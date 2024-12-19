Слушая рассказ гида, можно представить начало XX века, когда из Лиепаи раз в неделю отправлялся пароход в Нью-Йорк. Люди из Российской империи стекались сюда, чтобы переплыть океан и начать новую жизнь в Америке или канадском Галифаксе. Многие продавали все и еще занимали деньги, чтобы купить билет стоимостью около 1500 евро в пересчете на современные деньги. Они покидали семьи, с одним чемоданом или узелком отправляясь в неизвестность.



Перед длительным 10-дневным путешествием до Нью-Йорка люди оставались в Лиепае, так как билеты можно было купить только в кассе, и чаще всего приходилось ждать рейса несколько недель. Из-за этого город испытывал огромный приток людей – считается, что с 1906 года до Первой мировой войны из Лиепаи выехало около 500 тысяч человек. Среди уехавших гид упоминает родителей голливудской звезды Кирка Дугласа и, возможно, отца Джека Николсона, хотя по последнему вопросу нет уверенности, так как есть источники, свидетельствующие о том, что мать Николсона сама не знала, кто его отец.