреть район можно на трамвае, проезжая мимо исторического депо на улице Ригас. Кстати, Лиепая стала первым городом в странах Балтии, где появился электрический трамвай. В день открытия трамвайного движения в 1899 году первые три часа проезд был бесплатным – этим воспользовались около 5000 человек.
Если времени мало, осмотреть район можно на трамвае, проезжая мимо исторического депо на улице Ригас. Кстати, Лиепая стала первым городом в странах Балтии, где появился электрический трамвай. В день открытия трамвайного движения в 1899 году первые три часа проезд был бесплатным – этим воспользовались около 5000 человек.
Рынок Аннас, открытый в 1897 году, когда-то был не только местом торговли, но и центром развлечений – здесь устраивали цирковые представления, показывали мотоциклетные трюки и другие шоу. Сегодня рынок особенно оживает по четвергам к вечеру, когда сюда съезжаются фермеры и ремесленники со всех сторон, и торговля спорится.
Безусловно, отдельного рассказа заслуживает каждый храм Яунлиепаи, но каждого гостя Лиепаи при въезде в город встречает именно силуэт Лютеранской церкви. Хотя фасад здания, построенного из обработанных в Финляндии камней в межвоенные годы, производит тяжелое и мрачное впечатление, внутренние помещения церкви удивляют легкостью и светом.
В ходе знакомства с Яунлиепаей, одной из задач может стать подсчет кошек. Хоть их немало и в Старой Лиепае, на другой стороне канала их особенно много. После прогулки обязательно стоит заглянуть в одно из уютных кафе, которых также хватает в Яунлиепае, или попробовать легендарные лиепайские чебуреки, которые продаются на углу улиц Райня и Елгавас с 1960-х годов.
В ходе знакомства с Яунлиепаей, одной из задач может стать подсчет кошек. Хоть их немало и в Старой Лиепае, на другой стороне канала их особенно много. После прогулки обязательно стоит заглянуть в одно из уютных кафе, которых также хватает в Яунлиепае, или попробовать легендарные лиепайские чебуреки, которые продаются на углу улиц Райня и Елгавас с 1960-х годов.
При въезде в Лиепаю, неподалеку от Олимпийского центра, взгляду открывается дом, похожий на готический замок из сказки. В темное время суток он красиво освещен и привлекает внимание даже с других частей Яунлиепаи. Оказывается, это бывший комплекс пожарного депо, построенный в 1888 году по проекту Пауля Макса Берчи на пожертвования жителей Лиепаи. В этом десятилетии он пережил поистине впечатляющие преобразования. Кстати, если вас интересует, зачем пожарному депо нужна была такая башенка, то оказывается, она служила местом для сушки пожарных рукавов.
Реставрация затронула и другие здания, большие планы связаны с территорией бывшего «Лиепайского металлурга», и облик района постепенно меняется. Однако Яунлиепая все еще сохраняет свой покой, неспешность и уникальную атмосферу, которую может ощутить каждый гость Лиепаи, если позволит себе это.
Реставрация затронула и другие здания, большие планы связаны с территорией бывшего «Лиепайского металлурга», и облик района постепенно меняется. Однако Яунлиепая все еще сохраняет свой покой, неспешность и уникальную атмосферу, которую может ощутить каждый гость Лиепаи, если позволит себе это.
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Яунлиепая дышит и живет своей жизнью, немного отличающейся от остальной Лиепаи.
Проект сделан совместно с
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ПРОДАЖАМ
Лаума Симановича
ФОТО
Карлис Волковскис
ДИЗАЙН
Марис Ритиньш
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Лива Марта Поча
ТЕКСТ
Кристине Мелне