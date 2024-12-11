Латвийские домохозяйства до 31 декабря 2029 года смогут получать государственную поддержку для установки экологически чистого оборудования для производства энергии – солнечных батарей, тепловых насосов и т.д. Это предусмотрено поправками, которые одобрило правительство, информирует LSM.lv.

Домохозяйства смогут и дальше обращаться за господдержкой для приобретения и установки солнечных батарей, ветрогенераторов, тепловых насосов, котлов на древесной биомассе или подключения к централизованной системе теплоснабжения.

С момента запуска программы почти три года назад в Латвии при государственной поддержке было закуплено и установлено около 13 000 устройств, работающих на возобновляемых источниках энергии, на общую сумму поддержки 42 миллиона евро, сообщило Министерство климата и энергетики.

Ожидается, что благодаря программе поддержки удастся реализовать еще около 11 000 проектов, сократив выбросы парниковых газов на 69 000 тонн углекислого газа, сообщили в министвесртве. При цене квоты на выбросы в 67 евро, получается экономия в 4,6 миллиона евро, пояснили в ведомстве.

В программе предусмотрено новшество — возможность для жителей получить поддержку на приобретение энергосберегающего оборудования или аккумуляторов, которые до сих пор в рамках программы можно было приобрести только в комплекте с солнечными батареями.

Например, если человек на данный момент установил солнечные панели с помощью господдержки и хочет дополнительно приобрести батарею, такая опция теперь доступна в рамках программы.

Максимальная сумма поддержки при покупке аккумуляторов — независимо от того, приобретаются ли они с солнечной панелью или ветрогенератором или без них — остается неизменной — 2500 евро.

Еще одна новинка программы — возможность получить поддержку на приобретение солнечных коллекторов для производства горячей воды, не меняя при этому существующий котел, работающий на ископаемом топливе.

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